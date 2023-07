The Bounce: la dualité de Victor Wembanyama, qui est trop bonne pour les observations de la Summer League et de Vegas

Ceci est la version numérique de The Bounce.

Si vous le souhaitez plus tôt, commencez chaque journée avec The Bounce livré dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici.

Je reviens de Las Vegas, vous devez donc savoir que Wesley Snipes avait raison dans « Passenger 57 ». Pariez toujours sur le noir.

Week-end de Wemby

Victor Wembanyama et la dualité des foules

Nous en sommes à deux matchs dans l’expérience Victor Wembanyama Las Vegas Summer League, et ils n’auraient pas pu se dérouler différemment.

Avant les débuts de Wembanyama vendredi soir, le Thomas & Mack Center avait une anxiété palpable. Depuis le tremblement de terre de 2019 qui a laissé les haut-parleurs et les tableaux de bord se balancer, la salle n’a pas connu plus de malaise dans la salle. C’était le billet le plus chaud de la ville – encore plus chaud que Usher ou Ian Karmel. Avec de nombreux fans espérant le sang d’un choix cassé, il a livré.

Les chiffres de Wembanyama n’étaient pas bons. Il a tiré horriblement, y compris de graves ratés. Il était bâclé avec le ballon tout en affichant une poignée impressionnante. Il a montré une défense incroyable (pour la plupart) et des passes surprenantes que nous n’avons pas beaucoup vues en France. Mais dans l’ensemble, neuf points sur 2 tirs sur 13 pour aller avec huit rebonds, trois passes décisives et cinq blocs ont poussé les gens à insulter. Mon favori potentiel était quelqu’un qui l’appelait « Oui Jianlin ».

C’était bizarre de voir et d’entendre la foule bondir sur son jeu alors qu’il se débattait malgré la victoire des Spurs. Il était déjà trop médiatisé et indigne d’une telle stature. Wembanyama a même admis après le match qu’il ne savait pas vraiment ce qu’il faisait là-bas. Il a également été clairement gazé étant donné que sa saison s’est terminée trois semaines auparavant.

Dimanche soir, nous avons vu le contraire. Nous avons vu une foule de Vegas l’embrasser comme s’il vous montrait la carte que vous avez choisie ou faisait disparaître un éléphant entier.

Victor Wembanyama affiche ses compétences alléchantes dans son 2e #NBA2KSummerLeague sortie! 27 PTS, 12 REB, 3 BLK pic.twitter.com/Nqw23FEFbL – NBA (@NBA) 10 juillet 2023

Après un premier quart-temps un peu fragile, Wembaynama a rappelé à tout le monde pourquoi il est si spécial. Les chiffres étaient cool : 27 points sur 9 sur 14 du terrain avec 12 rebonds et trois contres. Comment il les a eus était extraterrestre. Le regarder en personne n’a même pas de sens tout en comprenant la physique de base. Il mesure 7 pieds 4 pouces avec agilité. Soyons clairs : il n’est pas agile pour quelqu’un de sa taille. Ce gamin est tout simplement agile.

Un de mes amis a décrit Wembanyama comme « un cauchemar ». La foule ne pouvait pas en avoir assez de lui dans le match 2. Il nous a donné le spectacle que nous voulions. Et il était si bon sur le tronçon qu’il se sentait mal quand ses coéquipiers n’ont pas réussi à lui donner le ballon dans les moments d’embrayage. Les sceptiques de vendredi sont devenus croyants dimanche, car il est devenu clair à quel point ce gars sera incontournable dans les arènes de la NBA. Vous allez probablement applaudir sa performance car elle a l’air si fausse, tout en espérant que votre équipe préférée bat les Spurs. Quel spectacle absolument incroyable.

MONTRE: Andrew Schlecht demande aux gens qui ne regardent pas les débuts de Wembanyama ce qu’ils font.

MONTRE: L’athlétisme NBA Show réagit à la deuxième performance de Wembanyama en Summer League.

Marquons à Shams pour quelques nouvelles.

Les dernières nouveautés de Shams

La rotation des soleils s’arrondissant

Les Phoenix Suns sont les premiers à signer l’agent libre Bol Bol, me disent des sources de la ligue.

Les équipes rivales s’attendent à ce que Bol signe dans un avenir proche avec les Suns, qui ont approfondi leur liste cette intersaison avec des offres minimales clés pour compléter une équipe dirigée par Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal.

Revenons à toi, Zach !

Tu es trop bon

Le trop bon pour les équipes de la Summer League

Nous avons vu beaucoup de joueurs de deuxième année arriver et montrer qu’ils sont évidemment trop bons pour la Summer League. Mon préféré était, il y a des années, Magic Johnson, alors cadre des Lakers, a arrêté Brandon Ingram juste avant les prolongations du premier match parce qu’il en avait assez vu. Il y avait aussi Jonas Valančiūnas qui jouait à peine, mais qui remportait toujours le MVP de la Summer League en 2013 parce qu’il était si dominant.

Voici donc mes premiers choix sans position pour la première et la deuxième équipe Too Good for Summer League:

Première équipe:

Jabari Smith Jr., Houston : Il y a eu un moment où j’ai pensé qu’il recevrait une amende de la ligue pour avoir intimidé James Wiseman sur le terrain. Smith a dit qu’il voulait jouer parce que son année recrue n’était pas parfaite. Bien que ce soit admirable, il est trop beau pour être ici maintenant.

Il y a eu un moment où j’ai pensé qu’il recevrait une amende de la ligue pour avoir intimidé James Wiseman sur le terrain. Smith a dit qu’il voulait jouer parce que son année recrue n’était pas parfaite. Bien que ce soit admirable, il est trop beau pour être ici maintenant. Tari Reason, Houston : Il a été à peu près aussi perturbateur en défense dans la Summer League que Scottie Pippen a démoli les backcourts aux Jeux olympiques de 1992.

Il a été à peu près aussi perturbateur en défense dans la Summer League que Scottie Pippen a démoli les backcourts aux Jeux olympiques de 1992. Peyton Watson, Denver : Ses chiffres ne changeront pas la rotation de la Terre, mais ce champion de la NBA fait clairement ce qu’il veut là-bas.

Ses chiffres ne changeront pas la rotation de la Terre, mais ce champion de la NBA fait clairement ce qu’il veut là-bas. Chet Holmgren, Oklahoma City : C’est sa deuxième Summer League et il n’a disputé qu’un seul match à Vegas, mais il a l’air physiquement injuste face à la concurrence.

C’est sa deuxième Summer League et il n’a disputé qu’un seul match à Vegas, mais il a l’air physiquement injuste face à la concurrence. Sharife Cooper, Cleveland : Peut-être que vous voulez le voir passer un peu plus, mais nous en avons déjà assez vu.

Jabari Smith Jr. domine dans le @Houston Rockets gagner! #NBA2KSummerLeague 3e choix au classement général l’an dernier avec 38 PTS, 7 REB et 6 AST 🔥 pic.twitter.com/RZR99Pcrkc – NBA (@NBA) 10 juillet 2023

La portée de Chet Holmgren est sauvage 😳 🎥 @NBA pic.twitter.com/wsMD9Qr3pu – La NBA athlétique (@TheAthleticNBA) 5 juillet 2023

Deuxième équipe :

Max Christie, Lakers : Malgré toutes les discussions excessives que nous faisons sur les Lakers en général, nous ne discutons pas assez de leur département de dépistage d’élite.

Malgré toutes les discussions excessives que nous faisons sur les Lakers en général, nous ne discutons pas assez de leur département de dépistage d’élite. Jaden Hardy, Dallas : Les Mavs orientent les choses autour de son jeu pour ce relais, et il est tout simplement trop bon.

Les Mavs orientent les choses autour de son jeu pour ce relais, et il est tout simplement trop bon. Jalen Duren, Détroit : Il a l’air très à l’aise, donc ils n’ont pas besoin de plus de lui.

Il a l’air très à l’aise, donc ils n’ont pas besoin de plus de lui. Isaiah Jackson, Indiana : S’il n’avait pas l’air dominant cet été, vous vous inquiéteriez qu’il fasse partie de l’équipe.

S’il n’avait pas l’air dominant cet été, vous vous inquiéteriez qu’il fasse partie de l’équipe. Dominick Barlow, San Antonio : Wembanyama est le spectacle, mais Barlow devrait recevoir une feuille d’offre pour l’éloigner des accords à double sens.

Attrapé vos yeux

Dix autres observations de Summer League

Voici quelques-unes de mes inquiétudes et de mes excitations des premiers jours de la Las Vegas Summer League :

Je suis légitimement inquiet que Jaden Ivey n’ait pas l’air dominant du tout. Cam Whitmore est si fluide en marquant le ballon, mais il pourrait passer deux fois par match. La sélection de coups de Shaedon Sharpe, compte tenu du manque de précision, est alarmante. Le pain au caviar de Momofuku pourrait déclencher et mettre fin à des guerres. Orlando Robinson sera le prochain gars qui sortira de nulle part pour Miami. Keyonte George remporterait le titre de MVP de la Summer League si Jabari Smith Jr. ne se présentait jamais. Le dunk de Kai Jones (oui, les remises en jeu sont des dunks) sur Wembanyama était un moment historique de la Ligue d’été. N’achetez jamais de coups dans une piscine de Vegas. Ils coûtent plus de 20 $ et sont édulcorés. La zone arrière Cason Wallace-Shai Gilgeous-Alexander pourrait être impossible à garantir dans quelques années. Scoot Henderson et Amen Thompson sont bien meilleurs qu’annoncés – et leur publicité était déjà de premier ordre.

L’économiseur d’écran de Keyonte George est un rapport de repérage qui met en lumière ses supposées faiblesses. Chaque fois que George regarde son téléphone, il regarde ces faiblesses. Ces doutes le poussent, écrit @tjonesonthenba. Et il démarre en trombe.https://t.co/6VJ1j7yX4t – La NBA athlétique (@TheAthleticNBA) 9 juillet 2023

Passes rebondissantes

Henderson s’est peut-être blessé à l’épaule, mais bon Dieu a-t-il fait ses débuts dans la Summer League.

Dario Šarić a signé avec les Warriors et peut leur donner beaucoup sur le banc.

Fred Katz pense que quelque chose d’autre arrive pour les Knicks après la signature de Donte DiVincenzo.

Lisez les questions-réponses d’Eric Nehm avec le directeur général des Bucks, Jon Horst, sur sa confiance dans cette équipe en compétition pour un titre.

Grant Williams a été un ajout massif aux mouvements d’été des Mavs.

Jeu d’écran (toutes les heures de l’Est)

Écran principal: Loups-Jazz (22h ESPNU). George (Utah) et Leonard Miller (Minnesota) ont tous deux été géniaux lors de leurs débuts dans la Summer League.

Loups-Jazz (22h ESPNU). George (Utah) et Leonard Miller (Minnesota) ont tous deux été géniaux lors de leurs débuts dans la Summer League. Deuxième écran : Pacers – Magic (20h30 NBA TV). Ne manquez pas Jackson et Jarace Walker d’Indiana contre Anthony Black et Jett Howard d’Orlando.

Pacers – Magic (20h30 NBA TV). Ne manquez pas Jackson et Jarace Walker d’Indiana contre Anthony Black et Jett Howard d’Orlando. Spectacle de la Nuit : « Odd Mom Out »(Paon). C’est une vieille série qui est maintenant terminée, mais si vous avez aimé « I’m Sorry » avec Andrea Savage, vous allez adorer ce regard irrévérencieux sur les familles de New York.

(Photo du haut de Victory Wembanyama : Allen Berezovski / Getty Images)