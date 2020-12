Le réalisateur Sir Peter Jackson a publié un avant-goût de cinq minutes de son documentaire tant attendu sur les Beatles.

Le film ne sera pas ouvert dans les cinémas britanniques avant l’été prochain, mais Sir Peter a dit qu’il voulait partager un montage en attendant pour remonter le moral des gens ce Noël.

Ses clips sélectionnés montrent le Fab Four travaillant en studio, plaisantant avec la caméra, et leur dernier concert live, accompagné d’un enregistrement du single et documentaire du groupe: Get Back.

« Nous voulions offrir aux fans des Beatles du monde entier un plaisir de vacances, alors nous avons rassemblé cet avant-goût de cinq minutes lors de notre prochain film théâtral The Beatles: Get Back », a déclaré le réalisateur oscarisé.

« Nous espérons que cela apportera un sourire sur les visages de tout le monde et une joie bien nécessaire en cette période difficile. »

Sir Peter, qui est surtout connu pour son travail sur Le Seigneur des anneaux, a passé au crible 56 heures de séquences inédites et 150 heures d’audio inouï du groupe – qui ont toutes été restaurées – pour rassembler le documentaire.

Il met actuellement la touche finale au montage depuis un studio de son pays natal, la Nouvelle-Zélande.

Le dernier film de Sir Peter était aussi un documentaire – Ils ne vieilliront pas, qui a transformé des heures de séquences en noir et blanc de la Première Guerre mondiale en couleur.

Image:

Même si le film ne sortira pas avant l’année prochaine, Sir Peter a déclaré qu’il souhaitait publier un montage pour les fans.



Son prochain film suit John Lennon, Sir Paul McCartney, George Harrison et Sir Ringo Starr en répétition pour effectuer leur premier spectacle en direct depuis plus de deux ans, ainsi que l’écriture de 14 nouvelles chansons.

Ces pistes étaient à l’origine destinées à être publiées sur un album live d’accompagnement.

Le film contient également des images de la performance du groupe sur le toit d’un immeuble de Savile Row à Londres – ce qui s’est finalement avéré être leur dernière performance en direct. Ils se sont séparés en 1970.

The Beatles: Get Back sera dans les cinémas britanniques à partir du 27 août 2021.