The Belly Up fête ses 50 ans avec 50 concerts

En 1974, Dave Hodges renouait avec un vieil ami autour de quelques bières lorsqu’il s’est rendu compte qu’il y avait une pénurie d’établissements branchés dans le nord du comté de San Diego.

Plutôt que de poursuivre une carrière en comptabilité, dans laquelle il venait d’obtenir un diplôme de l’Université de San Diego, il a décidé d’ouvrir un bar.

Après une longue recherche pour trouver le bon emplacement, Hodges a découvert une baraque Quonset sur Cedros Avenue à Solana Beach. Le bâtiment voûté en tôle ondulée avait été utilisé par la Marine pendant la Seconde Guerre mondiale et plus récemment par un fabricant de matelas à eau qui avait fait faillite. Avec un clin d’œil humoristique au passé, Hodges a appelé son nouveau bar la Belly Up Tavern.

« Nous cherchions un endroit où quelques vieux amis pourraient aller boire quelques bières », a déclaré Hodges dans une interview accordée au Times en 1989. « Quelque chose qui ressemble à un pub anglais, pas sombre et lugubre, pas un endroit qui sent mauvais. »

Au début, la clientèle du bar était composée en majorité de cols bleus qui venaient jouer aux échecs et aux damiers, aux tables de billard et aux fléchettes. Il y avait même une bibliothèque où les clients pouvaient emprunter des romans pour une lecture au bar, se souvient Hodges.

« Nous étions aidés par des plombiers, des électriciens et des charpentiers, des gens qui cherchaient un endroit tranquille pour boire quelques bières », a-t-il déclaré. « C’était discret. »

Il s’est ensuite transformé en l’une des salles de concert les plus anciennes (et les plus bruyantes) de SoCal et le site de nombreux spectacles historiques, de Tom Jones à Snoop Dogg.

Les fans font la queue pour un concert de Steel Pulse alors que Belly Up Tavern célèbre son 50e anniversaire à Solana Beach. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Ce mois-ci marque le 50e anniversaire du Belly Up, et au lieu d’organiser un seul événement pour célébrer cet événement, la salle de concert a organisé une série de concerts – 50 au total. Ils ont commencé en juillet avec des performances de groupes tels que les Aggrolites, War et X et se termineront en octobre avec trois soirées consécutives mettant en vedette Ben Harper & the Innocent Criminals. La programmation diversifiée reflète l’histoire dynamique du Belly Up.

Au cours de ses premières années, la salle a mis en avant la musique roots et a rassemblé une clientèle fidèle. Hodges a construit une scène basse en utilisant les matériaux restants de l’entreprise de matelas à eau, et la salle a accueilli des artistes de blues, de bluegrass et de rock ‘n’ roll.

Big Mama Thornton, Etta James et Albert Collins ne sont que quelques-uns des grands noms du blues qui jouaient fréquemment au Belly Up à l’époque du disco. La salle a également construit une base de fans de reggae en faisant venir des superstars jamaïcaines comme Eek-A-Mouse, U-Roy et Toots and the Maytals à North County.

Dans les années 1990, le Belly Up accueillait des artistes qui avaient connu un succès plus grand public, parmi lesquels George Clinton, No Doubt et les Red Hot Chili Peppers.

À cette époque, Hodges rencontre Steve Goldberg et Phil Berkovitz, propriétaires d’un restaurant voisin appelé Pacific Coast Grill. Certains groupes qui jouaient au Belly Up se produisaient au restaurant le jeudi sous des noms différents. Parmi eux se trouvait le groupe populaire de San Diego, les Beat Farmers, qui jouait au restaurant sous le nom d’Incredible Hayseeds. Hodges, Goldberg et Berkovitz se lient d’amitié et fréquentent régulièrement les entreprises de l’autre.

« Nous sommes devenus amis », explique Goldberg. « Et nous nous sommes dit : « Écoutez, si vous voulez vendre, nous sommes là pour vous. Nous comprenons votre vision et nous ne la gâcherons pas. »

Hodges a vendu la Belly Up Tavern, ainsi qu’un restaurant attenant, à Goldberg et Berkovitz en 2003.

Les deux sont restés fidèles à l’esprit du lieu tout en favorisant sa croissance, à tel point que de nombreux employés de Belly Up y travaillent depuis des décennies, certains étant antérieurs à la propriété actuelle.

Le Belly Up a subi de nombreux changements au fil des années, comme l’abandon de « Tavern » et la présentation de performances de grands noms tels que Jones, Snoop Dogg et les Rolling Stones.

Pendant la fermeture due à la pandémie de COVID-19, Goldberg et Berkovitz ont profité de leur temps libre pour rénover le restaurant voisin, le rebaptisant Belly Up Tavern, tandis que la salle restait le Belly Up. Aujourd’hui, des dépliants des concerts passés couvrent les murs du restaurant, plongeant les clients dans l’histoire du club.

Ce respect du passé, ainsi que l’intimité inhérente à la salle d’une capacité de 600 places, invitent les spectateurs à vivre les concerts de Belly Up, plutôt qu’à simplement les assister.

Steel Pulse à la Belly Up Tavern à Solana Beach. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Goldberg et Berkovitz attribuent une grande partie du succès de Belly Up à leur philosophie. « Le professionnalisme non corporatif a été notre leitmotiv », explique Goldberg. « Il y a tellement de consolidation, et nous ne voulons pas être considérés comme autre chose que nous-mêmes : l’expérience que nous avons et l’ambiance que nous dégageons. »

Cela ne veut pas dire qu’ils sont opposés à atteindre un public plus large. L’année dernière, Belly Up a commencé à programmer exclusivement des concerts au Sound, une salle de concert d’une capacité de 1 900 places située sur le parc des expositions de Del Mar.

Ils travaillent également aux côtés de promoteurs d’entreprises pour organiser des spectacles de plus grande envergure dans le sud de la Californie. « Nous produisons beaucoup de spectacles en dehors du Belly Up et nous devons travailler avec beaucoup de ces grandes entreprises », explique Goldberg. « Nous ne sommes pas ennemis. Nous ne trouvons pas cela du tout désagréable. Nous travaillons simplement avec des gens pour créer de grands événements. »

L’une des armes pas si secrètes de Belly Up est le producteur Chris Goldsmith, lauréat d’un Grammy Award.

Peu de temps après avoir vu Mongo Santamaria au Belly Up pour son 21e anniversaire, Goldsmith a commencé à jouer dans la salle avec son groupe, Borracho y Loco. Cela l’a conduit à un emploi dans l’agence de réservation de la salle en 1988. Goldsmith a fait monter sur scène des artistes de blues, de reggae et de musique du monde pendant six ans avant de s’éloigner et de se lancer dans la production d’albums, travaillant avec des artistes tels que les Blind Boys of Alabama, Charlie Musselwhite et Harper.

Goldsmith est retourné en Californie du Sud peu de temps après que Goldberg et Berkovitz aient acheté le Belly Up et ont recommencé à organiser des événements avant de finalement accepter un poste à temps plein. Avec un professeur et des étudiants de l’université d’État de San Diego, Goldsmith a développé l’idée de diffuser des concerts à la télévision avec une émission intitulée « Live at the Belly Up », qui continue d’être diffusée sur la chaîne de télévision publique locale KPBS.

« Le film est entièrement tourné par des étudiants », explique-t-il. « Nous n’aurions jamais pu le faire sans le soutien de l’université. » Cela permet aux étudiants en cinéma de se constituer un CV et de nouer des contacts avec des artistes, ajoute-t-il.

En tant que président actuel du club, Goldsmith a été chargé de planifier une célébration pour le 50e anniversaire du Belly Up, animée par la série de 50 spectacles.

« Si vous avez 50 spectacles multipliés par 600 personnes, si nous avons la chance de les vendre tous, cela fait 30 000 personnes », a déclaré Goldsmith. « Alors comment fêter l’anniversaire d’une salle de 600 places avec 30 000 personnes ? Eh bien, vous étalez le tout sur quatre mois. »

Les clients dégustent des boissons et de la nourriture à la Belly Up Tavern à Solana Beach. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Comme la plupart des artistes programmés pour la série de concerts, les icônes du roots reggae Steel Pulse connaissent bien le Belly Up. « C’est comme une famille », explique le chanteur et compositeur David Hinds. « Si c’était une maison, je serais un locataire ou un locataire, ou peu importe comment on appelle ça en Amérique », rit-il.

En août, Steel Pulse a joué devant une salle comble. Du premier au dernier temps, les spectateurs ont dansé et hoché la tête, rappelant l’océan tout proche.

Aujourd’hui encore, le Belly Up est un bastion du reggae, du blues et de la musique roots.

« Tout cela remonte vraiment à cette graine originelle plantée par le propriétaire d’origine, Dave Hodges, et la première équipe qui y était », explique Goldsmith. « Ils étaient très attachés à la musique roots et ils ont investi beaucoup de temps et d’énergie pour faire découvrir ce genre de musique aux habitants de San Diego. Je pense que cela a laissé une empreinte archétypique sur le club et sur la communauté qui est toujours là aujourd’hui. »

La série de concerts se poursuivra jusqu’en octobre, avec Built to Spill, Jason Mraz et les Wallflowers parmi les artistes programmés dans les semaines à venir. Les billets et la programmation complète sont disponibles sur le site Web de Belly Up.

Après 50 ans, Hodges est toujours propriétaire de la cabane Quonset qui abrite le club. Goldberg et Berkovitz sont fiers de perpétuer l’héritage du Belly Up et ont hâte d’apporter de la musique live à Solana Beach pendant de nombreuses années à venir.

« Dave Hodges, on lui a prouvé qu’il avait tort, mec », dit Goldberg en riant. « On n’a jamais fait faillite. »