The Book Of Boba Fett Actualités, rumeurs, casting et date de sortie

Il y a déjà une pléthore de nouveaux spectacles Star Wars en préparation, et la finale de la saison deux de The Mandalorian a confirmé qu’une autre est en route et se concentrera sur un favori des fans de la franchise.

Le livre de Boba Fett sera centré sur le chasseur de primes, Boba Fett, et son compagnon de combat, Fennec Shand. Mais de quoi parlera ce nouveau spectacle? Nous avons fait quelques recherches pour vous donner tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également consulter tous les spectacles et films Star Wars qui sont maintenant disponibles sur Disney Plus.

À partir de maintenant, il y aura des spoilers pour la saison 2 de Le mandalorien.

Quand le livre de Boba Fett sera-t-il diffusé?

Actuellement, The Book of Boba Fett devrait sortir en décembre 2021. Si cela change avec la pandémie en cours, nous mettrons à jour cet article.

Le livre de Boba Fett, une nouvelle série originale, mettant en vedette Temuera Morrison et Ming-Na Wen et produit par Jon Favreau, Dave Filoni et Robert Rodriguez, dans le cadre de The Mandalorian, arrive à @DisneyPlus Décembre 2021. pic.twitter.com/JP54yEe9WF – Le Mandalorien (@themandalorian)

21 décembre 2020

Jon Favreau a confirmé que Le livre de Boba Fett viendra avant la saison 3 de The Mandalorian, et ne se déroulera pas à côté comme certains l’avaient initialement spéculé. Ce sera une émission entièrement distincte, nous pouvons donc probablement supposer que Boba Fett ne sera pas un personnage récurrent dans Mando la saison prochaine.

Qui sont les acteurs et l’équipe?

Le spectacle mettra en vedette Temuera Morrison dans le rôle principal de Boba Fett. Morrison a fait ses débuts dans Star Wars en tant que Jango Fett dans Star Wars: Attack of the Clones en 2002. Il est revenu pour jouer le fils clone de Jango, Boba, dans le chapitre 14 de The Mandalorian, et était un anti-héros répandu tout au long de la saison.

Morrison sera rejointe par Ming-Na Wen en tant que tireur d’élite Fennec Shand, surtout connue pour sa voix dans les films d’animation de Mulan, et pour son rôle de Melinda May dans Marvel’s Agents of SHIELD.Elle a fait ses débuts dans Star Wars dans la saison 1 de The Mandalorian .

Robert Rodriguez s’est engagé en tant que producteur exécutif. Rodriguez a précédemment réalisé The Tragedy, un épisode qui mettait principalement en vedette Boba Fett et Fennec Shand. Il sera accompagné de Jon Favreau, Dave Filoni et Kathleen Kennedy.

L’intrigue du livre de Boba Fett

Peu de choses ont été révélées sur l’intrigue de The Book of Boba Fett, mais la scène post-crédits de The Mandalorian saison 2 nous donne un petit indice sur ce à quoi nous attendre.

Boba et Fennec ont pris d’assaut le palais de Jabba la Hutte sur Tatooine, où l’ancien majordomo Bib Fortuna était assis sur le trône et vivait une vie similaire à celle de Jabba. Fennec a libéré deux femmes Twi’lek qui étaient enchaînées au trône, puis Boba a tué Bib Fortuna avant de prendre le trône pour lui-même, avec Fennec à ses côtés.

On imagine donc que Boba Fett cherche à établir une présence plus puissante dans la pègre du crime sur Tatooine, et dans la galaxie.

Il est peut-être possible que nous en apprenions également davantage sur le mystère du retour de Boba Fett, car on pensait qu’il était mort après être tombé dans la fosse de Sarlacc lors du retour du Jedi.

Une fois que nous en saurons plus sur l’intrigue du livre de Boba Fett, nous mettrons à jour cet article.

Comment regarder le livre de Boba Fett

La seule façon de regarder The Book of Boba Fett est de s’abonner à Disney Plus. Avant le 23 février, cela coûte 5,99 £ par mois ou 59,99 £ par an. Passé ce délai, les nouveaux abonnés devront payer les nouveaux prix de 7,99 £ par mois ou 79,90 £ par an. Les abonnés existants n’auront pas à payer les coûts plus élevés avant le 23 août, heureusement.

Vous pouvez vous inscrire à Disney Plus maintenant sur le site Web. Vous pouvez également découvrir comment obtenir gratuitement Disney +.