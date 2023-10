Prime Video est allé de l’avant et a renouvelé Génération V pour une deuxième saison.

Le spin-off de la populaire série de super-héros du streamer Les garçons créé fin septembre et se concentre sur un groupe d’étudiants surpuissants (dirigé par les acteurs Jaz Sinclair, Chance Perdomo et Lizzie Broadway) à la Godolkin School of Crimefighting. Tout comme le vaisseau mère Garçons série – et se déroule simultanément pendant la série quatrième saison à venir—Génération V a reçu de solides critiques et un buzz sur les réseaux sociaux au cours de sa série actuelle de cinq épisodes.

OnePlus Open est la «phablette» que nous attendions

« Élargir l’univers de Les garçons avec une série aussi audacieuse que Génération V a été un voyage incroyable pour nous et nos merveilleux partenaires chez Sony », a déclaré Vernon Sanders, directeur de MGM TV, dans un communiqué via Variété. Il a ensuite révélé que le spin-off était la meilleure série de Prime Video dans plus de 130 pays et sa « nouvelle série originale la plus rentable de 2023. Nous sommes ravis que nos incroyables acteurs et notre équipe continueront à raconter des histoires courageuses et audacieuses de Génération V à nos clients.

« Nous ne pourrions être plus heureux de réaliser une deuxième saison de Génération V« , ont ajouté le showrunner Michele Fazekas et l’EP Eric Kripke. « Les scénaristes travaillent déjà sur la nouvelle saison. La deuxième année va être folle, avec tous les rebondissements, le cœur, la satire et les organes génitaux explosifs que vous attendez de la série. »

Avec une deuxième saison désormais assurée, Prime Video continue de miser sur Les garçons. Parallèlement à cela et Les garçons, le streamer est sorti The Boys présente: Diabolique, une série d’anthologie animée axée sur différents personnages et éléments de la série d’action réelle. D’autres retombées se profilent à l’horizon – l’année dernière, a déclaré Kripke plusieurs spectacles sont à différents stades de production, les fans ne manqueront donc pas de violence torride de super-héros.

Génération V diffusera un nouvel épisode demain, le 20 octobre, et terminera sa première saison le 3 novembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.