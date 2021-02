Je suis la rédactrice en chef de USA TODAY, Nicole Carroll, et voici The Backstory, un aperçu de nos plus grandes histoires de la semaine. Si vous souhaitez recevoir The Backstory dans votre boîte de réception chaque semaine, inscrivez-vous ici.

Vous ne verrez pas de photographes médiatiques en marge du Super Bowl de dimanche. Au lieu de cela, ils parcourront la première rangée du stade Raymond James à Tampa, essayant d’obtenir les meilleurs clichés sans se rapprocher.

« Les angles sont donc légèrement au-dessus et pas sur le même plan que les joueurs », a déclaré James Lang, un éditeur de photos techniques avec le réseau USA TODAY. «Après le match, nous avons généralement eu un excellent accès pour obtenir des photos plus proches et plus intimes de la célébration après le match; cette année, c’est limité à ce que vous pouvez photographier depuis les positions dans les gradins.»

Nous aurons également deux caméras robot montées dans la cuvette supérieure du stade, devant la zone d’extrémité des Chiefs. L’un a une vue grand angle, et l’autre a un téléobjectif et peut effectuer un panoramique, une inclinaison et un zoom. Tous les photographes que vous pouvez voir sur le terrain sont des membres du personnel ou des équipes de diffusion.

Ce n’est que l’un des centaines de changements, grands et petits, que les téléspectateurs peuvent ou non voir dimanche dans le but de protéger tout le monde pendant la pandémie.

Les cloisons en plexiglas sépareront moins de journalistes dans la boîte de presse. L’année dernière, la NFL a accrédité plus de 6 000 membres des médias. Cette année, le nombre est de 2353. «Radio Row», qui saute généralement avec un cortège de joueurs de haut niveau et de célébrités, est passé de 100 stations à 33.

Nous n’aurons pas d’accès face à face aux joueurs, comme cela a été le cas toute la saison. « Il est difficile de poser une question de suivi ou de se greffer sur la question de quelqu’un d’autre car tout est contrôlé par Zoom », a déclaré le rédacteur en chef adjoint des sports. Tom O’Toole.

Chroniqueur NFL Jarrett Bell a couvert 32 Super Bowls. Il s’agit de sa 30e année consécutive à couvrir le jeu pour USA TODAY.

« Il y a eu différents Super Bowls au fil des ans qui se sont distingués comme uniques en raison de diverses circonstances », a déclaré Bell.. « Je me souviens du Super Bowl de la Nouvelle-Orléans dans les mois qui ont suivi le 11 septembre, avec une forte présence militaire, une sécurité renforcée qui comprenait la formation d’un périmètre de sécurité autour du stade – qui est devenu la norme depuis lors. L’un des Super Bowls ici à Tampa (XXV) avait un thème patriotique au milieu de la guerre du Golfe, ce qui était l’une des raisons pour lesquelles l’hymne national de Whitney Houston résonnait.

« Ce Super Bowl entièrement virtuel entre dans l’histoire pour tout ce qui est lié au COVID-19. »

La dernière fois que le Super Bowl était à Tampa (Steelers-Cardinals en 2009), 70 774 étaient présents. Cette année, le maximum est de 25 000. Environ un tiers seront des agents de santé vaccinés, la plupart originaires du sud de la Floride, bien que les 32 équipes aient été autorisées à envoyer des agents de santé de leurs marchés.

Tous les fans doivent porter un masque. En fait, tous les fans reçoivent des kits comprenant des masques, un désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes.

La participation de cette année sera un record du Super Bowl. Le record précédent avait été établi en 1967 lors du premier Super Bowl, appelé le match de championnat du monde AFL-NFL. Ce match entre les Chiefs et les Packers comptait 61 946 fans.

Les équipes arrivent généralement une semaine à l’avance, passant du temps dans la ville lors d’événements et de festivités médiatiques d’avant-match. Les Chiefs ne devraient pas être à Tampa avant samedi.

Tout comporte des risques. Dimanche dernier, une semaine avant le grand match, plus de 20 joueurs et employés de Kansas City devaient se faire couper les cheveux. Les rendez-vous ont été annulés lorsqu’il s’est avéré que le coiffeur avait été testé positif pour le coronavirus.

Deux joueurs qui ont reçu des coupes de cheveux – le centre Daniel Kilgore et le receveur large Demarcus Robinson – ont été placés sur la liste de réserve / COVID-19 en tant que contacts étroits à haut risque avec le virus, a écrit un journaliste de la NFL. Jori Epstein. S’ils sont testés négatifs chaque jour d’une période d’isolement de cinq jours, ils peuvent rejoindre l’équipe.

Bien sûr, les Buccaneers sont locaux, la première équipe de la NFL à obtenir un Super Bowl à domicile.

« Mais en raison des problèmes de COVID, les joueurs restent tous chez eux au lieu de s’installer dans un hôtel d’équipe toute la semaine », a déclaré un journaliste de la NFL. Mike Jones. « Au lieu que nous, journalistes, ayons accès à toute l’équipe chaque jour, les journalistes peuvent rejoindre les appels Zoom avec un certain nombre de joueurs et d’entraîneurs chaque jour. L’accès a donc radicalement changé. »

Au total cette saison, 262 joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus, a rapporté Epstein. Pourtant, la NFL a complété 16 compétitions de saison régulière pour chacune de ses 32 équipes et trois fins de semaine éliminatoires. Tout pour arriver à dimanche.

Les joueurs et entraîneurs du Super Bowl sont testés chaque jour.

La prudence est bien placée. Plus de 1300 personnes sont décédées du COVID-19 dans le comté de Hillsborough, où se trouve Tampa. Plus de 100 000 résidents ont été testés positifs, entraînant plus de 2 700 hospitalisations.

La Maison Blanche dit que le comté de Hillsborough reste dans la zone «rouge» pour les nouveaux cas, bien que les chiffres aient diminué. La plupart des hôpitaux du comté sont dans un état «rouge clair», avec environ 86% des lits d’hospitalisation occupés.

Journaliste Josh Peter est à Tampa depuis samedi.

« Vous ne pouvez pas échapper à COVID », a déclaré Gloria Castillo, une directrice de funérailles à Tampa. « C’est vraiment horrible chaque jour. »

Alors que Tampa a eu du mal à faire respecter son mandat de masque, Peter a déclaré que la NFL exigeait des masques pour toutes les activités liées au jeu, et que « les habitants ont adhéré », en partie parce que la ligue a employé une armée de volontaires pour faire respecter l’exigence de masque.

«Je suis encouragé par ce que je vois faire la NFL au match lui-même», a déclaré à Peter Jill Roberts, professeure adjointe au College of Public Health de l’Université de Floride du Sud. «Je pense que dans le stade et le match lui-même, le risque est très faible.

«Ma préoccupation est un afflux de gens qui vont dans les bars et les restaurants et qui traînent dans les zones proches du stade et toutes ces choses. Les fêtes du Super Bowl vont être aussi gros problème que les rassemblements à Thanksgiving et à Noël, et nous savons avec certitude que ces rassemblements ont influencé l’augmentation du nombre de cas que nous voyons actuellement. «

Bien que les cas diminuent généralement aux États-Unis, ils restent à des niveaux élevés. Avec de nouvelles variantes hautement contagieuses du virus qui circulent dans le pays, les experts en santé publique soulignent que la vigilance doit être maintenue ou nous verrons ces nombres de cas – et les décès qui suivront – augmenter à nouveau.

Dans les rapports de dimanche et mardi, la Floride a montré plus de nouveaux cas de la variante britannique à propagation rapide, B.1.1.7, que le reste du pays combiné. Les Centers for Disease Control and Prevention estiment que cette variante sera prédominante aux États-Unis le mois prochain.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré mercredi que sur la base de la recherche des contacts, les autorités constatent que « le fait de ne pas porter de masques et de participer à des réunions sociales en personne a contribué à la propagation de la variante. Nous devons prendre l’intervention de prévention au sérieux. Ce n’est pas le moment de laisser notre garde vers le bas. «

Notre éditeur santé, Jennifer Portman, le met plus directement:

« Masques, masques, masques. Pas de fêtes. Pas de fêtes. Pas de fêtes. »

