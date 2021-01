Je suis la rédactrice en chef de USA TODAY, Nicole Carroll, et voici The Backstory, un aperçu de nos plus grandes histoires de la semaine. Si vous souhaitez recevoir The Backstory dans votre boîte de réception chaque semaine, inscrivez-vous ici.

Au cours de sa première semaine, le président Joe Biden a signé plus de 30 décrets exécutifs annulant la politique de Donald Trump et accélérant la réponse du pays au COVID-19. Alors qu’il déploie son équipe et ses priorités, voici comment USA TODAY le couvrira. Agressivement.

Nous avons une équipe de sept journalistes affectés à l’administration Biden / Harris, chacun avec des domaines d’expertise. Michael Collins se concentrera sur l’économie. Courtney Subramaniansurveillera la réponse COVID-19. Rebecca Morin suivra la politique d’immigration. Joey Garrison examinera comment l’administration interagit avec les gouvernements des États et locaux. Maureen Groppe se concentrera sur les soins de santé. Deborah Berry écrira sur l’égalité raciale. Et Matthew Brown Bulldog les dernières nouvelles.

Ce qu’ils ont tous en commun, c’est le désir de responsabiliser les puissants et de donner à nos lecteurs les nouvelles et les informations dont ils ont besoin pour améliorer leur vie et leurs communautés.

« Je veux dire aux Américains comment les décisions qui sont prises à Washington ont un impact direct sur leur vie », a déclaré Collins. «La pandémie du COVID-19 a été dévastatrice pour de nombreuses familles américaines, mais d’autres se portent bien malgré cette crise de santé publique. Cela ne fait que souligner ce que les experts nous disent depuis longtemps sur la disparité des richesses dans ce pays. signifie aller au-delà de ce que nous entendons de l’administration et parler à des personnes en difficulté économique. «

Morin suivra Biden sur sa promesse de faire adopter une réforme globale de l’immigration. Et, « la responsabilité ne peut pas se produire si je ne sais pas ce que les gens ont dans la vraie vie. » Elle rendra également compte de l’impact des politiques de Biden sur les communautés d’immigrants.

La promesse la plus urgente de Biden est de sortir le pays de la pandémie. Jusqu’à présent, près de la moitié de ses commandes se sont concentrées sur le coronavirus: intensification de la distribution de vaccins et des fournitures de santé publique, expansion des tests et réouverture en toute sécurité des écoles.

« Le président lui-même a souligné que le nombre de morts pourrait atteindre 500 000 d’ici la fin du mois prochain », a déclaré Subramanian. «C’est un défi qui met en lumière les échecs bureaucratiques fédéraux, les défis logistiques liés à la coordination d’une réponse nationale et les années d’un système de santé publique largement sous-financé et en sous-effectif.

« La tension entre le plan ambitieux de l’administration Biden et la triste réalité de la pandémie se heurte à un moment où l’urgence est cruciale. La réponse à la pandémie est une tâche ardue mais qui définira l’héritage de Biden et déterminera s’il sera en mesure de le réaliser. autres aspects de son agenda. «

Groppe a déclaré que Biden avait promis d’être totalement transparent sur le succès et l’échec de son équipe.

«C’est aux médias de le convaincre», dit-elle. « Nous regarderons pour évaluer ce qu’il accomplit et si plus pourrait être fait non seulement pour revenir à la normale, mais pour ‘reconstruire mieux’ comme il s’est engagé. »

Groppe a passé les quatre dernières années à couvrir le vice-président Mike Pence et la deuxième dame Karen Pence. Elle a donc hâte de voir comment le vice-président Kamala Harris et le second monsieur Doug Emhoff abordent leurs positions.

«Harris, bien sûr, est la première femme – et la première femme de couleur – à être vice-présidente. Biden, qui s’est présenté pendant la campagne comme un pont vers la prochaine génération de dirigeants, semble être plus à l’aise pour partager la vedette avec elle. que Trump ne l’était avec Pence », a-t-elle déclaré. « Mais elle a toujours une position délicate à gérer en tant que personnage de soutien et en tant que personne qui veut devenir la première femme présidente. »

Garrison rendra compte des défis auxquels les gouvernements des villes et des États sont confrontés pour gérer des budgets difficiles en raison de la pandémie et de leur travail acharné pour vacciner leurs citoyens.

« Biden pousse une stratégie nationale pour lutter contre la pandémie de COVID-19 – un départ de Trump, qui a largement laissé la responsabilité des plans de vaccination et de l’achat de matériel médical aux États », a déclaré Garrison. « Les gouverneurs et les maires verront-ils ces changements sur le terrain? Mes rapports répondront à cette question. »

Berry couvrira les droits de vote, les droits civils, les disparités et les inégalités.

« Biden et Harris ont fait campagne sur ces questions et de nombreux leaders des droits civiques et défenseurs des droits de vote ont déclaré qu’ils allaient les tenir responsables », a-t-elle déclaré.

« La plupart de ces choses ne sont pas nouvelles. J’espère donc faire équipe avec mes collègues pour garder un œil sur leurs propositions et politiques et faire savoir aux lecteurs s’ils fonctionnent. »

Et parlons de la question que nous recevons le plus souvent. Couvrirons-nous Biden et Harris aussi agressivement que Trump et Pence? Absolument.

« J’aborde cette mission de la même manière que lorsque Donald Trump était au pouvoir: découvrir la vérité », a déclaré Collins. « Cela signifie poser des questions difficiles, exiger des réponses et creuser plus profondément. Joe Biden n’a pas le genre de mépris pour la presse libre que Trump a fait. Mais, en tant que journalistes, nous ne pouvons pas laisser le fait qu’il y a un visage plus amical dans le La Maison Blanche nous empêche de tenir la nouvelle administration responsable. «

Subramanian dit qu’elle espère moins de coup de fouet que pendant les années Trump et qu’elle consacrera plus de temps à la façon dont Biden remodèlera le gouvernement après quatre années tumultueuses.

« L’administration Biden est arrivée au pouvoir sur la promesse de guérir une nation en deuil », a-t-elle déclaré. « Les tenir à leurs promesses, expliquer les implications de leurs politiques et raconter les histoires de qui ces politiques affectent sera essentiel pour couvrir cette Maison Blanche. »

Brown a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’administration Biden dirige un navire beaucoup plus serré que la Maison Blanche Trump en ce qui concerne les fuites. Faisant référence à l’intrigue du palais souvent servie aux journalistes à l’époque de Trump, Brown a déclaré qu’il s’attendait à plus de « difficultés à s’approvisionner dans une Maison Blanche où tout le monde n’essaye pas de se battre au couteau ». Il a dit qu’il pense qu’il y aura plus d’un « front uni » à la Maison Blanche Biden, et cela présentera ses propres défis.

Nos journalistes de la Maison Blanche ne sont pas les seuls à couvrir les grands problèmes du pays. Ils établiront des liens avec des équipes affectées au Congrès et aux principaux départements gouvernementaux, ainsi qu’avec les journalistes et journalistes locaux d’USA TODAY dans plus de 260 salles de rédaction à travers le pays qui ont une expertise sur des questions telles que l’extrémisme et la désinformation, la justice sociale et le changement climatique, les soins de santé et éducation.

Caren Bohan est notre rédacteur en chef à Washington et chef adjoint du bureau de Washington. Elle supervisera cette couverture. Sa promesse: « Notre rôle en tant que journalistes est d’être des chiens de garde pour le gouvernement. C’est vrai de la façon dont nous couvrirons l’administration Biden et c’était vrai de la façon dont nous avons couvert Trump.

« Notre public n’attend rien de moins. »

Nous vous demandons de nous en tenir à cela.

