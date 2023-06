‘The Big D’s JoJo Fletcher & Jordan Rodgers On Divorce Show: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





JoJo Fletcher et Jordan Rogers savoir une chose ou deux sur les émissions de rencontres. Ils sont l’un des couples les plus aimés de Bachelor Nation après avoir trouvé l’amour sur La bachelorette. Le couple nouvellement marié est l’hôte de la toute nouvelle série de concours de rencontres Le grand Ddont la première aura lieu le 14 juin à 22 h sur USA Network.

Ce n’est pas votre émission de rencontres ordinaire. Le grand D Apporte divorcé couples dans une villa tropicale au Costa Rica où ils poursuivront une seconde chance à l’amour en sortant avec les autres divorcés de la maison. Certains des espoirs de romance pensent qu’ils pourraient peut-être raviver quelque chose avec leur ex, tandis que d’autres sont impatients de trouver une connexion ailleurs.

HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec JoJo et Jordan de se replonger dans le monde de la télé-réalité, mais cette fois en étant de l’autre côté. « Je pense que lorsque cette opportunité s’est présentée, notre première réaction a été, je n’ai pas l’impression que quiconque ait vraiment capturé ce type d’émission avec des couples divorcés », a déclaré Jordan. «Nous étions évidemment comme, nous aimons le drame, non? Les couples vivant ensemble, sortant avec d’autres personnes, on va avoir le drame. Mais nous venons également d’une émission où nous avons trouvé l’amour et nous réalisons à quel point de vraies connexions peuvent réellement se produire sur la télé-réalité.

Bien qu’il y aura du drame, Jordan a noté que Le grand D donnera à ces divorcés la possibilité de « grandir, tourner la page, fermer un chapitre, trouver un nouvel amour ou régler certains des problèmes qu’ils n’ont jamais vraiment résolus et partir, attendez, ce n’est pas un facteur décisif. Nous avons divorcé, mais nous ne nous sommes jamais vraiment assis et sommes allés… pourquoi ? Ou comment on peut s’améliorer dans quelque chose, et puis tu vas attendre une minute, peut-être qu’on a une autre chance. C’est la deuxième chance à l’amour pour certains et l’opportunité de trouver un nouvel amour. Dans l’ensemble, il y a un très bon équilibre.

JoJo a admis qu’elle et Jordan étaient plus « pratiques » que tout ce qu’ils ont fait dans le passé. « Nous étions très impliqués. Vous devenez tellement connecté à ces personnes et à leurs histoires. Vous en apprenez beaucoup sur eux et vous finissez par vraiment vous enraciner pour chacun d’eux », a-t-elle déclaré.

Même si leurs circonstances pour participer à une émission de rencontres étaient différentes, JoJo et Jordan ont pu donner des conseils aux divorcés à leur manière. « Je pense que vous savez pour nous, évidemment, nous n’avons jamais divorcé. Nous sommes récemment mariés, donc ce n’était pas comme si nous pouvions donner des conseils sur le divorce, mais je pensais que nous pouvions donner un aperçu que nous nous sommes rencontrés dans un cadre similaire, inhabituel, dans une émission de télé-réalité, des caméras tout autour de vous, sans penser que quoi que ce soit puisse arriver d’un spectacle comme celui-ci, et en quelque sorte passer un moment amusant », a-t-elle déclaré HollywoodLa Vie. «Mais si vous vous ouvrez vraiment à la possibilité de vous développer, de nouer de nouvelles relations, de nouvelles connexions, de guérir des choses de votre passé… Je veux dire, cela se produit de manière organique. Quand tu es dépouillé de tout dans ta vie normale, tu n’as pas ton téléphone, tu n’as pas ta famille, et tu n’as pas accès au monde extérieur… c’est une période de ta vie où tu es uniquement concentré sur ce que vous ressentez, et nous avons vécu ce voyage émotionnel dans notre émission individuellement et en couple, mais c’était aussi quelque chose que nous encourageons les autres à réaliser qu’il peut réellement arriver.

Tout au long de ce voyage avec Le grand D, JoJo et Jordan ont pu assister à une « perspective intéressante » en matière de mariage et de relations. Le spectacle a en fait renforcé leur lien. « Nous nous sommes mariés récemment, mais rien n’est parfait, jamais. Nous savons qu’aucune relation n’est parfaite », a souligné JoJo. « Que vous soyez marié ou fiancé, que vous soyez ensemble depuis 10 ans ou depuis un an, vous devez toujours travailler. Vous devez toujours faire des compromis. Il faut toujours continuer à faire des efforts. Cela ne peut jamais être unilatéral dans une relation, quelle que soit la qualité de la relation. Je pense que c’est juste entendre et voir les différentes histoires et choses relationnelles qui ont rompu la relation ou les erreurs qu’ils ont commises, et prendre du recul et tout comme entendre cela et réaliser cela, je pense que vous faites beaucoup d’auto-réflexion sur votre propre relation. »

Alors que Le grand D et Le célibataire / La célibataire sont tous dans l’univers des émissions de rencontres, le couple a souligné qu’il s’agissait d’expériences totalement différentes. « Je dirai la chose la plus différente qui, à mon avis, joue en faveur de Le grand D et sa configuration est activée Le Bachelor/Bachelorette vous vivez une vie de conte de fées », a expliqué JoJo. « Tu vas aux rendez-vous les plus fous. Sur Le grand Dvous avez des rendez-vous romantiques incroyables, mais nous sommes pratiquement séparés pendant le tournage de Le Bachelor/Bachelorette jusqu’à ce que nous ayons l’un de nos rendez-vous incroyables, vous n’êtes donc pas vraiment obligé d’avoir des conversations difficiles ou des conflits qui pourraient survenir dans un cadre naturel lorsque vous êtes ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous ces couples divorcés vivent ensemble dans une maison où un gars essaie peut-être de monter un spectacle pour une nouvelle fille qui l’intéresse, et essaie peut-être de mentir sur la qualité d’un gars qu’il est, pendant que son ex est assis il y a comme, ce n’est pas vrai.

Jordan a ajouté: «J’ai l’impression que lorsque nous sommes tombés amoureux, la partie qui manque est lorsque vous revenez à la vraie vie, vous n’avez jamais vraiment traversé l’adversité. Nous sommes allés à ces rendez-vous fous et amusants et nous nous sommes bien amusés. Et puis tu vas bien, ce n’est pas vraiment la vraie vie. Le genre de vie réelle vous frappe au visage. Dans cette émission, en tant qu’animateurs, nous leur avons en quelque sorte soumis ces exercices qui sont conçus pour créer de l’adversité, pour vous forcer à communiquer et vous forcer à trouver de nouvelles connexions. Nous avons en quelque sorte mis en place un environnement qui vous permet vraiment d’apprendre très rapidement si cela ne fonctionnera pas ou si cela fonctionnera.

