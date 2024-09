The Boys : La star de Firecracker demande aux fans de fixer des « limites » après une expérience « inconfortable » au Comic-Con

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines En savoir plus

Les garçons La star Valorie Curry a été obligée de demander à ses fans des « limites » après une expérience « inconfortable » lors d’une convention de fans.

Curry a rejoint le casting de la troisième saison de la série à succès Prime Video dans le rôle de Firecracker, un antagoniste de droite qui tente de gagner la confiance du méchant Homelander (Antony Starr) en lui promettant, entre autres, des faveurs sexuelles.

L’actrice a assisté au Comic-Con de Belfast samedi (7 septembre) pour célébrer son rôle dans la série – mais, selon Curry, deux fans l’ont apparemment harcelée à propos de certaines de ses scènes les plus controversées, ce qui l’a depuis incitée à partager un message vidéo détaillant ce qui est et n’est pas acceptable.

Bien que Curry ait déclaré que « dans l’ensemble, tout le monde a été fantastique » et « a été si adorable, si gentil et si respectueux », elle a ajouté : « Mais nous devons parler des limites et de ce qui est approprié en termes de comportement. »

Les commentaires de Curry surviennent quelques mois après que l’actrice de Starlight Erin Moriarty ait fait taire les « haters » qui critiquaient à plusieurs reprises son apparence.

La star de Firecracker a déclaré dans une vidéo partagée sur Histoires Instagram: « Je sais que les gens ont vu un personnage que j’ai joué faire des choses vraiment extrêmes dans Les garçons et je m’en fiche que vous soyez en costume, je m’en fiche que vous soyez dans le personnage – ce n’est pas acceptable et ce n’est pas drôle d’exiger ces choses de moi en personne sur mon stand. Ce n’est pas acceptable.

« Franchement, j’ai clairement fait comprendre à la personne qui a fait ça à plusieurs reprises aujourd’hui que ce n’était pas acceptable et cela n’a fait que mettre cette personne et son ami en colère. Je ne pensais pas qu’il était nécessaire d’expliquer cela, mais j’étais profondément mal à l’aise – il était tout à fait clair que j’étais mal à l’aise. »

ouvrir l’image dans la galerie Valorie Curry dans le rôle de Firecracker dans « The Boys » (Prime Vidéo)

Curry a déclaré qu’elle « veut vraiment » assister à plus de conventions car elle « aime vraiment rencontrer des fans », mais a déclaré qu’elle « ne pourra pas le faire si les gens agissent de cette façon parce que cela me met tellement mal à l’aise – et honnêtement, vous devriez le savoir ».

Elle a ajouté : « Encore une fois, je ne sais pas quelle réaction vous recherchiez – personne ne riait ».

En conclusion de la vidéo, l’actrice a remercié les fans qui sont « si respectueux et gentils et qui ne rêveraient jamais d’agir de cette façon », mais a publié une déclaration à ceux qui envisagent de faire des commentaires inacceptables similaires sur ses scènes dans la série : « Si vous y pensez, si vous pensez que ça va être drôle, si vous pensez que vous faites un peu ou un moment, honnêtement, ce n’est pas le cas et ça ne fera que me faire me sentir mal.

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois après l’essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à sa résiliation Essayez gratuitement

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois après l’essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à sa résiliation Essayez gratuitement

ouvrir l’image dans la galerie Valorie Curry se sent « mal à l’aise » après son expérience avec les fans de « The Boys » (Instagram)

« S’il vous plaît, réfléchissez-y avant de venir me parler. S’il vous plaît, réfléchissez à ce qui est approprié, professionnel et aimable. »