« The Blackening » est maintenant disponible en numérique !

Le noircissement a été un énorme succès cette année et l’un de nos comédies d’horreur préférées jamais!

Si vous l’avez raté au cinéma, vous avez de la chance car Le noircissement est maintenant sur les plateformes numériques pour votre plus grand plaisir !

The Blackening suit un groupe d’amis noirs réunis pour une escapade le week-end du 19 juin pour se retrouver piégés dans une cabane isolée avec un tueur masqué qui les oblige à jouer à un jeu de société tordu selon ses règles, dont ils se rendent vite compte que ce n’est pas une mère. ***** jeu. The Blackening brise les tropes de genre et pose la question sardonique : si tout le casting d’un film d’horreur est noir, qui meurt en premier ?

Regardez un clip exclusif mettant en vedette les acteurs et l’équipe du film ci-dessous :

* toutes les interviews ont été tournées avant la grève SAG-AFTRA de 2023

Cela a sûrement piqué votre curiosité ?!

La méta-horreur gerne-bending, Le noircissement, arrive en numérique le 15 août et 4K Ultra HD™ Combo Pack (+Blu-ray™ et numérique), Blu-ray™ (+DVD et numérique) et DVD le 22 août de Lionsgate. Le film met en scène sept amis qui se réunissent pour une escapade d’un week-end et se retrouvent aux mains d’un tueur dément qui veut qu’ils jouent à un jeu pour leur survie. Réalisé par Tim Story (Roulez, pensez comme un homme, salon de coiffure) et scénario et scénario de Tracy Oliver (Voyage entre fillesTV’s « Harlem ») et Dewayne Perkins (TV’s « The Amber Ruffin Show », « Brooklyn Nine-Nine »), et met en vedette Grace Byers (TV’s « Empire »), Jermaine Fowler (Venir 2 Amérique), Melvin Gregg (Fête à la maison), X Mayo (émission télévisée « American Auto »), Dewayne Perkins (émission télévisée « The Upshaws »), Antoinette Robertson (émission télévisée « Dear White People »), Sinqua Walls (émission télévisée « White Men Can’t Jump »), avec Jay Pharoah (TV’s « Saturday Night Live ») et Yvonne Orji (TV’s « Insecure »), The Blackening sera disponible au prix de détail suggéré de 29,96 $ pour le DVD, 39,99 $ pour le pack Blu-ray Combo et 42,99 $ pour le pack Combo 4K Ultra HD.

Lionsgate et MRC présentent une production Story Company / Tracy Yvonne / Artists First / CatchLight Studios.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES 4K ULTRA HD/BLU-RAY/DVD

• Commentaire audio avec le réalisateur Tim Story et les scénaristes Tracy Oliver et Dewayne Perkins

• Faites l’écriture

• Ils ne peuvent pas tous parler en premier

• Allons-nous jouer à un jeu?

• Cabane dans les bois

• « Qui est le plus noir ? » Jeu télévisé

• Bande-annonce théâtrale

• Et plus!

Le noircissement est disponible en numérique aujourd’hui et en 4K Ultra HD Combo Pack (+ Blu-ray ™ + Digital), Blu-ray ™ (+ DVD & Digital) et DVD le 22 août chez Lionsgate.