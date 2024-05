Pour la première fois, « The Bear » de FX sera diffusé sur FX. La série à succès, diffusée sur Hulu, diffusera sa première saison sur le réseau câblé avec un marathon spécial commençant le dimanche 2 juin.

Chaque soir, deux épisodes seront diffusés à partir de 22 h HE. pour quatre nuits ; l’avant-dernière et finale de la saison 1 clôturera le marathon le mercredi 5 juin.

La première saison, qui a remporté 10 Emmy Awards, est dirigée par Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach. Créée par Christopher Storer, la première saison a été abandonnée en juin 2022 et la deuxième a suivi en 2023.

La série suit une jeune chef, Carmen « Carmy » Berzatto (Allen White), qui reprend la sandwicherie de son frère après sa mort, avec l’aide de son cousin Richie (Moss-Bachrach) et du sous-chef Sydney (Edebiri). Avec des thèmes tels que la nourriture, la famille, le chagrin et l’amitié, « The Bear » est devenu un énorme succès depuis ses débuts. La saison 2 a repris avec Carmy, Sydney et Richie tentant de transformer la sandwicherie en un restaurant gastronomique. Lionel Boyce, Matty Matheson, Liza Colón-Zayas, Oliver Platt et Abby Elliott sont également à l’affiche.

La saison 2 présentait des camées de Jamie Lee Curtis, John Mulaney, Sarah Paulson, Jon Bernthal, Will Poulter, Gillian Jacobs, Bob Odenkirk, Olivia Colman, Sarah Ramos, Donnie Madia, Joel McHale et Alex Moffat.

Lorsque la deuxième saison est sortie sur Hulu, elle est devenue la première Hulu la plus regardée de FX, avec une augmentation de 70 % des heures de streaming au cours des quatre premiers jours. Ce chiffre a été battu cette année par « Shogun » de FX, mais la série était également disponible en streaming sur Disney+.

Le 27 juin, la troisième saison, composée de 10 épisodes, sera disponible en streaming sur Hulu.

En février, le patron de FX, John Landgraf, a évoqué le fait que « The Bear » pourrait rester dans la conversation plus longtemps avec une baisse hebdomadaire. Au début, il a expliqué qu’en raison de la façon dont la série pouvait être anxiogène, il était intentionnel de les abandonner toutes en même temps pour arriver à une fin heureuse. Et maintenant, il n’est pas prévu de changer cela.

« Quand nous sommes revenus pour la saison 2, nous avons débattu, puisque nous savions maintenant que nous avions un succès, pouvons-nous le traire un peu ? Pouvons-nous le déployer sur plusieurs semaines, plus de « Bear », c’est mieux ? Nous avons alors pensé que c’était une chose pourrie de faire un changement pour le public », a-t-il déclaré. « La façon dont Chris le fait, même si les épisodes sont séparés, il y a toute une ambiance dans chaque saison, nous avons donc décidé de ne pas changer ce que nous avions déjà mis en mouvement et je n’ai aucun doute que nous continuerons à le faire parce que nous l’avons fait. cela dans le passé. Même si nous le pouvions, je ne pense pas que nous changerions cela maintenant.