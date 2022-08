“The Black Phone” de Blumhouse montre que l’horreur et la narration originale ont leur place au box-office

Toute appréhension que Jason Blum avait sur l’avenir du box-office a été apaisée maintenant que “The Black Phone” a dépassé les 150 millions de dollars au box-office mondial.

Blum était l’un des nombreux à craindre que les films à petit budget n’aient pas leur place dans les cinémas à la suite des fermetures de salles pandémiques. Cependant, le film, une collaboration entre sa société de production Blumhouse et Universal, a prouvé à Blum et à l’ensemble de l’industrie qu’il y avait encore de la place pour des longs métrages à petit budget au box-office.

En dépassant la barre des 150 millions de dollars de ventes de billets dans le monde, “The Black Phone” est le troisième plus grand film d’horreur sorti depuis 2020, derrière “A Quiet Place: Part 2” de Paramount, qui a récolté 299 millions de dollars, et Warner Bros. “Conjuring: The Devil Made Me Do It”, qui a totalisé 206 millions de dollars.

Blum a déclaré à CNBC que “The Black Phone” sortira en Corée du Sud ce week-end et devrait ajouter 10 millions de dollars supplémentaires aux ventes mondiales de billets avant la fin de sa diffusion.

L’importance des performances du film au box-office est en partie due à son faible budget, à peine 16 millions de dollars, et au fait qu’il s’agit d’une IP originale.

“Avant l’ouverture, vous savez, j’avais des appréhensions parce que dans notre sorte de monde théâtral post-Covid, c’est un peu n’importe qui devine ce que les gens sont prêts à retourner au cinéma pour aller voir et ce qu’ils ne sont pas prêts à aller revenir et aller voir », a déclaré Blum.

Beaucoup craignaient que le public ne se tourne vers les grands longs métrages de spectacle ou les films basés sur des franchises.

“Je pense que c’est formidable”, a déclaré Abhijay Prakash, président de Blumhouse. “Je pense que c’est vraiment remarquable pour nous et pour l’industrie. Cela fait évidemment partie de la reprise théâtrale, ce qui se passe. Je sais que les grands garçons attirent toute l’attention, comme ‘Top Gun’ et ‘Jurassic.’ Mais ce que ce film a fait pour ce qu’il est, c’est vraiment remarquable.”

Blum a également déclaré qu’il était encouragé par la performance de “The Black Phone”.

“Depuis 20 ans que je fais ça, c’est l’un des films les plus rentables que la société ait jamais eu”, a-t-il déclaré.

Bien que les films à petit et moyen budget ne fassent pas souvent la une des journaux pour leurs recettes au box-office, ils contribuent de manière significative à l’ensemble de l’industrie, tant au niveau national que mondial.

Le box-office 2022 a généré environ 5,05 milliards de dollars jusqu’au 11 août, en baisse de 31% par rapport à 2019, selon les données de Comscore. Il a également vu environ 31% de sorties en moins, avec seulement 52 sorties larges, des films sortis dans plus de 1000 salles, contre 75 au cours de la même période en 2019.

Il est devenu clair que le fait de ne pas avoir autant de films à petit et moyen budget dans les salles a entraîné une baisse des ventes de billets dans tous les domaines. L’ajout de ces types de films à l’ardoise, en particulier ceux du genre horreur, peut également attirer un public qui a mis plus de temps à revenir.

“Si vous parlez à l’un de nos amis exposants, ils adorent le genre de l’horreur, car cela fait ressortir un public fiable qui est souvent plus jeune”, a déclaré Prakash.

Blumhouse a établi une nouvelle norme pour la production d’horreur au 21e siècle, produisant des longs métrages de qualité avec des budgets inférieurs. Le studio est probablement mieux connu pour des films comme “Paranormal Activity” et “Get Out”, lauréat d’un Oscar, et pour sa capacité à prendre ces films à petit budget et à les transformer en énormes succès au box-office.

“Get Out”, par exemple, disposait d’un budget d’environ 4,5 millions de dollars, moins les coûts de marketing, et a récolté plus de 250 millions de dollars dans le monde lors de sa sortie en salles en 2017.

Encore à venir de Blumhouse est “Halloween Ends”, qui arrive dans les salles en octobre et “M3GAN” en janvier. Le studio développe également un film “Spawn” et un basé sur la série de jeux populaires “Five Nights at Freddy’s”.

“Il y a une entreprise très dynamique et ce ne sont pas seulement des films de bandes dessinées, pas seulement des films de tente, mais de superbes histoires originales dans les salles de cinéma”, a déclaré Blum. “Et, et c’est, c’est vraiment, vraiment important.”

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. Blumhouse a un premier accord avec Universal.