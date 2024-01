“The Beekeeper” affronte “Mean Girls” pour la première place au box-office du week-end

North Shore High a une nouvelle reine des abeilles et c’est… Jason Statham ?





Grattez ça, les plastiques sont toujours la partie la plus cool de l’école, mais ceux-là Méchantes filles avoir une rude concurrence au box-office du week-end sous la forme de Statham’s L’apiculteur. Les deux films s’affrontent pour la première place en une semaine sans nouvelles sorties à grande échelle et les chiffres sont serrés alors que les cinéphiles rattrapent leur retard sur les superproductions les plus chaudes du mois.





Rapports Comscore L’apiculteur prenant avec un montant prévu de 7,4 millions de dollars pour un total national de 42,2 millions de dollars (104,2 millions de dollars à l’international). Méchantes filles suivait de près avec 7,3 millions de dollars supplémentaires, ce qui porte son total national à 60,8 millions de dollars (83,4 millions de dollars dans le monde).





Jojo Whilden/Paramount ; Avec l’aimable autorisation d’Amazon MGM Studios ;





Le thriller d’action et l’adaptation musicale n’ont peut-être pas grand-chose en commun, mais il s’agit de leur troisième semaine consécutive aux deux premières places. Janvier est généralement un mois de sortie calme, ouvrant la voie à leur succès, mais avec février à l’horizon, leur règne ininterrompu a peut-être connu son dernier week-end. La semaine prochaine marque la sortie de Argyleun film d’espionnage buzzant de Matthew Vaughn (Kingsman : les services secrets) qui a attiré l’attention des fans d’action et de nombreux Swifties malavisés. Compte tenu du penchant de ce dernier à battre des records au box-office, les Queen Bees pourraient ne plus exister.





Ailleurs, l’excentrique chocolatier de Timothée Chalamet, Wonka continue de gagner beaucoup d’argent. En troisième position, la comédie musicale du réalisateur de Paddington, Paul King, a rapporté 5,9 millions de dollars supplémentaires, pour un total de 195,1 millions de dollars (552 millions de dollars au niveau mondial). Le film propose une histoire d’origine pour le personnage précédemment interprété par Gene Wilder dans les années 1971. Willy Wonka et la chocolaterieun film que King a gardé à l’esprit tout au long du processus de production.





“Je ne voulais pas réinventer ces choses parce que j’avais l’impression que le film de 1971 avait créé ces looks emblématiques incroyablement durables”, a-t-il déclaré à EW en 2023. “Ce que je voulais que ce film soit, c’était comme une pièce complémentaire. à ce film. Si vous imaginez ces gens dans ce monde 25 ans plus tôt, c’était mon processus de départ. Finalement, il est devenu cette personne et cette usine. ”





Divertissement d’éclairage et images universelles





Un autre film familial qui connaît du succès au box-office est celui d’Universal. Migration, qui suit une famille de canards perdue à New York. Le film d’animation du créateur de White Lotus, Mike White, a récolté 5,1 millions de dollars supplémentaires pour un total de 101,2 millions de dollars (206,1 millions de dollars au niveau mondial).





Pour compléter le top 5, la comédie romantique classée R N’importe qui sauf toi, avec Sydney Sweeney et Glen Powell. Maintenant dans sa sixième semaine de sortie, le film a rapporté 4,8 millions de dollars, ce qui porterait sa diffusion nationale à 71,1 millions de dollars et son total mondial à 126,5 millions de dollars.





