Les États commenceront bientôt à déployer le vaccin COVID-19. Et vous avez des questions. Plus de 2 000 d’entre vous nous ont écrit au cours des deux dernières semaines. Parmi ce que vous avez le plus demandé: les Américains devront-ils se faire vacciner?

« Pour certains, la réponse courte est oui », a écrit le journaliste Grace Hauck. Mais il est peu probable qu’un mandat provienne du gouvernement. « Au lieu de cela, les employeurs et les États peuvent conditionner le retour ou l’accès aux lieux de travail, aux écoles et aux collèges lors de l’obtention du vaccin et le mandater une fois que la FDA aura donné son approbation complète, potentiellement des mois plus tard. »

Le président élu Joe Biden a déclaré aux journalistes vendredi qu’il n’imposerait pas de vaccins.

« Mais je ferais tout ce qui est en mon pouvoir – tout comme je ne pense pas que les masques doivent être rendus obligatoires dans tout le pays – je ferai tout ce qui est en mon pouvoir en tant que président des États-Unis pour encourager les gens à faire ce qu’il faut », Biden m’a dit.

Arthur Caplan, professeur de bioéthique à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, a déclaré à Hauck: « Il est beaucoup plus probable qu’une organisation ou une entreprise privée vous obligera à être vacciné pour avoir un certain accès aux lieux. »

Deux vaccins devraient bientôt être expédiés. L’autorisation du vaccin de Pfizer et de la start-up allemande BioNTech est imminente; le vaccin Moderna sera autorisé la semaine prochaine.

Autre question importante, Hauck a déclaré: «Le vaccin est-il sûr? Y a-t-il des effets secondaires? L’assurance le couvrira-t-il? Le vaccin de rappel doit-il provenir du même fabricant? Le recevrons-nous chaque année comme le vaccin contre la grippe? se demande si le vaccin sera sans danger pour les personnes ayant des problèmes de santé spécifiques – des problèmes cardiaques aux allergies au soja. «

Nos reporters sur la santé ont passé cette semaine à rechercher vos questions. Voici quelques-unes des réponses:

Oui, c’est sûr. Le processus d’approbation des vaccins est rigoureux et fortement revu. La FDA a publié mardi un rapport de 53 pages résumant les données de l’essai de vaccin candidat COVID-19 de Pfizer / BioNTech. « Les données confirment les conclusions antérieures selon lesquelles le vaccin est sûr et empêchera 95% des personnes de devenir malades avec le COVID-19 », a écrit un journaliste sur la sécurité des patients. Karen Weintraub.

Quels sont les effets secondaires potentiels? Les trois fabricants de vaccins ont signalé des réactions légères à modérées, notamment des douleurs au site d’injection, de la fatigue et des douleurs musculaires et articulaires. Les médecins disent que c’est normal.

Le vaccin lui-même sera gratuit, mais les prestataires de soins de santé peuvent facturer des frais pour son administration, qui peuvent être payés par une assurance ou un fonds de secours gouvernemental.

Les vaccins nécessitent deux doses, et ils doivent provenir du même fabricant, car la composition et le calendrier des vaccins diffèrent.

On ne sait pas si vous pouvez toujours tomber malade ou transmettre le virus à d’autres après avoir été vacciné. Cependant, les vaccins sont efficaces à au moins 95%. On ne sait pas encore combien de temps dure la vaccination.

Les vaccins n’ont pas été testés sur les enfants, donc les enfants d’âge scolaire ne seront pas vaccinés au début. Mais les étudiants des collèges sont éligibles, et les collèges se demandent s’ils le seront ou quand ils le seront.

Les vaccins n’ont pas non plus été testés sur les femmes enceintes. Donc, l’efficacité et l’impact ne sont pas encore connus. « Les experts débattent toujours du moment où les vaccins devraient en général être testés sur les femmes enceintes », a rapporté Hauck. «Historiquement, les principaux vaccins n’ont pas été testés pendant la grossesse en raison des craintes que la personne enceinte et le fœtus soient à risque de complications.

Si vous avez déjà eu le COVID-19, les experts vous suggèrent tout de même de vous faire vacciner, car on ne sait pas si ou quand vous pourriez être réinfecté.

Les experts surveilleront de près toute réaction indésirable au fur et à mesure du déploiement du vaccin. Les personnes vaccinées peuvent télécharger des applications pour smartphone qui les inviteront à signaler ce qu’elles ressentent. Les premiers en ligne peuvent également recevoir des SMS de suivi, des courriels et des appels téléphoniques. Toutes les informations seront communiquées au CDC. Les systèmes de santé, eux aussi, passeront au peigne fin les dossiers médicaux pour déceler tout type de problème.

Les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée sont les premiers à se faire vacciner. Les autres détails seront déterminés par votre lieu de résidence. Comment savons nous? Nous avons étudié les plans de déploiement des vaccins pour les 50 États. Voici ce que nous avons trouvé.

La Maison Blanche a promis de faire parvenir le vaccin aux 50 États, au District de Columbia et à cinq territoires américains dans les 24 heures suivant l’autorisation de la FDA.

Certains États gèrent la logistique avec leur propre personnel; d’autres ont demandé l’aide de la Garde nationale. Certains publient des cartes de l’endroit où le vaccin est stocké, et d’autres le gardent secret.

« Qui recevra le vaccin en premier est assez défini, généralement les agents de santé de première ligne et les personnes dans les établissements de soins de longue durée », écrivain sur la santé Elizabeth Weise signalé. « Mais parce qu’il n’y aura pas assez de vaccins au début, les États se répartissent différemment au sein de ces groupes ».

Par exemple, au Kentucky, les deux tiers de l’offre iront aux résidents et aux travailleurs des centres de soins de longue durée; le reste va aux travailleurs des unités COVID-19 des hôpitaux. Les aumôniers d’hôpitaux passent en premier dans l’Indiana. Le Tennessee donne la priorité aux travailleurs de la santé de 65 ans et plus.

Et il y a une confusion continue sur le nombre exact de doses que chaque état recevra et quand elles arriveront.

« Cela montre vraiment à quel point le système de santé publique américain est décentralisé », a déclaré Weise. « Maintenant, nous verrons si cela fonctionne bien, car ils connaissent mieux les conditions locales que le gouvernement fédéral, ou si les roues se détachent. »

Nous savons donc beaucoup de choses. Nous apprenons beaucoup. Et puis il y a les campagnes de désinformation. Déjà.

Une grand-mère de 90 ans du Royaume-Uni, Margaret Keenan, est devenue la première personne à recevoir le vaccin COVID-19 de Pfizer cette semaine. Immédiatement, des messages sur les réseaux sociaux ont fait état de sa mort, de son inexistence ou de sa participation à une conspiration de micropuce.

Rédacteurs du personnel Jessica Guynn et Aleszu Bajak a enquêté sur une fausse affirmation selon laquelle Keenan était en fait un acteur de crise et a constaté que dans les 24 heures, il avait été vu par plus de 475 000 personnes.

Cette semaine, a rapporté Guynn, Facebook a supprimé au moins neuf pages qui dirigeaient des millions d’abonnés vers des allégations non fondées sur le coronavirus, le vaccin contre la grippe et d’autres problèmes de santé.

Elle a parlé à Gabby Brauner, 25 ans, qui suit un double programme étudiant pour devenir médecin et obtenir une maîtrise en santé publique à l’Université Stony Brook.

« J’ai malheureusement vu beaucoup de désinformation sur les vaccins. Il est vraiment facile de devenir la proie, en particulier avec les médias sociaux », a-t-elle déclaré. « Un compte peut sembler légitime, mais en fait, il est anti-vaxx qui publie des mensonges, et c’est difficile à savoir. »

Brauner est devenue une première intervenante non officielle en matière de désinformation, prenant sur elle de rassurer ceux qui s’inquiètent de la sécurité du vaccin COVID-19. Deux personnes lui ont récemment demandé si le vaccin entraînait l’infertilité chez la femme. (Ce n’est pas le cas.)

«J’essaie de fournir des informations de manière douce et je leur dis toujours que je suis prête à en parler davantage», a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il est important de rencontrer les gens là où ils sont. Nous devons montrer que nous comprenons d’où ils viennent et ne pas les juger pour avoir cru ces choses. »

Je pense que c’est un bon conseil pour nous tous. Rencontrez les gens là où ils sont. Écoutez les questions (posez-les ici). Recherchez les réponses. Fournissez des faits. Partagez la vérité.

Jusqu’à présent, plus de 2 000 d’entre vous nous ont écrit, nous faisant confiance pour faire exactement cela.

