“The Best Man” revient dans la bande-annonce de la série limitée Peacock

“Le meilleur homme” est de retour

Notre groupe d’amis désordonné préféré est de retour dans ‘The Best Man: The Final Chapters’ où les relations évoluent et les griefs passés refont surface dans l’intersection imprévisible entre la crise de la quarantaine et la renaissance de la quarantaine.

Basé sur les films classiques écrits et réalisés par Malcolm D. Leela série limitée Peacock succède à Harper (Taye Digg), Robyne (Sanaa Lathan), Jordan (Nia Long), Lance (Morris Châtaignier), Quentin (Harold Perrineau), Shelby (Mélissa De Sousa), Candice (Salle Regina), et Murch (Terrence Howard) dans les prochaines phases de leur vie et de leur carrière.

Regardez la bande-annonce officielle ci-dessous :

“Cette série limitée développera les thèmes établis dans la franchise The Best Man – l’amour, l’amitié, la foi, le pardon et la croissance personnelle – tous filtrés à travers une lentille magnifiquement noire”, a déclaré le producteur exécutif / co-showrunner Dayna Lynne Nord. “Un peu comme c’était sur ma série précédente Insécurité, l’amitié comme fondement est également un thème central. C’est pourquoi j’ai pensé : Faire le livre controversé de Harper Inachevé dans un film serait une idée tellement amusante ! Et c’était effectivement le cas ! L’adaptation de Inachevé relie organiquement l’ensemble de l’équipage et insuffle un plaisir et une tension délicieux, alors que nous voyons les retombées et les conséquences imprévues de la décision de Harper. Il était également important pour moi non seulement d’élargir la série POV pour inclure davantage la perspective des personnages féminins, mais aussi d’aborder les questions de genre et d’identité. Je suis fier de jouer un rôle dans l’avancement de ces histoires et de ces personnages.

Réunis à l’écran pour la dernière fois, les acteurs s’ouvrent sur la fin de l’histoire dans la featurette que vous pouvez apprécier ci-dessous :

“The Best Man: The Final Chapters” sera présenté en exclusivité le jeudi 22 décembre sur Peacock, les 8 épisodes tombant en même temps.