The Bachelorette emmène le drame femme contre femme à de nouveaux extrêmes. Ça craint.

Du drame méchant à l’hypersexualisation des candidats, The Bachelorette se présente à peine comme un phare brillant des idéaux féministes. Cependant, l’émission a été en quelque sorte une pionnière, mettant en vedette une seule femme principale sortant librement avec des dizaines d’hommes jusqu’à ce qu’elle trouve “la bonne”. C’est comme ça depuis 18 saisons.

Jusqu’ici.

Cette saison, The Bachelorette se concentre sur le trope trop familier de la femme contre la femme.

En mars, ABC a annoncé que pour la première fois dans l’histoire de l’émission, il y aurait deux femmes principales : la pilote Rachel Recchia et l’infirmière aux soins intensifs Gabby Windey. Des femmes à la fois réussies, intelligentes et belles qui n’ont peut-être pas gagné le cœur du célibataire Clayton Echard de la saison 26, mais le cœur des téléspectateurs en se soutenant mutuellement à travers le chagrin.

Il y a cinq semaines, 32 hommes sont entrés dans le manoir The Bachelor dans l’espoir de trouver l’amour avec Gabby… ou Rachel… ou les deux ?

Pour être honnête, je ne suis pas sûr et les femmes ne semblent pas sûres non plus.

Jusqu’à la fin du troisième épisode, il n’y avait aucun moyen clair de déchiffrer quel homme était là pour quel célibataire. Le plan de Gabby et Rachel : Si un homme accepte une rose de Gabby, alors il ne sort qu’avec Gabby et vice versa. En théorie, ce plan serait un moyen d’épargner les sentiments de l’autre tout en prenant plus de contrôle sur leur propre destin en tant que célibataires. En pratique, la cérémonie historique des roses n’accordait que plus de pouvoir aux hommes. Cette inversion de la dynamique du pouvoir est le défaut fatal de cette saison expérimentale : les hommes ont autant de contrôle sur les roses que les femmes.

Les vibrations sexistes semblent être le thème de la plupart des émissions de téléréalité; prenez la populaire émission de rencontres britannique Love Island. Une émission où les couples sont appariés et réaccouplés chaque semaine, L’île de l’amour regorge de drames salaces qui font une excellente télé-réalité, mais qui font probablement reculer les femmes d’environ 50 ans.

Alors que le format vise à donner à tous les candidats une chance égale de trouver l’amour, les candidates sont soumises à un type de manipulation émotionnelle et de jugement qui se produit trop souvent dans la sphère des rencontres dans le monde réel. Les homologues masculins ont tendance à gaslighter et à remettre en question la santé mentale de leur partenaire lorsqu’on leur demande quelles sont leurs intentions derrière le fait de parler à une autre fille. Cependant, lorsque les femmes jouent au jeu et parlent à d’autres hommes dans la villa, elles font face à des réactions négatives non seulement de la part de leurs partenaires, mais de tous les autres concurrents. D’autres femmes les vilipendent pour avoir rompu code fille et les hommes les qualifient de indignes de confiance. Semble familier?

Renforcer le stéréotype des femmes en tant qu’individus fous de garçons hyper-émotifs a des répercussions dangereuses bien au-delà des murs de la villa Love Island. Des études montrent une exposition prolongée et constante à des stéréotypes négatifs dans les médias conduit les téléspectateurs à adapter ces croyances, permettant aux stéréotypes de s’enraciner davantage dans notre culture. Bien que personne ne puisse accuser Love Island d’être à l’origine de toute misogynie, c’est encore un autre élément d’un problème beaucoup plus vaste.

Changer le jeu

C’est peut-être la première fois qu’une saison a deux pistes, mais ce n’est pas la première fois qu’ABC joue avec le format The Bachelorette. En 2015, Kaitlyn Bristowe et Britt Nilsson, toutes deux femmes de la saison 19 de The Bachelor, ont été amenées au manoir le premier soir. Après l’entrée de la limousine de chaque homme, les concurrents ont eu l’occasion de parler brièvement avec les deux femmes, mais ont finalement eu le pouvoir de choisir à la fin de la soirée quelle femme devait rester en tête pour le reste de la saison. Bristowe a remporté le vote, lui permettant non seulement de trouver l’amour, mais la plate-forme qui la mènerait éventuellement à une carrière réussie en tant qu’influenceuse des médias sociaux.

Cette fois-ci, les fans de Bachelor Nation sur Twitter et Facebook pensent que le changement de format est dû à une baisse spectaculaire des notes dans la franchise The Bachelor. La finale de la saison de Clayton Echard de The Bachelor a fait de l’histoire de la franchise la plus basse de tous les temps avec 4,7 millions de téléspectateurs, selon Variété. Indépendamment des faibles notes, la franchise The Bachelor se classe toujours parmi les meilleures séries pour ABC.

Jusqu’à présent cette saison, le drame entoure le rejet, ou la peur d’être rejeté, plutôt que l’opportunité d’explorer les connexions. Au lieu de se demander qui choisira le rôle principal, la plupart des gros titres se demandent si Gabby ou Rachel se croiseront dans leurs préférences ou quelle femme chaque homme choisira. Bien qu’il existe une rue à double sens en matière d’amour, cette saison semble être un moyen pour les hommes de doubler leurs chances de passer du temps à l’écran.

abc



Cette forme de compétition manipulatrice et meurtrière pour l’ego est quelque chose que les protagonistes masculins de The Bachelor n’ont pas encore expérimenté. Cela présente la question sous-jacente : pourquoi ABC expérimente-t-il uniquement The Bachelorette ?

ABC n’a pas répondu à une demande de commentaire quant à savoir s’il prévoyait de reproduire le format avec des doubles célibataires.

Je serai le premier à admettre que je aimer toutes les formes de drames de télé-réalité catty et j’attends secrètement le moment où Gabby et Rachel développeront des sentiments pour le même homme. Mais c’est le problème ! D’innombrables publicités, interviews et publications sur les réseaux sociaux de Bachelorette n’encouragent pas si subtilement les téléspectateurs à choisir une femme plutôt qu’une autre. En étiquetant les hommes de la série comme “Team Gabby” ou “Team Rachel”, la production, intentionnellement ou non, incite les téléspectateurs à s’enraciner pour l’un plutôt que pour l’autre. L’amitié de Gabby et Rachel mise à part, avoir deux célibataires cette saison continue de perpétuer le récit qui consiste à opposer les femmes les unes aux autres pour un homme.

Même l’ancienne célibataire Andi Dorfman a exprimé sa consternation face à la décision de la production dans une interview de juin avec Divertissement ce soir.

“Je veux apporter mon soutien parce que c’est une franchise qui m’a littéralement mis ici en ce moment … mais je mentirais si je disais que je n’étais pas déçu que ce soit deux femmes”, a déclaré Dorfman. HE. “J’aimerais voir deux hommes s’y mettre. Je ne sais pas. Ça me donne une petite ambiance sexiste là-bas que je n’aime pas vraiment.”

L’un des aspects les plus décourageants des émissions de téléréalité telles que Love Island et cette saison de The Bachelorette est que, malgré la dramatisation de tout cela, les émissions reflètent la vraie vie. Plutôt que d’être considérées comme des êtres humains, les femmes sont, et ont toujours été, considérées comme des objets de désir pour lesquels les hommes doivent concourir pour gagner.

Bien qu’une émission qui adhère aux idéaux féministes stricts soit douloureusement ennuyeuse (en plus, qu’est-ce qu’une émission de téléréalité sans un soupçon de drame méchant et de relations tumultueuses), j’espère toujours que Gabby et Rachel trouveront le véritable amour tout en maintenant leur forte amitié. Peut-être qu’un jour nous pourrons vivre dans un monde où les femmes ne sont pas montées les unes contre les autres pour des raisons d’audience à la télévision.