‘The Boys’ Saison 3: cette fin expliquée, toutes les réponses aux questions

Avec cette finale de la saison 3, Les garçons facilement prouvé une fois de plus pourquoi c’est l’un des les plus grands spectacles de super-héros à la télé. L’épisode bourré a réussi à jongler avec une violente confrontation de super-héros, quelques rebondissements et a taquiné les prochains gros problèmes pour Butcher et The Boys pour les saisons futures.

Ce fut une finale de saison satisfaisante à plusieurs niveaux, principalement pour la reine Maeve souvent mal desservie. Absolument tout le monde a connu un développement intrigant, des nouveaux pouvoirs de Starlight au nouvel apprenti de Homelander. Plongeons dans tout ce qui s’est passé.

Studios Amazon



Quelle est la véritable identité de Soldier Boy ?

Quel meilleur moment pour découvrir comment Soldier Boy est devenu Soldier Boy que dans la finale. À sa naissance en 1919, en Pennsylvanie, Soldier Boy s’appelait “Ben”. Il ne voulait rien de plus que de faire ses preuves auprès de son riche père, après avoir échoué à l’internat. Alors, naturellement, après s’être engagé dans l’armée, il a rendu visite aux “copains de golf du département de la guerre” de son père et s’est inscrit aux essais du composé V. Devenir le plus grand héros américain a-t-il fonctionné ? Malheureusement non. Son père le détestait toujours, refusant même de le laisser prendre son nom.

Plus tard, nous découvrons que, dans les années 1980, le scientifique de Vought Jonah Vogelbaum a utilisé l’ADN de Soldier Boy pour créer Homelander. Dans la vision déformée de Homelander du fonctionnement des familles, Soldier Boy est donc son père.

Que s’est-il réellement passé au Nicaragua en 1984 ?

Grâce à la propagande de Vought et aux mensonges de Payback, on ne sait pas ce qui s’est passé ce jour fatidique au Nicaragua en 1984. Appelée Opération Charly, le projet officieux de la CIA du président Reagan a été conçu pour aider les rebelles Contra à combattre les sandinistes soutenus par la Russie. dans le pays. Le lieutenant-colonel Grace Mallory a été accusé de trafic de cocaïne aux États-Unis et d’avoir utilisé les bénéfices pour acheter des armes aux rebelles.

Mais lorsque la plus grande équipe de super-héros d’Amérique est intervenue dans la mission, sans prouver qu’elle serait compatible avec l’armée, le camp rebelle a été compromis et tous les soldats de Mallory ont été massacrés. Cela l’a incitée à créer The Boys et à poursuivre Vought. C’était le jour où Soldier Boy a disparu entre les mains des Russes, mais personne à part Payback ne sait exactement comment. Tout est lié à Black Noir…

Studios Amazon



Le mystère de Black Noir

L’assassin silencieux de The Seven et Payback a toujours fait le travail, sans faire d’histoires. Mais lorsque Soldier Boy revient aux États-Unis après des décennies enfermés dans un laboratoire russe, Black Noir tire inexplicablement un coureur.

Dans le final, on découvre exactement pourquoi. Dans l’hallucination du dessin animé de Black Noir, nous découvrons que Stan Edgar a conclu un accord avec Black Noir pour tuer Soldier Boy, car des années plus tôt, le scientifique Vogelbaum avait créé un super-héros volant supérieur, le prochain meilleur modèle : Homelander. Vought voulait que Homelander prenne le relais en tant que super-héros principal aimé par l’Amérique. Soldier Boy devait être à l’écart.

Cela a aidé que Swatto, Mindstorm, Black Noir, les TNT Twins et Crimson Countess, la petite amie de Soldier Boy, détestaient tous Soldier Boy (Gunpowder était l’exception). Black Noir, qui détestait encore plus Soldier Boy après l’avoir brutalement battu pour avoir ruiné sa chance d’apparaître dans Beverly Hills Cop, a accepté les conditions d’Edgar. Grace Mallory a raté tout ce qui s’est passé après avoir perdu connaissance lors de l’attaque des Russes contre le camp rebelle. Quand elle est revenue à elle, c’est Crimson Countess qui a affirmé que les Russes avaient créé “une sorte d’arme à feu” qui a tué Soldier Boy.

Studios Amazon



Mais ce sont Black Noir et le reste de Payback – en particulier Mindstorm – qui ont réussi à faire équipe avec Soldier Boy et à le maîtriser, avant de le donner aux Russes. Black Noir a été gravement blessé dans la bataille, souffrant de lésions cérébrales et de la défiguration de la moitié de son visage. Black Noir ne révèle jamais à Homelander ce qui s’est passé. Lorsque Homelander découvre la vérité sur le fait que Soldier Boy est son père et que Black Noir lui a caché cela, il frappe les tripes de Black Noir. Les amis du dessin animé de Black Noir lui souhaitent la paix et lui disent au revoir en larmes à sa mort.

Homelander l’emporte enfin sur Ryan

Cette saison a commencé avec Butcher aux prises avec ses sentiments quant à l’opportunité de s’occuper du fils de Becca et Homelander, Ryan. D’une part, c’était le dernier souhait de sa femme. De l’autre, c’est le fils d’un psychopathe maléfique. Mais Butcher donne une chance à Ryan, le laissant entre les mains sûres de la CIA et de “Tante Grace”.

Mais psy ! Dans l’un des nombreux rebondissements, Ryan accepte finalement Homelander comme son père une fois de plus. Homelander trouve Ryan grâce aux informations privilégiées de la membre du Congrès Victoria Neuman, qui travaille avec Grace au Bureau des affaires surhumaines. Homelander prononce un discours entraînant, convaincant Ryan que le garçon qui a tué Becca était une erreur. Homelander n’est pas fou, car c’est ce que font les Supes : causer des tonnes d’accidents malheureux, souvent horribles.

Studios Amazon



Maeve n’est pas morte. Hourra !

Vous seriez pardonné de penser que Maeve était fichue cette saison. Il semblait qu’elle serait tuée non pas une fois, mais deux. Même si la première fois n’a pas été convaincante. Ce n’était pas une surprise de voir Maeve toujours en vie et retenue captive par Homelander dans une cellule blanche à 12 étages sous la tour de Vought. Grâce à la campagne de médias sociaux de Starlight #FreeMaeve, qui avait “tous les adolescents LGBT du monde dans le cul de Vought”, un mandat a été émis pour fouiller Vought. Maeve, bien trop forte pour être droguée, s’est réveillée alors qu’elle était transportée vers un autre endroit et s’est frayée un chemin vers la liberté. Mission “Libérer Maeve” accomplie.

Studios Amazon



Soldier Boy, rencontrez Ryan

Dans une autre tournure astucieuse, Soldier Boy décide de tenir parole et de (tenter de) tuer Homelander. Après que Mindstorm ait dit à Soldier Boy qu’il était techniquement le père de Homelander, il semblait que Soldier Boy changerait d’avis et prendrait Homelander sous son aile, le parent comme son propre père ne l’avait jamais fait. Mais quand lui, Butcher et Maeve affrontent Homelander, Soldier Boy exprime clairement ses sentiments sur Homelander, qualifiant Homelander de “chatte pleurnicharde faible, affamée d’attention”. Ensuite, Homelander joue son atout, faisant ressortir Ryan. “Salut, grand-père.”

Cela jette une clé dans les travaux, retournant Butcher contre Soldier Boy, après que Soldier Boy ait attaqué Ryan. Une grande bataille s’ensuit…

Studios Amazon



Starlight brille encore plus fort

Starlight, Kimiko, Frenchie et Mother’s Milk arrivent tous pour fournir une sauvegarde contre Soldier Boy. (Pendant ce temps, Maeve déchaîne sa rage contre Homelander – il était temps.) Toute la saison, Hughie a été aux prises avec des sentiments d’inadéquation et d’impuissance – il a une petite amie surpuissante qu’il ne peut pas protéger sans l’aide de Temp V (la fiole verte du composé V qui donne aux gens des super pouvoirs pendant 24 heures). Mais, finalement, Hughie voit la lumière. Au lieu d’utiliser une fiole de rechange, il allume chaque lumière du studio Vought News Network et alimente les pouvoirs de Starlight. Il l’aide à se sauver. Pour la première fois, elle lévite et déclenche un flash puissant pour étourdir Soldier Boy.

Mother’s Milk obtient son moment pour utiliser la concoction d’agent neurotoxique mortel de Frenchie pour endormir Soldier Boy. Mais ce n’est pas assez…

Maeve sauve la mise

Cet épisode illustre à quel point Queen Maeve est le héros méconnu de The Boys. Non seulement elle perd horriblement un œil dans la bataille avec Homelander, mais elle se rend compte que Soldier Boy est sur le point d’exploser des radiations qui tueront tout le monde. Prouvant une fois de plus son statut de héros, elle tacle Soldier Boy par la fenêtre et ils plongent dans les airs. Quelque part au milieu de la tour Vought, Soldier Boy explose.

Juste cette fois, tout le monde (important) vit

Mais, étonnamment, la reine Maeve et Soldier Boy a survécu. Maeve, désormais impuissante (la radiation de Soldier Boy a supprimé le composé V de son système, tout comme elle l’a fait pour Kimiko), est également libre de vivre la vie qu’elle a toujours voulue avec sa petite amie Elena. Les nouvelles rapportent sa mort, qu’elle s’est sacrifiée pour vaincre le “Soldat Boy radicalisé par la Russie”. Même Ashley supprime les images de Maeve découverte vivante dans une ruelle par Mother’s Milk. (Bravo, The Boys, pour ne pas avoir commis le “Enterrez vos gays“trope.)

Soldier Boy a également été récupéré et transporté dans la chambre secrète d’une autre organisation. Grace surveille le transfert de Soldier Boy dans une nouvelle chambre cryogénique.

Studios Amazon



Ces teasers pour le futur

Non seulement Homelander continue de remuer son groupe démographique particulier – essentiellement des partisans nazis de Stormfront – lors d’un rassemblement d’encouragement, mais il présente ses partisans à son fils Ryan. Lorsqu’un partisan de Starlight jette une canette sur Ryan, Homelander enseigne à son fils qu’il n’y a rien de mal à tuer des gens au laser. Ryan nous laisse avec un sourire d’enfant effrayant, indiquant que, oui, il suivra probablement les traces de son père dérangeant.

En plus de cela, The Boys, désormais rejoints en permanence par Starlight, doivent faire face aux conséquences du fait que Victoria Neuman devienne la runmate du candidat à la présidentielle Robert Singer (son ancien runmate s’est noyé lors d’une soirée de natation en piscine par The Deep, sur les ordres de Homelander) . Cela pourrait voir Neuman devenir le nouveau vice-président de l’Amérique, à moins que The Boys n’abatte Supe, ce que Butcher a pleinement l’intention de faire.

Questions en suspens…

Reverrons-nous Maeve? Sera-t-elle un ultime point d’appel lorsque The Boys sera à court d’idées ? Grace Mallory commencera-t-elle ses propres expériences avec Soldier Boy et l’utilisera-t-elle contre Vought ? Quelle belle destruction père-fils Homelander et Ryan feront-ils? Est-ce que quelque chose que The Boys fera à nouveau sera plus grand et plus graphique que Herogasm de l’épisode 6?

La bonne nouvelle est qu’Amazon Studios a déjà renouvelé The Boys pour une quatrième saison. Après ce chapitre, il ne fait aucun doute que la série continuera à proposer certains des plats de super-héros les plus intelligents et les plus radicaux à la télévision.

Les Boys traversent avec un autre spectacle?

C’est vrai, à part la série d’anthologies animées Diabolical, The Boys tourne dans un autre spectacle, cette fois une série d’action en direct décrite comme faisant partie de Hunger Games. Varsity suivra les Supes de Vought à la Godolkin University School of Crimefighting, où ils entreprennent des défis brutaux … et se lancent dans d’autres méfaits classés R. Varsity sera-t-il connecté à l’émission principale The Boys ?

“Il y a définitivement un crossover, et nous faisons de notre mieux pour concevoir un univers qui voit certains des problèmes et des scénarios de la saison 3 passer à la première saison de Varsity”, Le showrunner des Boys, Kripke, a déclaré à Deadline. “Comme il y a une campagne présidentielle qui se déroule en arrière-plan de cette saison, et il y a certaines choses qui se passent dans cette école qui sont à la fois en réaction à la saison 3 de The Boys. Il y a Soldier Boy, etc., mais aussi de nouvelles histoires qui se passent dans cette saison du spin-off que nous devons reprendre et intégrer à la saison 4 de la série.”

Actuellement en production, The Boys Presents : Varsity n’a pas encore de date de sortie.