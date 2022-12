The Big Quiz: Coronation Street vs Emmerdale casting: Qui apparaît dans le feuilleton télévisé?

STARS d’Emmerdale et Coronation s’affronteront dans The Big Soap Quiz.

L’émission, animée par Stephen Mulhern, verra plusieurs membres de la distribution s’affronter pour découvrir qui connaît le mieux leur feuilleton.

TVI

Les hôtes de Stephen Mulhern[/caption]

Qui fait partie du line-up The Big Quiz: Coronation Street vs Emmerdale?

La tension monte alors que les acteurs de Coronation Street et Emmerdale s’affrontent pour savoir qui connaît le mieux leur feuilleton.

Stephen Mulhern accueille le choc annuel entre les plus grands feuilletons d’ITV.

Les deux équipes jouent des tours qui testent leurs connaissances de l’année passée dans Soap; les publications de leurs collègues sur les réseaux sociaux dans Soapstars Off Set ; et des doubles actes légendaires des Dales et Weatherfield.

Il y a aussi des surprises en réserve alors que Ken Barlow et Eric Pollard disparaissent dans un jeu appelé National Treasure Hunt, et les équipes sont chargées d’identifier leurs anciennes co-stars dans le jeu mystérieux Soapstars In The Shadows !.

Rue du couronnement

À la tête de l’équipe de Coronation Street, revient le capitaine Jack P Shepherd.

L’acteur a joué David Platt dans la série depuis 1997.

Rejoindre Jack est Sally Dynevor, qui joue Sally Metcalfe.

L’actrice est une vétéran de Corrie et a rejoint le feuilleton en 1986.

Elle est également la mère de la star de Bridgerton, Phoebe Dynevor.

Enfin, nous avons l’acteur Ryan Russell, connu pour jouer Michael Bailey.

La star de la télévision a foulé les pavés de Corrie depuis son arrivée à Weatherfield en 2019.

Emmerdale

Dans l’équipe d’Emmerdale, leur capitaine est la star de Marlon Dingle, Mark Charnock, qui est également de retour pour une autre année.

Il est un vétéran de Dales et fait partie du feuilleton depuis 1996.

Un autre visage familier d’Emmerdale est Nicola Wheeler, qui a joué son personnage Nicola King depuis son arrivée dans le village en 2001.

Nicola et Mark sont rejoints par Jurell Carter, qui joue Nate Robinson.

Comme Ryan de Corrie, il est relativement nouveau dans le feuilleton vu et a également rejoint Emmerdale en 2019.

Quand est Big Quiz: Coronation Street vs Emmerdale à la télévision?

Le Big Soap Quiz: Coronation Street vs Emmerdale débutera le vendredi 9 décembre 2022 à 21h.

Vous pouvez voir l’action sur ITV et ITVX.

Le Big Quiz a été diffusé pour la première fois en 2011 et a été diffusé sporadiquement depuis.