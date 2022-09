“The Bachelorette” Finale : une fin bizarre et explosive pour Rachel et Tino

Parlons de la finale sauvage de mardi soir de La bachelorette. Plus précisément, la fin explosive de la saga Rachel’s Bachelorette, première du classement trois heures épisode. Les choses sont devenues super tendues, mais un visage de bienvenue aurait peut-être réussi à renverser l’ambiance.

Laissez-moi planter le décor. Cela commence avec Rachel, l’une des deux Bachelorettes présentées dans la saison 19. L’épisode comprend à la fois des parties préenregistrées et des morceaux en direct devant un public qui comprend la famille de Rachel et un certain nombre de visages familiers du pays connu sous le nom de Bachelor Nation.

Au cours de la première, nous voyons Rachel dire à son favori, Tino, qu’il est le seul homme qui reste en lice pour son cœur. Ils se fiancent et tout va bien. Sauf que, eh bien, non, ce n’est vraiment pas le cas.

La scène des fiançailles se déroule très tôt dans l’interminable finale. Au fur et à mesure qu’il se déroule, une petite boîte dans le coin de l’écran projette le visage de Rachel, en direct, pour que nous puissions tous le voir. On dirait qu’elle a fait la queue pendant six heures au DMV. C’est aussi chaotique que cela puisse paraître.

L’animateur Jesse Palmer, qui est assis avec Rachel pendant la partie en direct de la finale, note son expression. “Je peux dire que ce n’est pas la fin de l’histoire entre vous et Tino”, propose-t-il. Et non, ce n’est pas le cas. “Peut-être besoin d’un verre de vin pour celui-ci”, ajoute Palmer avant une pause publicitaire.

A notre retour, Rachel lâche une bombe : “Tout le monde sait, évidemment”, dit-elle. “Ça n’a pas vraiment marché. Il m’a trompé.”

Palmer demande si elle va bien. Elle répond par un “non” sur l’air de “Est-ce que tu me demandes sérieusement ça maintenant?”

D’une manière ou d’une autre, les caméras de Bachelorette ont capturé ce qui s’est passé ensuite. “Aujourd’hui, ce sera la première fois que je parlerai à Tino depuis qu’il m’a dit qu’il m’avait trompée”, a déclaré Rachel. Je suis surpris qu’ils aient tous les deux accepté cela, mais encore une fois, ils ont tous les deux accepté d’être dans une émission où les gens devraient se fiancer moins de deux mois après s’être rencontrés.

Bientôt, Tino apparaît, l’air plutôt échevelé et tenant un mystérieux carnet marron dont j’ai vraiment besoin de voir le contenu.

C’est tendu. Tino dit qu’il a foiré et a embrassé une fille.

Il lit également à haute voix dans le cahier – son journal – des choses qu’il a écrites et que Rachel lui aurait dites auparavant. Ça ne pouvait que bien se passer pour toi, mon pote. La conversation est longue, animée et un peu confuse, mais Rachel précise que “oui, nous traversions une période difficile, mais jamais nous n’avons dit que nous étions séparés, nous ne sommes pas fiancés”.

“Je suis d’accord, je suis d’accord”, répond Tino, qui porte une partie latérale qui le fait ressembler beaucoup au Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Rachel lui dit finalement qu’elle a fini et lui donne sa bague de fiançailles. C’est la seule chose qui aurait eu du sens.

Ensuite, c’est le retour à l’émission en direct. Nous apprenons que Tino lui a écrit une lettre d’excuses entre-temps et… il est sur le point de monter sur scène.

Excusez-moi, quoi ? Je veux dire, ce n’est pas surprenant quand on considère que c’est la même émission qui a posté duel des slides “Team Rachel” et “Team Gabby” à son Instagram (Gabby est l’autre Bachelorette cette saison). Si vous demandiez à un producteur de licence combien de drames il pouvait extraire d’un scénario ou d’un incident, il répondrait “oui”.

Palmer dit que c’est la première fois qu’ils sont face à face depuis que Rachel a rompu ses fiançailles. Cette pauvre femme (et pauvres nous d’avoir dû nous asseoir dans ce gâchis). Le deuxième convo n’a pas semblé fournir beaucoup d’informations nouvelles. Cependant, ils ont très évidemment parlé de certaines choses. “Nous traversions une période très difficile qui est profondément personnelle pour nous deux, et je pense que nous ne voulons pas tous les deux expliquer pourquoi ces choses se produisaient”, dit Rachel de manière énigmatique.

“J’AI BESOIN D’EUX POUR PARLER DES CHOSES QU’ILS NE VEULENT PAS NOUS DIRE”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Arrive alors un moment inattendu. Aven, un favori des fans dont la relation avec Rachel s’est terminée dans l’épisode de Bachelorette de mardi dernier, monte à grands pas sur scène. Aussi orchestré que tout cela semble, c’est plutôt agréable de voir enfin Rachel sourire. (Mais Tino étant obligé de rester assis là pendant que tout cela se passe – pas cool, ABC.)

« Je me demandais juste si tu voulais peut-être sortir d’ici et juste rattraper le temps perdu ? dit Aven.

“Je n’aimerais plus rien”, répond-elle.

Après cela, l’ancienne flamme de Palmer et Rachel se tient maladroitement en compagnie l’un de l’autre. Dans d’autres nouvelles de la finale de Bachelorette, la co-Bachelorette Gabby de Rachel s’est fiancée à son favori, Erich. Le concurrent de la saison 19, Zach, est le prochain célibataire. Voici plus de ce que Twitter avait à dire sur la partie Rachel et Tino.