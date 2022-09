“The Bodyguard” de retour au cinéma 30 ans après ses débuts

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“The Bodyguard”, avec Kevin Costner et Whitney Houston, revient au cinéma pour son 30e anniversaire.

Le film, qui a fait ses débuts en novembre 1992, ne sera en salles que pendant deux jours en novembre. Après l’événement de fans de deux jours, il y aura une compilation musicale célébrant la vie de feu Houston.

Costner, 67 ans, s’est rendu sur Instagram jeudi pour partager la nouvelle.

“En novembre, 30 ans après sa première première, ‘The Bodyguard’ sera de retour dans les salles. Je ne pourrais pas être plus excité que nous puissions tous revivre ce film et la magie qui s’est produite lorsque Whitney est intervenue devant le caméra”, a-t-il écrit à côté d’une image de lui et de Houston dans le film.

“J’espère que vous vous joindrez à nous pour célébrer ce film et son héritage”, a ajouté Costner.

L’interprète de “I Will Always Love You” est décédée en 2012 à l’âge de 48 ans après s’être noyée dans une baignoire à l’hôtel Beverly Hilton. Les maladies cardiaques et la cocaïne ont contribué à sa mort. La mort de l’icône est survenue un jour avant qu’elle ne se produise aux Grammy Awards 2012.

“The Bodyguard” était le premier film de Houston. Elle a joué le rôle de Rachel Marron, une superstar en pleine ascension. Costner, qui a endossé le rôle de Frank Farmer, était le garde du corps engagé pour la protéger.

Le film mettait également en vedette Michele Lamar Richards, Bill Cobbs, Ralph Waite et Gary Kemp.

La nouvelle de l’événement du 30e anniversaire survient juste après la sortie de la bande-annonce du biopic de Houston “I Wanna Dance With Somebody”. Le public a eu son premier regard sur Naomi Ackie dépeignant la défunte chanteuse américaine.

Le biopic est réalisé par Kasi Lemmons et écrit par Anthony McCarten, le créateur du film acclamé par la critique “Bohemian Rhapsody”. En vedette dans la bande-annonce aux côtés d’Ackie, Ashton Sanders, qui joue Bobby Brown; Stanley Tucci comme Davis; Clarke Peters dans le rôle de John Houston, le père de Whitney; et Tamara Tunie dans le rôle de Cissy Houston.

Avec les producteurs exécutifs Clive Davis et Pat Houston, le film suit une jeune Whitney au sommet de sa gloire. Houston est considéré comme l’un des meilleurs chanteurs américains de tous les temps avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde.

La bande-annonce présente différents faits saillants de la carrière de Houston, y compris sa performance de 1991 de “The Star Spangled Banner” au Super Bowl. Quelques secondes plus tard, on entend un intervieweur demander à Houston pourquoi sa musique n’est pas “assez noire” ce à quoi elle répond : “Écoutez, je ne sais pas chanter en noir, et je ne sais pas non plus chanter en blanc. Je sais chanter.”

Le film sortira par Sony Pictures juste à temps pour la saison des fêtes aux États-Unis le 21 décembre 2022.

Phillip Nieto de Fox News a contribué à ce rapport.