Tenez-vous bien, car The Boys revient pour une autre saison sur Amazon Prime Video.

Les Spice Girls sont de retour pour se battre contre le méprisable Homelander et le reste des Seven, et il y a un nouveau supe sur le bloc – Soldier Boy.

Nous avons volé autour du filet avec nos yeux laser pour rassembler tout ce que nous savons pour vous préparer pour la saison trois – continuez à lire pour en savoir plus.

Date de sortie de la saison 3 des garçons

Les garçons n’ont pas encore annoncé de date de sortie prévue pour la troisième saison. Cependant, nous pouvons risquer de deviner quand ce sera le cas.

Jack Quaid – l’acteur qui joue Hughie – a confirmé dans un post Instagram qu’il était en route pour Toronto pour commencer le tournage – avec deux semaines de quarantaine à l’avance bien sûr. Cela signifie que maintenant, le tournage aura déjà commencé.

Selon une liste de production du site Web du syndicat de l’industrie IATSE 83, le tournage devrait se terminer en août de cette année. Cependant, avec une pandémie mondiale, des retards peuvent finir par se produire si quelqu’un est testé positif au COVID.

En outre, les écarts entre le tournage et la diffusion des saisons précédentes ont été d’environ neuf à dix mois. Compte tenu de tout cela, nous nous attendons à voir la saison trois de The Boys air au début de 2022.

Y a-t-il une bande-annonce pour la troisième saison de The Boys?

Le tournage étant actuellement en cours, il n’y a pas de bande-annonce pour la troisième saison de The Boys. Cependant, vous pouvez revivre la gloire de la saison deux avec la bande-annonce ci-dessous:

Quelle est l’intrigue pour la prochaine saison?

Avertissement spoiler pour la saison 2 de The Boys. Si vous n’êtes pas tous rattrapés par l’intrigue, ne faites plus défiler.







La saison deux de The Boys a été explosive, c’est le moins qu’on puisse dire. Le prochain grand méchant de The Seven – Stormfront – a été littéralement laissé en morceaux après que Ryan (le fils de Becca et Homelander) ait utilisé ses super pouvoirs sur elle pour essayer de protéger sa famille.

Malheureusement, dans le processus, Becca (la femme de Butcher) a été prise entre deux feux. Heureusement, Butcher est intervenu et a emmené Ryan en détention protégée, hors des griffes de Stand Edgar, Homelander et Vought.

Cependant, il est important de noter que Stormfront n’est pas mort et peut toujours être caché quelque part. Nous n’avons certainement pas vu la dernière d’elle.

Pendant ce temps, il a été révélé que la politicienne Victoria Neuman était la supe secrète qui faisait exploser la tête des gens tout au long de la série. Il semble qu’elle recherche le pouvoir ultime – mais où se situe sa loyauté, étant donné qu’elle a été si ouverte contre Vought et semble travailler avec Hughie?

A-Train est de retour dans The Seven (tout comme Starlight), mais The Deep a de nouveau manqué. Showrunner Kripke a révélé dans une interview avec The Hollywood Reporter que The Deep a maintenant une vendetta contre l’Église du collectif et qu’il passera la majeure partie de la saison trois à préparer sa vengeance.

Hughie et Starlight sont également de retour ensemble – mais avec The Seven maintenant plus dangereux que jamais étant donné que Homelander sait que la moitié de l’équipe est contre lui, nous imaginons que des problèmes vont remuer dans la relation.

En parlant de The Seven, tous les regards sont désormais tournés vers le remplaçant de Stormfront. Cela a confirmé être Soldier Boy, joué par Jensen Ackles de Supernatural. Soldier Boy est un supe qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale et sera amené par Vought pour aider à remonter le moral du public pour les super-héros après le désastre des relations publiques qui a révélé les origines nazies de Stormfront.

Eric Kripke a révélé dans une interview que Soldier Boy mettra en vedette « le sexe, la violence et les jurons » – alors attendez-vous à ce qu’il soit aussi diabolique que les autres membres de The Seven.

Enfin, nous ne connaissons toujours pas les origines et le mystère entourant Black Noir. Nous ne révélerons pas le gros spoiler pour les bandes dessinées, mais nous nous demandons si la série prendra la même direction, ou s’écartera complètement. On en découvrira peut-être plus dans la troisième saison.

Comment regarder les garçons

Si vous voulez rattraper les deux premières saisons de The Boys, vous aurez besoin d’un compte Amazon Prime Video. Ce n’est pas seulement le divertissement que vous obtiendrez avec un compte Prime; En savoir plus sur les avantages de l’inscription à Amazon Prime.

Vous ne savez pas s’il y a suffisamment d’émissions sur Amazon pour piquer votre intérêt? Jetez un œil aux meilleures émissions de télévision sur Amazon Prime Video et aux meilleurs films sur Amazon Prime Video.

Y aura-t-il une saison quatre de The Boys?

Amazon n’a pas encore confirmé le renouvellement de The Boys pour la saison quatre – si c’est le cas, nous imaginons que nous le saurons plus près de la sortie de la saison trois.