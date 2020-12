Le réalisateur de « Le Seigneur des Anneaux » assemble le dessin du film à partir de 56 heures d’images inédites du groupe tournées par Michael Lindsay-Hogg en 1969, ainsi que 150 heures d’audio. Le projet devrait actuellement sortir dans les salles américaines en août.

« Get Back » est décrit comme l’histoire de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Star lorsque les Fab Four se préparaient pour leur premier concert en deux ans, mettant en valeur leur camaraderie et leur esprit en écrivant et en répétant 14 nouvelles chansons.

Le film comprendra la dernière performance live du groupe en tant que groupe à Londres. Les Beatles se sont séparés en 1970.

Bien que surtout connu pour ses films dramatiques, Jackson a réalisé le documentaire sur la Première Guerre mondiale « Ils ne vieilliront pas » en 2018.