The Boys Saison 4 Nouvelles, rumeurs, distribution et intrigue

Accrochez-vous à vos capes, car The Boys revient pour une autre saison sur Amazon Prime Video.

Les Spice Girls sont de retour pour se battre contre le méprisable Homelander et le reste des Seven.

Nous avons survolé le filet avec nos yeux laser pour rassembler tout ce que nous savons pour vous préparer pour la saison quatre – continuez à lire pour en savoir plus.

Quand le tournage de la saison 4 de The Boys a-t-il commencé ?

Les Boys ont lancé le tournage de la nouvelle saison fin août 2022, comme le confirme Jack Quaid, l’acteur qui interprète Hughie :

🖕🏻Aujourd’hui, nous commençons à travailler sur la saison 4. Cette photo date du premier jour où les garçons étaient tous sur le plateau en équipe pendant la saison 1. Je me sens tellement chanceux et reconnaissant de pouvoir recommencer ce voyage avec mon @TheBoysTV famille. Faisons cela!!!! #Les garçons #Saison 4

📟🥖🔪💪🏼🍼 pic.twitter.com/ma8EB2wZ2u – Jack Quaid (@JackQuaid92) 22 août 2022

Amazon n’a pas confirmé quand la nouvelle saison sera diffusée. Pour référence, c’est à ce moment que les saisons précédentes ont débuté:

Saison 1 – 26 juillet 2019

Saison 2 – 4 septembre 2020

Saison 3 – 3 juin 2022

Le casting de la saison 4 des Boys – qui revient ?

Sur la base des images de tournage et des interviews, nous connaissons les membres de la distribution qui reviennent définitivement. Elles sont:

Antony Starr comme Homelander

Karl Urban comme Billy Butcher

Jack Quaid dans le rôle de Hughie Campbell

Jessie T Usher comme A-Train

Erin Moriarty comme Annie / Starlight

Chace Crawford comme The Deep

Laz Alonso comme lait maternel

Karen Fukuhara comme Kimiko

Tomer Kapon comme Frenchie

Cameron Crovetti comme Ryan

Nous nous attendons également à voir le retour des éléments suivants :

Dominique McElligott comme reine Maeve

Claudia Doumit dans le rôle de Victoria Neuman

Giancarlo Esposito comme Stan Edgar

Jensen Ackles n’a pas été confirmé pour revenir en tant que Soldier Boy, mais le showrunner Eric Kripke a fortement laissé entendre que nous le verrons plus.

Il y a aussi quelques nouveaux venus sur le bloc cette saison. Jeffrey Dean Morgan – mieux connu pour The Walking Dead, Grey’s Anatomy et Supernatural – rejoindra, comme confirmé sur Twitter :

Le compte Twitter officiel ne pouvait faire aucune promesse quant au souhait de Morgan pour les collants, cela pourrait donc signifier qu’il ne joue pas du tout un supe – nous en saurons probablement plus à l’approche de la date de sortie.

Quelle est l’intrigue pour la prochaine saison?

Avertissement de spoiler pour la troisième saison de The Boys. Si vous n’êtes pas tous pris par l’intrigue, ne faites pas défiler plus loin.

Un point majeur de l’intrigue de la quatrième saison sera la bataille pour Ryan entre Homelander et Butcher. À la fin de la saison, Homelander a présenté Ryan au public, qui a soutenu les actions violentes du supe lorsqu’il a directement assassiné un partisan de Starlight en plein jour.

Eric Kripke l’a confirmé dans une interview avec E! News : “Une grande partie de la saison sera une bataille pour Ryan… parce que si Homelander finit par élever et influencer les enfants, c’est essentiellement un deuxième Homelander avec des enjeux apocalyptiques.”

La division du public entre Starlight et Homelander sera également un axe majeur de la saison 4, selon une interview de Kripke pour Insider. Il a déclaré: “… la société dans son ensemble se fracture en ces deux factions et personne ne s’écoute et la menace de violence ne fait qu’empirer chaque jour… c’est un avant-goût de ce que tous ces super-héros vont faire à la société en saison quatre.

Butcher faisait face à des conséquences potentiellement mortelles pour son utilisation du médicament temporaire composé V qu’il a pris tout au long de la troisième saison. Nous nous attendons à ce qu’il soit à la recherche d’un remède potentiel pour l’aider à prolonger sa vie. Le sort de la reine Maeve n’est pas clair non plus – il semble qu’elle ait perdu ses pouvoirs pour le moment. Mais Homelander en profitera-t-il et cherchera-t-il à se venger après leur bataille ?

Homelander devra également surveiller ses arrières pour Soldier Boy – son père. Il est fort probable qu’il se réveille à nouveau de la stase, et quand il le fera, il aura un compte à régler. Victoria Neuman n’a pas encore révélé sa fin de partie, alors comment ses ambitions politiques s’intègrent-elles dans tout cela ?

Tout sera révélé dans la nouvelle saison.

Comment regarder The Boys

Si vous voulez rattraper les trois premières saisons de The Boys, vous aurez besoin d’un Compte Amazon Prime Vidéo. Ce n’est pas seulement le divertissement que vous obtiendrez avec un compte Prime ; en savoir plus sur les avantages de l’inscription à Amazon Prime.

Vous ne savez pas s’il y a suffisamment d’émissions sur Amazon pour piquer votre intérêt ? Jetez un coup d’œil aux meilleures émissions de télévision sur Amazon Prime Video et aux meilleurs films sur Amazon Prime Video.

Y aura-t-il une saison cinq de The Boys ?

Amazon n’a pas encore confirmé si The Boys reviendra pour une cinquième saison. Cependant, vu qu’il s’agit de l’une des émissions les plus populaires de la plateforme, nous nous attendons à ce qu’elle soit renouvelée.