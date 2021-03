Bien que nous soyons peut-être loin d’ici que le prochain spectacle Star Wars en direct fasse ses débuts sur Disney Plus, il y a une série animée à venir pour être enthousiasmée.

Star Wars: The Bad Batch devrait être diffusé au printemps et s’appuiera sur certaines des principales intrigues et personnages que nous avons vus dans la série animée The Clone Wars. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette émission – comme la date de sortie, le casting et les bandes-annonces – continuez à lire. Nous avons également des articles similaires pour Rangers of the New Republic et The Mandalorian saison 3.