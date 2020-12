Un transporteur qui envoie les choses trop tard, n’envoie pas ou ne fait pas les choses qu’il a dit qu’il ferait + une personne qui essaie de me faire du chantage depuis 2 ans et malgré tout ce que j’aurais fait et malgré moi au tribunal, etc., rien de ce qu’il ne m’a jamais menacé ne s’est produit = comme une tempête à cause des gens qui veulent une «bonne» histoire.

Lorsqu’on m’a demandé (aujourd’hui vers 11 heures), j’ai fourni tout ce qu’on me demandait. Pourtant, absolument rien de tout cela n’a été envisagé ou utilisé. J’ai tendu la main, j’ai essayé d’en faire une conversation et rien.

Malgré tout cela, je travaille sur la résolution du problème dont je faisais partie car j’étais trop indulgente et confiante. J’ai une nouvelle entreprise derrière moi et j’ai contacté ceux qui sont derrière la partie technique du règlement et nous travaillons à cela.

Quant à ACA … ce n’était pas du journalisme. Ce n’était pas informatif. Ce n’était pas un documentaire.

C’était de la fiction absolue et je ne vais pas vous laisser courir avec cette merde! C’était unilatéral, sensationnaliste, malveillant et absolument pré-médité car je savais exactement quand vous essayiez de creuser et j’ai tendu la main.

Personne n’a pris la peine de me parler pendant que cela se préparait pendant un mois.