Le nouveau garçon des Cabines Ryan subit un moment gênant ce soir quand il révèle que « le chat de sa sœur l’excite » – laissant April horrifiée.

Ryan fait rapidement marche arrière après avoir vu son rendez-vous tomber de surprise.

Il fait la gaffe lors d’un jeu de questions censé les aider à se connaître après avoir fait leurs débuts dans The Cabins ce soir.

Une question qui revient sur l’émission ITV2 est « Nommez quelque chose de non sexuel qui vous excite? », Avec April révélant qu’elle aime le « fromage ».

Mais quand Ryan prend son tour pour répondre, quelque chose de bien plus bizarre lui vient à l’esprit.

Il dit: « Qu’est-ce que je choisirais? Peut-être euh, peut-être le chat de ma sœur.

« Ouais, je ne sais pas s’il est juste comme un animal mignon .. »

« Qu’est-ce qu’il t’excite? Je pensais que le fromage était une chose étrange mais tu as dit chat. »

Se creusant un trou pour lui-même, il ajoute: « Je suppose que pas comme ça m’excite. Je m’excite en le voyant … non, pas comme sexuellement! Je veux dire, peut-être, laisse aller le chat. »

Heureusement, April en voit le côté drôle et le couple passe à autre chose.

Les téléspectateurs peuvent reconnaître April, car elle a concouru pour le cœur du joueur de rugby gallois Gavin Henson dans la série 4 de l’émission de téléréalité The Bachelor en 2011.

Le créateur de mode du Hertfordshire a atteint la demi-finale mais Gavin a ensuite couronné Carianne vainqueur. Ils sont sortis ensemble pendant trois mois, avant qu’elle ne le claque et le spectacle en disant que c’était « vraiment faux ».

April est maintenant créatrice de vêtements de mariée et Mme Grande-Bretagne, et dit à propos de The Cabins: «Je fais un travail terrible de datation.

«Je ne trouve personne qui me convienne, alors j’ai pensé laisser à certains professionnels le soin de voir s’ils pouvaient essayer.

«J’espère pouvoir trouver quelqu’un avec qui je pourrai enfin m’installer. J’ai 31 ans maintenant et le temps passe. Je ne rajeunis pas. En pensant à des choses comme me marier et avoir des bébés, je ne veux pas avoir 70 ans quand je me marierai enfin – pour le moment, c’est comme ça que ça se passe.

The Cabins continue tous les soirs à 21h sur ITV2 et est disponible pour rattraper le retard Hub ITV.