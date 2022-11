Thé avec un shot de Old Monk ? La « délicatesse » de Goa Vendor secoue Internet

Goa est l’une des destinations de vacances les plus appréciées avec de belles plages, des restaurants chics et de l’alcool à prix raisonnable. Cependant, pour améliorer l’expérience des visiteurs, une étrange concoction de thé et de rhum Old Monk est vendue à Sinquerim Beach à Candolim, Goa. Oui, tu l’as bien lu. Une vidéo d’un vendeur en bordure de route faisant ce mélange à Goa fait maintenant le tour de Twitter.

Dans la vidéo, un vendeur en bord de route prépare du thé avec du rhum Old Monk. Il commence par chauffer un pot en argile et le ramasse avec des pinces. Il allume ensuite le pot en feu et ajoute du rhum Old Monk de la bouteille. Le thé d’une théière est ensuite versé dans le mélange. Une fois la boisson prête, il la verse dans un kulhad et la sert. Les images ont été prises sur la plage de Sinquerim à Candolim. La légende du message était la suivante: «Thé du vieux moine à Goa. La fin est proche!!!”.

En un rien de temps, la vidéo est devenue virale et a recueilli plusieurs likes et commentaires. Partageant une autre recette, l’un des utilisateurs a écrit : « C’est génial ! En fait, une demi-cuillère de Old Monk dans du café chaud est une excellente recette ». Un autre utilisateur a écrit : « On dirait un mets délicat ». Certains utilisateurs ont également exprimé leur dégoût à l’idée de cela. “Deux boissons parfaites ruinées en même temps”, a écrit un autre utilisateur. Un ardent amateur de thé a écrit : « Tout cela, c’est de la théâtralité. Le thé est un thé pur et simple ». En lui donnant un point de vue scientifique, un utilisateur a écrit: «Regardons-le d’un point de vue chimique… l’alcool doit avoir brûlé car il est hautement inflammable et ils ont d’abord ajouté du vieux moine, puis du thé, donc il ne reste définitivement aucune teneur en alcool dans le thé. … seule la saveur serait là ».

Le département du tourisme de l’État a récemment interdit la consommation d’alcool en public dans le but d’améliorer l’état de l’industrie du tourisme à Goa. Plusieurs activités, dont la cuisine et la boisson ouvertes, la mendicité et le trafic illégal, le racolage dans les zones touristiques et la conduite sur la plage, sont répertoriées comme des infractions punissables.

