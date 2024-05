The Briefing : Arsenal vs City définit une nouvelle ère de rivalité PL, de désastres de relégation, Leverkusen à 50 ans

Bienvenue à The Briefing, où tous les lundis de cette saison, L’Athlétisme abordera trois des plus grandes questions qui se poseront lors du football du week-end.

C’était le week-end où la relégation de Burnley était confirmée et celle de Luton était presque confirmée, Chelsea poursuivait sa course improbable pour une place européenne, et le toit qui fuyait d’Old Trafford fournissait une métaphore puissante, bien que très « sur le nez », des problèmes de Manchester United. .

Nous verrons ici pourquoi la saison d’Arsenal ne sera pas un échec même s’ils ne remportent pas le championnat, à quel point les trois équipes reléguées ont été historiquement mauvaises et l’étendue de la réussite de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen…

Arsenal contre Manchester City est-il la nouvelle rivalité déterminante du PL ?

Il semble incroyable que même après cette saison extraordinaire, le sort d’Arsenal ne soit pas entre ses mains.

Mais c’est Manchester City pour vous : lorsque vous les poursuivez, vous passez une semaine avant leur prochain match en espérant que ce soit celui dans lequel ils se tromperont… puis ils marquent après 10 minutes et toute croyance est brisée.

Arsenal a désormais remporté 27 matchs de Premier League cette saison – son record en une seule campagne dans la compétition – et un de plus que les Invincibles de 2003/04 (26 victoires, 12 nuls).#AFC pic.twitter.com/KF2jSyAekD — L’Athlétisme | Football (@TheAthleticFC) 12 mai 2024

Arsenal a fait ce qu’il pouvait. La victoire 1-0 contre Manchester United était rarement belle et ressemblait pendant de longues périodes à un match entre une équipe terrifiée à l’idée de perdre et une équipe incapable de gagner. Mais pour le moment, ils sont de retour au sommet de la Premier League et ramèneront au moins la course au titre jusqu’à la dernière journée.

Même s’ils ne le gagnent pas, si Tottenham ne leur rend pas un grand service mardi et que City se fraye un chemin vers un autre titre, cette saison ne devrait pas être considérée comme un échec.

Parce qu’ils se rapprochent. Ils signalent les insuffisances et les défauts : la saison dernière, ils ont chuté, mais ils sont là jusqu’à la fin ; auparavant, quelques absences clés – William Saliba le plus notable – les ont fait se désintégrer, ils disposent désormais d’un casting tournant de joueurs capables d’entrer et d’exceller ; la saison dernière, ils se sont sentis chaotiques et ont profité des émotions de certaines victoires tardives, mais maintenant ils sont beaucoup plus contrôlés et dominants ; et ils ont même gagné à Old Trafford pour la deuxième fois seulement en championnat depuis 2006, éliminant également ce blocage mental particulier.

11 – Arsenal a gardé 11 cages inviolées à l’extérieur en Premier League cette saison ; seul Chelsea en 2008-09 (12) a enregistré davantage sur la route au cours d’une campagne dans la compétition. Résolu. pic.twitter.com/B7SERPnGxe – OptaJoe (@OptaJoe) 12 mai 2024

Ils ont réduit l’écart avec City, même s’ils ne les battent finalement pas. Rien n’indique qu’ils seront pires que les deuxièmes favoris la saison prochaine.

C’est la rivalité maintenant. Liverpool a été le plus grand challenger de City pendant des années, mais maintenant c’est très certainement Arsenal. Cela semble presque trop chouette : alors que Jurgen Klopp part, Mikel Arteta prend le relais.

Ils ont prouvé que la saison dernière n’était pas qu’un hasard, une belle saison d’une simple bonne équipe et une saison à ne pas répéter. Ils seront de retour et quoi qu’il arrive la semaine prochaine, ce n’est pas un échec. Nous pouvons nous attendre à de nombreuses années encore pendant lesquelles City se battra.

À quel point les trois équipes reléguées ont-elles été mauvaises ?

À moins d’un but invraisemblable le week-end dernier, le trio relégué de Premier League a été confirmé.

Ce sont les trois que tout le monde pensait relégués dès le début, c’est la deuxième fois dans l’histoire de la Premier League que les trois promus redescendent directement. Et Sheffield United, Burnley et Luton Town ont été à peu près aussi mauvais que beaucoup le craignaient.

Avec un match chacun à jouer, le trio compte 66 points à eux deux. Même si les trois remportent leurs derniers matchs, ce sera toujours le total cumulé le plus bas des équipes reléguées depuis la création de la Premier League.

Ils vont être les pires promu trio de l’histoire de la Premier League d’au moins 10 points : les deuxièmes pires étaient Sunderland, Birmingham et Derby, qui en avaient rassemblé 85 en 2007-08.

Luton compte 26 points : s’il perd son dernier match, ce sera le total de points le plus bas jamais enregistré pour la troisième équipe de Premier League. Une seule fois avant est-ce possible pour rester debout avec moins de 30 points.

Bournemouth, qui avait mis 10 matchs pour gagner en début de saison, avait accumulé suffisamment de points pour survivre confortablement fin février. Crystal Palace avait l’air d’être en danger d’avoir des ennuis lorsque Roy Hodgson est parti il ​​y a trois mois, mais il s’avère qu’ils n’avaient besoin que de quatre points supplémentaires par la suite pour être définitivement en sécurité. Les loups, qui ont vendu la plupart de leurs joueurs l’été dernier et semblaient sûrs d’avoir du mal, ont remporté leur 29e point fin janvier : ils auraient pu passer les quatre derniers mois à peindre avec leurs doigts et tout s’en serait bien passé.

Est-ce la faute de quelqu’un ? Est-ce une coïncidence ? Les trois équipes ont échoué de différentes manières. Sheffield United a vendu ses deux meilleurs joueurs l’été dernier et ne les a pas remplacés correctement. Devenir la première équipe à encaisser plus de 100 buts n’était donc probablement pas une surprise. Burnley a réussi d’une manière ou d’une autre à dépenser 100 millions de livres sterling et à rendre son équipe pire que celle qui a été promue et a quitté son mini-renouveau bien trop tard ; Luton a été le meilleur des trois, mais a finalement quand même empilé son équipe avec des joueurs de niveau championnat et a pris sept points sur les 48 derniers disponibles.

Moment émouvant alors que Rob Edwards et ses joueurs de Luton sont applaudis hors du terrain par les fans de West Ham. pic.twitter.com/xcmlOlxb3O – Caoimhe O’Neill (@CaoimheSport) 11 mai 2024

Cela indique-t-il une tendance plus large ? Peut-être pas : la saison dernière, les trois promus ont survécu et sont restés debout cette fois encore avec différents niveaux de confort. Fulham et Bournemouth ont montré que si vous dépensez votre argent intelligemment, vous pouvez vous établir en première division.

Les équipes qui sortiront du Championnat pour la saison prochaine auront leurs défauts, mais on espère qu’elles seront meilleures que cette promotion.

Le Bayer Leverkusen sur le point de réaliser le plus grand succès de son histoire ?

On pourrait dire que le 29 mars a été le jour le plus important de cette saison dans le football européen.

C’est à ce moment-là que Xabi Alonso a annoncé qu’il resterait au Bayer Leverkusen au-delà de cet été, pour les emmener en Ligue des champions et développer davantage ses prouesses d’entraîneur – et son équipe.

Ces choses sont toujours difficiles à quantifier, mais il faut supposer que tuer toute spéculation et incertitude, ou se transformer en entraîneur boiteux, a réglé les choses dans le vestiaire de Leverkusen alors que leur saison extraordinaire se poursuivait. En Angleterre, nous avons vu les tournées d’adieu de Jurgen Klopp et d’Emma Hayes dérailler, dans une certaine mesure ou à un autre : la pression de donner à ces managers générationnels un départ parfait a dû être un facteur qui y a contribué.



Leverkusen célèbre son 50e match sans défaite (Christof Koepsel/Getty Images)

La victoire 5-0 de Leverkusen sur Bochum dimanche soir a été une belle promenade dans le parc étant donné que leur saison a été définie par ces retours extraordinaires et ces buts tardifs – 18 d’entre eux après la 90e minute maintenant, après le but d’Alex Grimaldo à la 92e minute. Bochum. Cela fait 50 matchs sans défaite – la plus longue saison, toutes compétitions confondues, déjà organisée dans le football de clubs masculin.

Il reste encore trois matchs à jouer : leur dernier match de Bundesliga aura lieu à domicile contre Augsbourg, flotteur de milieu de tableau, le week-end prochain. Le mercredi suivant, c’est l’Atalanta en finale de la Ligue Europa. Le dimanche suivant, la 2.Bundesliga affronte Kaiserslautern en finale du DFB Pokal.

Il s’agira probablement de la plus grande réussite du football interclubs européen. Ou, du moins, la plus grande réussite d’entraîneur du football interclubs européen.

Les équipes ont déjà réalisé des triplés, mais pour la plupart, elles ont été les forces financières dominantes dans leur pays : Manchester United en 1999, Manchester City en 2023, le Bayern Munich en 2013 et 2020 et Lyon Féminin à cinq reprises.

Le trophée européen dans le set de Leverkusen n’est peut-être « que » une compétition secondaire, mais compte tenu de leur opposition au niveau national et de la position dans laquelle ils se trouvaient à l’arrivée d’Alonso, faire tout cela sans perdre un seul match (et faire match nul relativement peu : neuf sur 50 jusqu’à présent). ) est sans précédent.

Ceux qui disaient qu’Alonso avait fait le choix de la facilité en rejetant les avancées théoriques de Liverpool et du Bayern Munich ont raté l’essentiel à bien des égards, mais Alonso savait qu’il était sur le point de vivre quelque chose d’historique et peu susceptible de se répéter : le danger de faire quoi que ce soit. risquer cela aurait été un crime.

À venir

Les derniers coups sont là – pour cette saison et pour l’un des managers les plus appréciés de la Premier League. L’avant-dernier match de Jurgen Klopp en tant qu’entraîneur de Liverpool aura lieu lundi alors qu’ils se rendront face à Aston Villa dans un match qui pourrait avoir des conséquences plus tangibles qu’un adieu sentimental : Villa a quatre points d’avance sur les Spurs, donc une défaite pour eux mettrait leur place en Ligue des Champions en jeu. grave danger…

… ce qui pourrait donner à Tottenham plus de motivation pour le grand : les espoirs d’Arsenal reposent sur le fait que leurs rivaux acharnés leur rendent service et prennent quelques points à City, alors que l’équipe de Pep Guardiola se rendra au nord de Londres mardi soir. Grand. Énorme. Grand.

Ensuite, il y a quelques matchs nettement moins importants mercredi, alors que Brighton accueille Chelsea, se demandant potentiellement lequel de leurs employés ils pourraient leur vendre cette fois, tandis que Manchester United affronte Newcastle United.

Le match de la WSL le même soir est bien plus important : si Chelsea bat Tottenham (fraîchement battu par United en finale de la FA Cup), ils entreront dans la dernière série de matches à égalité de points avec Manchester City. Grand. Énorme. Grand.

Clôturez la semaine avec quelques demi-finales retour des barrages de championnat : jeudi, Leeds accueillera Norwich, tandis que vendredi, West Brom se rendra à Southampton. Les deux matchs nuls sont 0-0 dès les premiers matches.

