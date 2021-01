THE Bay est de retour pour une troisième série, The Sun peut en exclusivité révéler.

ITV a remis en service le drame policier – qui met en vedette Morven Christie dans le rôle de DS Lisa Armstrong – après que plus de 7,2 millions de personnes aient regardé la première série.

Et maintenant, les patrons ont commandé une troisième série avant même que la seconde ne soit diffusée.

Une source a déclaré: « Il est évident de ramener le spectacle.

« Des millions de personnes l’ont regardé et on s’attend à ce que la deuxième série soit encore plus grande. »

La troisième série sera filmée entre mars et juillet dans le nord-ouest, la pré-production étant déjà en cours à Manchester.

À la fin de la première série, Lisa a été suspendue et déshonorée pour ses mensonges sur le fait de coucher avec le suspect Sean.

La deuxième série commence le 20 janvier et reprend un an plus tard alors que Lisa reconstruit sa carrière.

ITV a taquiné: «Après avoir fait face aux répercussions de ses actions de l’année dernière, DC Lisa Armstrong a la possibilité d’intervenir lorsqu’on lui demande d’aider à une enquête sur un meurtre à Morecambe.

«Les tensions restent vives alors que Lisa a du mal à faire son travail tout en suivant les ordres de son ancien collègue de rang inférieur, Med.

Bande-annonce du drame ITV The Bay avec Morven Christie

«Alors que l’équipe tente de découvrir pourquoi la victime a été prise pour cible, Lisa et ses enfants sont sans le savoir traqués par un personnage mystérieux.»

L’ancienne star d’EastEnders Joe Absolom rejoint le casting de The Bay aux côtés de la star de DCI Banks Stephen Tompkinson et de James Cosmo de Game of Thrones.