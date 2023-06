The Auto Sleuth : parler de Jeep, Bentley, Sonata et plus encore

La future mission Recon de Jeep

La marque Stellantis a le Wrangler 4xe hybride rechargeable mais elle va encore plus loin avec le Recon électrique à batterie. En plus du prochain Wagoneer EV, le Recon offrira à Jeep deux véhicules de ce type dans sa gamme.

Le Recon de taille moyenne à cinq passagers à quatre roues motrices – à peu près de la taille d’un Jeep Grand Cherokee – est conçu pour offrir de nombreuses capacités hors route et sera livré avec des portes amovibles et un toit rabattable à commande électrique disponible. Et comme sa compétition Ford Bronco, le pneu de secours du Recon est monté sur la porte arrière à charnières latérales.

Les détails concernant la puissance et l’autonomie de la batterie sont inconnus, mais Jeep déclare que tous les Recons seront équipés du système de gestion de la traction Selec-Terrain de Jeep, d’essieux verrouillables, de plaques de protection sous la carrosserie, de crochets de remorquage et de caoutchouc tout-terrain. La production de Recon devrait commencer début 2024.

La Bentley Continental GT redessinée reprendra probablement des éléments de style du concept EXP GT, illustré. PHOTO : BENTLEY

Bentley se prépare pour la prochaine Continental GT

Le coupé subira une transformation visuelle et mécanique pour l’année modèle 2025. Le principal d’entre eux est le retrait imminent du moteur 12 cylindres à double turbocompresseur qui, dans sa version la plus récente, produit 626 chevaux. Pour l’instant, cela laisse le V-8 biturbo de 542 chevaux.

Bentley ajoute une option de puissance hybride disponible consistant en un V6 biturbo de 2,9 litres plus un moteur électrique. La puissance nette est de 536 chevaux et 553 livres-pied de couple. La prochaine Continental GT adoptera certaines des caractéristiques de conception de l’EXP 100 GT Concept 2019, mais probablement sous une forme moins exagérée. C’est l’intention déclarée de Bentley d’avoir une gamme entièrement électrique en place d’ici 2030.

Un pick-up Ram de taille moyenne est confirmé

La division des pick-up Stellantis introduira un modèle plus petit, qui est resté indisponible depuis la fin de la production du Dakota de taille moyenne après l’année modèle 2010. Lors d’une récente réunion à huis clos avec des concessionnaires Ram, le PDG de la marque a déclaré que le plus petit pick-up sera alimenté par batterie.

Cela donnera à Ram un deuxième pick-up EV, après le lancement du Ram pleine grandeur qui devrait arriver en 2024. Cela signifie que 2025 est l’année modèle la plus probable pour le petit cheval de trait. Il n’y a pas encore de confirmation du nom, mais il y a de fortes chances que Dakota, qui jouit d’un certain cachet auprès des fans de camions Ram, soit ressuscité.

La Hyundai Sonata 2024 obtient une magnifique refonte avant et arrière, mise en valeur par la barre lumineuse pleine largeur au-dessus de la large calandre. PHOTO : HYUNDAI

La Sonata reçoit un rafraîchissement pour 2024

Le plus remarquable pour la berline intermédiaire de Hyundai sera devant; la calandre à face tombante qui a été introduite sur le modèle 2020 cède la place à une apparence plus audacieuse. Au-dessus de la calandre, un mince ruban de LED s’étend sur le nez arrondi.

La Sonata conserve le couvercle du coffre en forme de becquet mais reçoit un nouveau pare-chocs et des feux arrière pleine largeur. L’intérieur attire également l’attention, en particulier le double groupe de jauges numériques de 12,3 pouces et l’écran d’infodivertissement de taille égale monté dans un seul cadre en verre incurvé.

La gamme actuelle de groupes motopropulseurs, qui comprend un moteur à quatre cylindres turbocompressé de 290 chevaux – du modèle N de performance – reviendra, mais un hybride rechargeable devrait rejoindre les moteurs à quatre cylindres hybrides et à essence réguliers.

Le plus grand véhicule utilitaire de Mercedes-Benz fait peau neuve

Le GLS à traction intégrale pour sept passagers est reconnu pour offrir un hébergement luxueux, une conduite confortable et un assortiment de groupes motopropulseurs. Cela continuera pour 2024, mais il y a un nouveau style.

La Mercedes-Benz GLS obtient un nouveau look et des moteurs six cylindres turbocompressés et V-8 légèrement plus puissants. PHOTO : MERCEDES-BENZ

Une calandre et des prises d’air plus grandes et plus élégantes sont de grandes améliorations, tout comme les nouveaux feux arrière à LED. L’intérieur a également été rafraîchi avec de nouvelles housses de siège en cuir et des options de garnitures en bois et en métal.

Les moteurs six cylindres turbocompressés et V8 biturbo de base développent respectivement 375 et 510 chevaux (au lieu de 362/483). Le V8 de 550 chevaux du Mercedes-Maybach GLS 600 et le V8 de 603 chevaux du Mercedes-AMG GLS 63 reviennent.

TENDANCE EN HAUSSE :

Une mini-série sur la vie d’Ayrton Senna est en production – Le triple champion brésilien de Formule 1 – avec 41 victoires au total à son actif – est décédé dans un accident au Grand Prix de Saint-Marin en Italie en 1994. Une mini-série en six épisodes consacrée à la carrière de Senna et à sa vie personnelle sera disponible sur le service de streaming Netflix en 2024.

General Motors supprime progressivement la connectivité Apple CarPlay et Android Auto – Les deux systèmes d’exploitation fournissent des fonctions d’infodivertissement, de communication et de navigation dans la plupart des véhicules du constructeur automobile. Cependant, les futurs véhicules électriques GM seront équipés d’un logiciel interne appelé Ultifi. Le constructeur automobile affirme qu’il offrira une capacité de navigation améliorée pour ses systèmes de conduite semi-autonomes Super Cruise et Ultra Cruise et qu’il sera tenu au courant des mises à jour en direct.

