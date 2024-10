The Browser Company construit un autre navigateur, et il ne s’appelle pas Arc.

Arrêtez-moi si cela vous semble familier : The Browser Company construit un navigateur qui, selon elle, peut rendre votre vie Internet un peu plus organisée, un peu plus utile et peut-être même un peu plus agréable. Il contient de nouvelles idées sur les onglets et sur ce que votre navigateur peut faire en votre nom.

J’ai déjà entendu cette histoire ! Mais le navigateur dont Josh Miller, PDG de Browser Company, veut parler lorsqu’il m’appelle jeudi n’est pas Arc, le produit sur lequel lui et son équipe travaillent depuis cinq ans. Ce n’est pas non plus Arc 2.0, même si Miller a j’ai parlé publiquement sur Arc 2.0 depuis un moment maintenant. C’est un tout nouveau navigateur. Et pour Miller et The Browser Company, c’est une chance de recommencer à construire l’avenir des navigateurs qu’ils avaient décidé de créer en premier lieu.

Une chose étrange s’est produite au cours des deux dernières années, dit Miller. Arc a connu une croissance rapide – le nombre d’utilisateurs a quadruplé cette année seulement – ​​mais il est également devenu clair qu’Arc ne sera jamais un produit véritablement grand public. C’est trop compliqué, trop différent, trop difficile à aborder. « C’est tout simplement trop de nouveauté et de changement », dit Miller, « pour atteindre le nombre de personnes que nous voulons vraiment atteindre. » Les entretiens et les données des utilisateurs ont convaincu l’entreprise qu’il s’agit d’un outil destiné aux utilisateurs expérimentés et qu’il le sera toujours.

D’un autre côté, les utilisateurs d’Arc ont tendance à aimer Arc. Ils adorent la barre latérale, ils aiment avoir des espaces et des profils, ils aiment toutes les options de personnalisation. D’une manière générale, ces utilisateurs se sont également installés dans Arc. Miller dit qu’ils ne veulent pas de nouvelles fonctionnalités, mais simplement que leur navigateur soit plus rapide, plus fluide et plus sécurisé. Et c’est assez juste !

The Browser Company a donc été confrontée à une situation que de nombreuses entreprises rencontrent : elles disposaient d’un produit très apprécié qui ne changerait jamais la donne. Plutôt que d’essayer d’intégrer la prochaine chose dans l’actuel, et de risquer à la fois de s’aliéner les gens qui l’aiment et de ne jamais atteindre ceux qui ne l’aiment pas, l’entreprise a décidé de simplement construire quelque chose de nouveau.

Arc n’est pas en train de mourir, dit Miller. Il dit ça encore et encore, en fait, même après que je lui ai dit la vidéo YouTube la société vient de sortir, cela ressemble à ce que disent les entreprises droite avant de tuer un produit. C’est juste qu’Arc ne changera plus grand chose. Il recevra des mises à jour de stabilité et des corrections de bugs, et il y a une équipe de The Browser Company dédiée à cela. « En ce sens », dit Miller, « cela ressemble à un produit complet. » La majeure partie de l’énergie et du temps de l’équipe sera désormais consacrée à repartir de zéro.

« Arc était essentiellement une innovation frontale en matière de gestion des onglets », explique Miller. « Les gens ont adoré. Cela poussait comme une mauvaise herbe. Ensuite, cela a commencé à ralentir et à planter beaucoup, et nous nous sommes sentis mal et nous avons dû apprendre à aller vite. Et nous avons en quelque sorte perdu de vue, d’une certaine manière, le fait que nous devons nous occuper de la partie système d’exploitation.

Le plan cette fois-ci est de créer non seulement une interface différente pour un navigateur, mais un type de navigateur entièrement différent – ​​un navigateur beaucoup plus proactif, plus puissant, plus centré sur l’IA, plus conforme à cette vision originale. Appelez-le l’iPhone des navigateurs Web, ou « l’ordinateur Internet », ou toute autre métaphore que vous aimez. L’idée est de transformer le navigateur en une plateforme d’applications. Miller veut toujours le faire, et il veut le faire pour tout le monde.

A quoi ça ressemble ? Miller est un peu vague sur les détails. Le nouveau navigateur, qui, selon Miller, pourrait être lancé dès le début de l’année prochaine, est conçu pour ne nécessiter aucun coût de changement, ce qui signifie entre autres qu’il comportera des onglets horizontaux et moins d’idées d’organisation. L’idée est de « rendre les 90 premières secondes sans effort » afin d’inciter davantage de personnes à changer. Et puis, petit à petit, révéler ce que ce nouveau navigateur peut faire.

Miller a quelques exemples favoris de la façon dont un navigateur peut vous aider à accomplir des tâches, ce qu’il m’a dit, sur Décodeuret ailleurs ces derniers mois. Il y a l’enseignant qui passe des heures à copier et coller des données entre des applications d’entreprise ; les vendeurs Shopify qui passent trop de temps à rechercher les numéros de commande, puis à les coller dans les e-mails du support client. C’est le genre de choses qu’un navigateur, ayant accès à toutes vos applications Web et données de navigation, pourrait commencer à faire en votre nom. Et avec des outils d’IA comme la nouvelle fonctionnalité « Utilisation de l’ordinateur » d’Anthropic, ce genre de chose commence à devenir automatisé et possible.