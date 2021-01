L’émission de téléréalité The Cabins fait enfin ses débuts sur ITV2 lundi soir – présentée aux téléspectateurs impatients par les créateurs de Love Island.

La toute nouvelle série verra 12 singletons aller de l’avant dans leur quête d’amour en emménageant avec leur date le premier jour de leur rencontre.

Les téléspectateurs auront une place au premier rang alors que le groupe sexy de célibataires se déplace dans une propriété de style chalet romantique au milieu de nulle part au Royaume-Uni.

Après 24 heures de temps de qualité ininterrompu avec leur amour, le couple devra alors décider s’il veut rester ensemble ou arrêter.

Voici un aperçu de la distribution pleine d’espoir qui cherche désespérément à trouver l’amour …

Rencontrez les garçons







(Image: ITV)



Abraham

L’étudiant de 21 ans de l’Est de Londres devrait faire tourner les têtes lorsqu’il fera ses débuts dans l’émission de télé-réalité.

Abraham, qui étudie l’architecture, espère trouver la fille parfaite – comme Joanna Chimonides de Love Island – pour qui il a le béguin.

Le type effronté dit à propos de la série: «C’est une expérience unique dans une vie.

«Ce que je recherche précisément, c’est un partenaire ou un meilleur ami qui pourrait mener à cela. Ce département de ma vie a été extrêmement malheureux.

« Ce serait bien de simplement se détendre et d’avoir quelqu’un pour être mon partenaire, ma meilleure amie, ma petite amie en même temps. J’ai vu cela arriver à beaucoup de mes amis, je ne sais pas quand cela va arriver tome. »

Mamudo







(Image: ITV)



Le footballeur de Liverpudlian Mamudo, 23 ans, s’est inscrit au spectacle car c’est une « belle opportunité ».

Il dit: « Je recherche quelqu’un qui peut égaler mon énergie, rire avec moi. Quelqu’un qui est axé sur la famille. Quelqu’un qui peut me pousser et que je peux pousser pour accomplir de grandes choses dans la vie.

« Quelqu’un avec qui je peux me connecter. Il doit y avoir beaucoup de conversations.

«C’est la seule façon pour nous d’en savoir plus les uns sur les autres et de parler de nos familles, de notre vie personnelle et simplement d’en savoir plus sur elles.

Il a ajouté que son béguin pour les célébrités est Maya Jama, en disant: « Elle est tellement drôle et semble authentique et terre à terre et évidemment elle n’est pas mal à regarder aussi. Désolé Stormzy. »

À M







(Image: ITV)



Le directeur national du développement des affaires, Tom, 26 ans, est à la recherche de sa «princesse».

Il dit: «Si je suis avec quelqu’un, je donnerai tout jusqu’à ce que j’aie des raisons de ne pas le faire. Par exemple, je suis sorti avec une fille qui vivait en Irlande, j’avais l’habitude de prendre l’avion tous les lundis et de rentrer tous les mercredis pour la voir, chaque semaine pendant sept mois.

«Une fois, j’ai eu un tout nouveau travail pour le faire fonctionner avec une fille. Si je suis avec quelqu’un, je vais au-delà pour les rendre heureux.

« A mes yeux, tout le monde devrait être traité comme une princesse. »

Volonté







(Image: ITV)



L’homme de 28 ans, qui travaille dans son entreprise électrique familiale, veut s’installer avec une petite amie et bannir ses manières de faire la fête.

Il se décrit comme un « joker et fêtard ».

Will dit: « Je choisirais les fêtes plutôt que de sortir avec mon ex. Terre-à-terre, père de famille, j’ai huit nièces et neveux. Je voudrais dire que je suis une bonne personne.

«J’ai un grand cercle d’amis. Je ne compte pas toujours sur une fille, j’ai vécu seul. Je suis un homme indépendant. Je n’ai pas d’ennuis.

« Je parle gentiment aux filles. Je n’ai jamais été irrespectueux, même quand ça s’est terminé. Je ne vais pas m’asseoir ici et dire que je n’ai jamais dit à une fille ce qu’elle voulait entendre, mais je n’ai jamais été irrespectueux. »

Joël







(Image: ITV)



Bin man Joel, 21 ans, de Swansea est désespéré de ne pas sortir avec quelqu’un qui vit à Swansea.

Il dit: «Je ne dirais pas que quelque chose est incroyable – la plupart du temps, c’est comme un rendez-vous d’une heure / deux heures.

«Si vous voulez avoir un rendez-vous incroyable, vous devez avoir la bonne petite amie pour le faire, pas seulement un rendez-vous unique. Je n’ai pas encore eu cela, je n’ai pas eu de petite amie depuis longtemps . »

Rencontrez les filles

houx







(Image: ITV)



L’équipage de cabine, maquilleuse et influenceuse Holly, 23 ans, a de grands espoirs de trouver un partenaire dans l’émission.

Elle dit cependant qu’elle ne veut pas être impliquée dans des rencontres avec des célébrités.

Holly a déclaré: «J’ai eu une personne étrange qui m’a parlé sur Instagram. Je sais ce qu’ils font jusqu’à 24/7. Ce n’est pas le genre de personne avec qui je veux m’impliquer, je veux être avec quelqu’un qui travaille sur un chantier de construction sur la route que personne ne connaît. C’est juste moins compliqué.

Robyn







(Image: ITV)



La responsable des ventes de 26 ans dit qu’elle en a assez d’utiliser des applications de rencontres et espère trouver l’amour de sa vie dans la série.

Parlant des célébrités qu’elle a envoyées, Robyn dit: «Ruben Loftus-Cheek, je lui ai envoyé un message – je n’ai pas obtenu de réponse, évidemment. Même s’il ne joue pas pour Chelsea pour le moment, il est prêté, c’est juste mon genre. Il est magnifique. Et c’est un abonnement gratuit, n’est-ce pas!

Jess







(Image: ITV)



Jess, 24 ans, ancienne employée de Walt Disney World, veut trouver quelqu’un qui puisse être son meilleur ami et son amant tout en un.

Elle dit: «La version masculine de moi. Un meilleur ami ainsi qu’un petit ami. Quelqu’un qui sait s’amuser, est assez aventureux et peut me suivre. Et aussi le côté intime, donc pas seulement un meilleur ami. Quelqu’un avec qui j’ai vraiment envie de passer du temps. «

Sarah







(Image: ITV)



Le mannequin PT et fitness de 26 ans est à la recherche de la femme parfaite.

Elle dit: «J’aime bien quelqu’un qui est assez intelligent et qui a quelque chose à son sujet de cette façon. Je fais des millions et une choses tout le temps, donc probablement quelqu’un qui est capable de me supporter. Mais en même temps, quelqu’un qui est lui-même assez actif.

«Je suis sorti avec des hommes, mais pas beaucoup. Je suis avant tout des femmes, mais si je craque pour un mec, je leur donnerai une chance. Je me classe comme lesbienne. »

Sofia







(Image: ITV)



Sofia, 21 ans, a secrètement participé à des concours de beauté et veut trouver son partenaire idéal.

Elle dit: «Je suis une reine de beauté internationale. Avec mon travail d’apprenti tatouage, peu de gens savent que je fais des concours de beauté. Ce sont des opposés polaires mais je les associe.

«L’année dernière, j’ai remporté Miss Diamond Royaume-Uni. J’ai eu beaucoup de chance, ma mère et moi – je l’ai persuadée de participer – nous avons tous les deux remporté le titre national britannique, donc j’étais Miss Diamond United Kingdom et ma mère Sonja a remporté Classic Diamond United Kingdom pour les plus de 45 ans. Alors ils nous ont tous les deux emmenés à Las Vegas.

«Et ma mère et moi avons tous deux gagné au niveau international. J’ai donc remporté Miss Regency International et ma mère a remporté le Classic Regency International. Nous avons concouru contre des centaines d’autres pays.

«Je ne pensais pas que j’allais aller nulle part. J’étais juste là pour m’amuser un peu et m’essayer. Nous avons gagné et une partie de notre prix était que nous avons tous les deux pu marcher à la Fashion Week de New York.

«Nous avons gagné une croisière autour des îles Caïmans. Cela devait arriver en juin, mais «Miss Corona» est venue et a ruiné cela pour tout le monde. Croisons les doigts l’année prochaine, nous allons voler et remettre nos titres à Las Vegas.

Olivia







(Image: ITV)



Olivia, qui travaille au service client pour une entreprise de téléphonie mobile, est à la recherche de quelqu’un qui correspondra à sa personnalité, car elle se décrit comme « un peu une enfant sauvage ».

Le jeune de 22 ans dit: «Un peu un enfant sauvage. Vraiment chaotique, ma sœur m’appelle. Je suis d’accord. Je ne suis jamais tranquille. À la minute où j’ouvre les yeux, c’est juste aller, aller, aller.

Charlotte







(Image: ITV)



Charlotte, 29 ans, veut vraiment rencontrer la fille de ses rêves et espère parcourir le monde avec elle.

Le directeur des opérations d’une entreprise de café a déclaré: « Je ne sors avec des femmes que depuis environ 18 mois. J’ai l’impression d’être encore en train d’apprendre mon type. J’aime vraiment les filles les plus alternatives. Tatouages, piercings … et plus de garçon manqué. que vraiment girly.

* Les cabines commencent le lundi à 21h sur ITV2.

