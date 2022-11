‘The Calling’ Star & EP sur Finale ‘Cliffhanger’ & More (Exclusif) – Hollywood Life

Avraham Avraham n’est pas votre détective NYPD moyen. Sa croyance en l’humanité est sa superpuissance lorsqu’il s’agit de découvrir la vérité. Cependant, il commence à remettre en question sa propre humanité lorsqu’une enquête apparemment routinière prend une tournure choquante. Pour L’appel étoile Jeff Wilbuschil a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIF qu’il savait qu’il devait jouer Avraham au moment où il a lu le scénario.

“Quand j’ai lu le pilote, je me suis dit que je n’avais jamais vu un tel personnage à la télévision, jamais”, a déclaré Jeff. “C’est très rare en tant qu’acteur que vous lisiez quelque chose… vous pouvez lire quelque chose de bien ou de très bien, mais que vous lisiez personnellement un personnage que vous savez que vous devez jouer ce personnage. Vous devez. C’est arrivé là où je suis juste tombé amoureux d’Avi, et il est si fascinant et si complexe et un personnage si mystérieux je pense, même pour lui-même. C’était définitivement quelque chose que je devais jouer.

Jeff a noté que bien qu’Avraham “aime les gens”, il est en fait un “solitaire”. L’acteur israélien a poursuivi : “Il préfère travailler seul. C’est un détective tellement dévoué, mais ses affaires sont tout pour lui. Mais dans la vraie vie, il n’a pas d’enfants. Il est célibataire. Il n’a pratiquement pas de vie, alors il préfère travailler seul. Mais ensuite, quand le détective Harris veut travailler avec lui… ce n’est pas la première fois que les gens veulent travailler avec lui, veulent comprendre ce qu’il fait, mais le détective Harris, joué par l’incroyable Juliana Canfield, elle est spéciale. Elle est ambitieuse, elle est curieuse, elle inspire Avraham et le surprend. Je pense que c’est un personnage, c’est un partenaire, qu’il ne voulait pas mais dont il avait vraiment besoin.

Producteur exécutif Matthieu Bricoleur a révélé que le deuxième Jeff a franchi la porte pour auditionner pour Avraham, c’était tout. “C’était comme, tu es Avraham, et Avraham c’est toi. Il y a eu beaucoup de conversations sur le casting authentique et honnête ces jours-ci, et je suis vraiment fier que nous ayons quelqu’un qui dépeint des croyances et des caractéristiques et même des manières qui sont authentiques à qui ce personnage est sur la page des livres ” dit Matthieu.

L’EP avait vu certains des travaux précédents de Jeff, y compris Peu orthodoxe. «Je pense que c’est la beauté de Jeff d’une certaine manière. J’ai l’impression qu’on a fait un vol. C’est une énorme star », a admis Matthew. “Ce sera la première fois que beaucoup de gens le voient ici et c’est un cadeau. Quand tu vois un Tom Croisière film, vous voyez Tom Cruise, et je pense qu’il disparaît vraiment à Avraham ici et le fait simplement sortir du parc.

Matthew a précisé qu’Avraham utilisera sa «foi en l’humanité» pour aider à résoudre des cas. Il a poursuivi : « Cela pourrait être le judaïsme. Cela pourrait être n’importe quelle religion. Il pourrait s’agir de n’importe quel système de croyances supérieur à soi-même. Alors quand Avi regarde le monde, il essaie de se mettre à la place d’un autre personnage. C’est ce qui fait de lui un excellent détective. Il essaie de sympathiser avec eux. Il va rarement recourir à la violence. Il va d’abord et avant tout, même au détriment, essayer d’utiliser sa compassion pour ouvrir des portes plutôt que de forcer. C’est ainsi que sa foi saigne en quelque sorte dans son travail.

Le producteur exécutif a taquiné que la saison 1 «se terminera sur un cliffhanger. Je pense que personne ne le verra vraiment venir. Avec ce cliffhanger, Matthew a l’œil sur la saison 2. “C’est un rappel assez complexe de quelque chose qui s’est passé dans un épisode précédent, et nous le prévoyons”, a-t-il déclaré à propos de la finale et d’une deuxième saison. “Étaient excités. Évidemment, personne ne sait comment ça va se passer jusqu’à ce que nous abandonnions, mais puisque nous abandonnons tous les épisodes en même temps, nous devrions le savoir assez rapidement. Je dirais que 99% de l’équipe en coulisses serait de retour en un clin d’œil pour le faire et qu’elle est excitée et impatiente d’y aller. Tous les épisodes de L’appel sont disponibles dès maintenant sur Peacock.