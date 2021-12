‘The Challenge’: CT laisse entendre qu’il pourrait faire une pause dans l’émission après la victoire de la saison 37

Pour la deuxième saison consécutive, CT Tamburello est champion du « Challenge ». Nous l’avons rencontré EXCLUSIVEMENT au sujet de la grande victoire et de la suite !

CT Tamburello remporté des saisons consécutives de Le défi après être sorti victorieux avec son partenaire Kaycee Clark sur la finale de la saison de Le défi : espions, mensonges et alliés. Cependant, après avoir participé à huit des neuf dernières saisons, il est peut-être temps de faire une pause. « J’ai fait beaucoup de choses d’affilée, [my son] JC est plus âgé maintenant, je passe une bonne année… Je pense que je vais en profiter un peu », a déclaré CT HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. « Le défi va toujours être ma maison, ne vous méprenez pas, mais passons du temps avec la famille et essayons d’autres choses. Je me diversifie, enfin, et j’ai le courage de faire autre chose que le spectacle. J’ai un film qui sort et nous venons de terminer le tournage.

Après avoir lutté pendant plusieurs années, CT est à une bonne place dans sa vie en dehors de la série, ce qui le fait hésiter à partir aussi pour tourner une autre saison. « Je ne veux pas dire que je vais fermer le livre – ne jamais dire jamais – mais je peux honnêtement dire que j’ai gagné le match et j’ai gagné dans la vie en général », a-t-il admis. « J’ai repris ma vie en main. Je suis le plus heureux que j’aie jamais été. J’ai enfin l’impression d’être dans une très, très bonne place dans ma vie. je voulais revenir [to the show] gagner et me prouver que ce n’est pas la fin. En faisant bien sur Le défi, j’ai l’impression que je peux bien faire dans la vie aussi.

Surmonter les problèmes de santé mentale est également une partie de ce qui a amené le CT à un endroit si positif. Il a ajouté: «Quand j’ai eu 40 ans, j’ai eu une percée de la quarantaine. Mais au lieu de faire un voyage ou de prendre une voiture, je suis allé chez le médecin. J’étais comme, ‘Quelque chose ne va pas avec moi.’ Donc après chaque test humainement possible, le docteur est comme… c’est dans ta tête. C’est la santé mentale. La route a été longue depuis lors et je suis vraiment fier d’être passé de ce trou noir dans lequel j’étais à l’endroit où je suis maintenant. Si je devais partir au coucher du soleil, je pourrais partir la tête haute. »

Le dernier défi de cette saison exigeait que les joueurs travaillent individuellement, en équipe et en paires. En fin de compte, il y avait trois paires en compétition pour le prix de 1 million de dollars, et celui qui a gagné pouvait décider s’il voulait partager les gains avec le deuxième (Kyle Christie et Accord Tori) et troisième (Devin Walker et Emy Alupei) lieu. CT et Kaycee ont décidé de garder 800 000 $ pour eux et de donner 100 000 $ à chacune des autres équipes. En fin de compte, CT a dit que ce n’était pas une question – lui et Kaycee savaient qu’ils abandonneraient une partie de leur prix.

« Je sais ce que c’est que d’aller jusqu’ici et de ne pas gagner d’argent », a expliqué CT. «Et, en toute honnêteté, ce défi était très différent pour moi. Je n’ai pas été simplement jeté dans le feu où j’étais l’ennemi public numéro un. Je peux honnêtement dire que s’il n’y avait pas eu Kaycee, Devin et Kyle et tous ceux qui étaient là, ma route vers la finale aurait été beaucoup plus difficile. Cela semblait donc juste. Et je ne vais pas choisir des favoris [so we split it evenly]. «

CT a également admis qu’il était « surpris » de voir à quel point l’alliance des vétérans était soudée cette saison, et a déclaré qu’il « ne s’attendait pas » à ce que cela se déroule de cette façon. Quand il s’agissait de faire équipe avec tous les anciens combattants, le mouvement était une évidence pour le quintuple champion. « Je prendrai tout ce que je peux obtenir parce que je ne suis généralement qu’un loup solitaire », a-t-il déclaré. «Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai été le numéro un de quelqu’un. Alors pour enfin avoir l’impression de faire partie de quelque chose, je me dis… putain ouais, dis-moi juste ce que tu veux que je fasse !

Saison 37 de Le défi se poursuit avec l’émission de retrouvailles, qui sera diffusée le mercredi 22 décembre à 20h00 sur MTV.