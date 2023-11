“The Bear” Saison 3 : statut de renouvellement, casting, intrigues potentielles et plus encore

L’ours se prépare officiellement pour la saison 3.

Créée par Christopher Storer, la série comique FX nominée aux Emmy raconte l’histoire du chef gastronomique Carmy Berzatto (Jeremy Allen Blanc) qui rentre chez lui pour sauver la sandwicherie en faillite de sa famille à Chicago, The Original Beef, dans le sillage de celle de son frère Michael (Jon Bernthal) se suicider. Pour ce faire, il fait équipe – et se heurte souvent – ​​au sous-chef Sydney (Ayo Edebiri). Dans la saison 2, Carmy et Sydney travaillent avec le reste du personnel bien-aimé de la cuisine pour développer un nouveau restaurant haut de gamme, The Bear.

Lundi, FX a annoncé que la série avait été renouvelée pour une troisième saison, qui débutera en 2024.

“L’ours, qui a épaté le public lors de sa première saison pour atteindre des sommets encore plus élevés lors de la saison deux, est devenu un phénomène culturel”, a déclaré Nick Grad, président de FX Entertainment dans un communiqué de presse. “Nous sommes très fiers de nous associer à Christopher Storer, Joanna Calo, Josh Senior et le reste de l’équipe créative, ainsi que le brillant casting dirigé par Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach. Ce qu’eux et l’équipe ont fait est vraiment remarquable, et nous et nos partenaires chez Hulu nous joignons aux fans pour attendre avec impatience le prochain chapitre de l’histoire de L’ours“.

Les séries a reçu un impressionnant 13 nominations aux Emmy pour sa première saison, après une première en juillet 2022. La deuxième saison, qui a débuté en juin 2023, a fait ses débuts avec un succès encore plus critique et devrait obtenir davantage de nominations l’année prochaine.

Étoiles Jeremy Allen Blanc, Ayo Edebiri et Mousse d’ébène-Bachrach tous ont décroché des nominations d’acteur dans les catégories Acteur principal exceptionnel dans une série comique, Actrice de soutien exceptionnelle dans une série comique et Acteur de soutien exceptionnel dans une série comique, respectivement. Jon Bernthal et Oliver Platt sont tous deux nominés pour le titre d’acteur invité exceptionnel dans une série comique. La série a également reçu des clins d’œil à l’écriture et à la réalisation pour le créateur Christopher Storer et a reçu une nomination pour la série comique exceptionnelle.

La série fait partie des séries comiques les plus nominées de 2023, arrivant en troisième position derrière La merveilleuse Mme Maisel avec 14 et Ted Lasso avec 21.

Au-delà des stars nominées, L’oursLe casting de comprend également Lionel Boyce dans le rôle du chef pâtissier Marcus, Liza Colón-Zayas dans le rôle de la cuisinière Tina, Edwin Lee Gibson dans le rôle du cuisinier à la chaîne Ebraheim et Matty Matheson dans le rôle du bricoleur Neil.

Moss-Bachrach incarne le cousin de Carmy, Richie, qui est également directeur du restaurant. Abby Elliott joue la sœur de Carmy, Natalie. Platt incarne l’oncle du frère, Jimmy Cicero.

La deuxième saison de l’émission a également été ajoutée Molly Gordon en tant que personnage récurrent Claire, l’intérêt amoureux de Carmy. En plus du casting de Gordon, la saison comptait une liste impressionnante de stars invitées: Robert Townsend, Will PoulterAlex Moffat, Bob Odenkirk, Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, John Mulaney, Gillian Jacobs et Olivia Colman. Lisez le guide complet d’ET sur leurs apparitions ici.

Blanc ouvert à L’enveloppement à propos de sa guest star de rêve pour la saison 3 : Sam Rockwell.

“Vous savez qui j’aime, et j’ai toujours tant aimé, c’est Sam Rockwell, et j’ai l’impression qu’il s’intégrerait d’une manière ou d’une autre dans le monde”, a déclaré White. “Comme un copain d’Ebon, ou quelque chose comme ça. Tu sais, j’ai l’impression qu’il le ferait vraiment, je ne sais pas. J’ai l’impression qu’il y a de la place pour lui dans le L’ours univers.”

