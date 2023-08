« The Blind Side » : l’accord remis en cause dans l’affaire Oher

MEMPHIS, Tennessee –

En 2004, alors que Michael Oher était une recrue convoitée du football universitaire, le lycéen de 18 ans a accepté devant le tribunal de permettre au couple de Memphis avec lequel il vivait de prendre des décisions pour lui concernant la signature de contrats et tout problème médical.

Sean et Leigh Anne Tuohy avaient accueilli Oher, qui avait été dans le système de placement familial du Tennessee et avait vécu dans la rue à un moment donné. L’accord approuvé par le juge, appelé tutelle, a été conclu avec la permission de la mère biologique d’Oher et signé environ deux mois avant qu’Oher ne signe pour jouer la ligne offensive pour Ole Miss, où Sean Tuohy avait été un basketteur hors pair.

Dix-neuf ans plus tard, Oher a demandé que l’accord se termine par un dépôt devant le tribunal des successions accusant les Tuohy de s’enrichir à ses dépens et de lui mentir en lui faisant signer des papiers faisant d’eux ses conservateurs plutôt que ses parents adoptifs. Oher, qui a disputé huit saisons dans la NFL, affirme que les Tuohys n’ont jamais intenté de poursuites judiciaires pour assumer la garde avant d’avoir 18 ans, bien qu’on lui ait dit de les appeler « Maman » et « Papa ».

La demande d’Oher, dont l’histoire de la vie a été transformée en film « The Blind Side », nominé aux Oscars, a conduit à un examen minutieux des Tuohys et de l’accord lui-même, un expert se demandant comment un juge l’avait approuvé.

« Il y a beaucoup de choses non seulement inhabituelles, mais choquantes et peut-être jamais vues auparavant, même pour les avocats expérimentés dans ce domaine », a déclaré Victoria Haneman, professeur de fiducies et de successions à la Creighton University School of Law.

Maintenant âgé de 37 ans, Oher cherche une comptabilité complète des actifs, considérant que l’histoire de sa vie a produit des millions de dollars, bien qu’il affirme n’avoir rien reçu du film. Il accuse les Tuohy de se présenter à tort comme ses parents adoptifs, affirmant qu’il n’a découvert qu’en février que la tutelle ne lui fournissait aucune relation familiale avec eux.

Les Tuohys ont dit qu’ils aimaient Oher comme un fils et l’ont soutenu quand il vivait avec eux et quand il était à l’université. Ils sont dévastés par les accusations d’Oher, qui est séparé d’eux depuis environ une décennie, selon leurs avocats.

Au Tennessee, une tutelle enlève à une personne le pouvoir de prendre des décisions pour elle-même, et elle est souvent utilisée dans le cas d’une condition médicale ou d’un handicap. Mais la tutelle d’Oher a été approuvée « malgré le fait qu’il avait plus de 18 ans et qu’il n’avait aucun handicap physique ou psychologique diagnostiqué », indique sa pétition.

Les Tuohys ont déclaré avoir mis en place la tutelle pour aider Oher avec une assurance maladie, un permis de conduire et être admis à l’université. Leurs avocats ont déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que les Tuohy n’avaient jamais reçu d’argent des contrats NFL ou des offres de chaussures d’Oher et qu’ils avaient partagé l’argent de « The Blind Side », ce qui a rapporté au couple, à leurs deux enfants et à Oher environ 100 000 dollars chacun.

Les Tuohys n’ont pas plutôt adopté Oher parce que la tutelle était le moyen le plus rapide de satisfaire les préoccupations de la NCAA selon lesquelles les Tuohys ne dirigeaient pas simplement un athlète talentueux vers Ole Miss, a déclaré l’avocat Randall Fishman.

« Il y avait une chose à accomplir, et c’était de l’intégrer à la famille, pour que la NCAA soit satisfaite car Sean aurait été un booster de l’université », a déclaré Fishman.

Les avocats des Tuohys ont déclaré qu’ils avaient l’intention de mettre fin à la tutelle et que la comptabilité demandée par Oher ne serait pas difficile.

Pourtant, la façon dont l’accord a été conclu a suscité des inquiétudes chez Haneman, le professeur Creighton.

« Je suis franchement abasourdie qu’un juge leur ait permis d’utiliser la tutelle de cette manière, vous savez, dans le but de contourner les règles de la NCAA », a-t-elle déclaré.

Haneman a également demandé pourquoi la tutelle n’incluait pas un affidavit médical montrant le handicap, ou la nomination d’un tuteur ad litem qui protégerait Oher et fournirait un « yeux indépendant ». Les deux font généralement partie des tutelles, a-t-elle déclaré.

Haneman a déclaré qu’il y avait d’autres options juridiques disponibles, telles que la procuration, qui n’auraient pas privé Oher de sa « capacité juridique ».

« En fin de compte, vous ne mettez pas un adulte sous tutelle parce qu’il a besoin d’aide pour un permis de conduire ou des candidatures à l’université », a déclaré Haneman.

Fishman a déclaré que l’affidavit médical n’était pas nécessaire car Oher n’avait pas de handicap mental ou physique. De plus, Oher n’avait aucun actif à justifier, et les Tuohys n’étaient nommés que « conservateurs de la personne ».

« Les gens ont dit: » Eh bien, vous devez avoir une sorte de problème pour être pupille dans une tutelle « , a déclaré Fishman jeudi. « Ce n’est tout simplement pas vrai. Il avait juste besoin de conseils et c’est pourquoi le tribunal l’a fait. »

Fishman a déclaré que la question du tuteur avait été levée parce qu’Oher avait 18 ans et que sa mère avait consenti.

Un autre avocat de Tuohy, Martin Singer, a déclaré dans un communiqué que les chèques de participation aux bénéfices et les états comptables du studio étayaient les affirmations selon lesquelles Oher avait reçu de l’argent du film.

Quand Oher a refusé d’encaisser les chèques, selon le communiqué, les Tuohy ont déposé la part d’Oher sur un compte en fiducie pour son fils.

Le couple a déclaré que des agents avaient négocié l’avance pour les Tuohys et Oher de la part de la société de production de « The Blind Side », basé sur un livre écrit par l’ami de Sean Tuohy, Michael Lewis.

Lewis a déclaré au Washington Post qu’aucune personne impliquée dans le livre n’avait reçu des millions de dollars. En ce qui concerne l’argent tiré des bénéfices du film, qui a rapporté des centaines de millions de dollars, Lewis a déclaré que lui et la famille Tuohy avaient chacun reçu environ 350 000 dollars après impôts et frais d’agent.

« C’est scandaleux comment fonctionne la comptabilité hollywoodienne, mais l’argent n’est pas dans les poches des Tuohy », a déclaré Lewis au journal dans une interview publiée mercredi.

Les personnes représentées dans les biopics ne gagnent généralement pas beaucoup d’argent car elles ont peu d’incidence sur le succès d’un film, a déclaré Julie Shapiro, directrice de l’Entertainment and Media Law Institute de l’Université Loyola Marymount de Los Angeles.

« Le plus souvent, ce sont les acteurs, réalisateurs et scénaristes qui déterminent le succès financier d’un projet », a déclaré Shapiro. Les studios n’ont pas besoin d’acquérir les « droits à la vie » de quelqu’un pour raconter une histoire. Mais ils le font souvent pour éviter des poursuites, a-t-elle déclaré.

La pétition d’Oher, qui n’a jamais été fan du film sur sa vie, demande que les Tuohy soient sanctionnés et paient des dommages et intérêts.

Certains se sont demandé pourquoi les Tuohy n’avaient pas simplement adopté Oher à l’âge adulte.

« Il n’y a pas de réponse vraiment claire quant à l’obstacle juridique qui les a empêchés de finaliser l’adoption », a déclaré Haneman. « Ils ont dit (mercredi) que c’était un problème de timing, mais ce problème de timing ne les aurait pas empêchés de terminer l’adoption pendant qu’il était à Ole Miss. »