The Auto Sleuth : Nouveau SUV pour Polestar, le HR-V mis à jour de Honda, Blazer passe à l’électrique et plus

Profitez de ce bref aperçu de ce qui se passe dans le monde de l’automobile !

Polestar ajoute le numéro 3 à sa gamme

La division premium de Volvo a présenté ce qu’elle appelle “le SUV de l’ère électrique” en tant que modèle 2023. La conception balayée vers l’arrière de la Polestar 3 de taille moyenne lui donne une apparence aérodynamique et il y a une partie avant tout aussi spectaculaire.

L’alimentation sera fournie par des moteurs électriques avant et arrière qui offriraient une autonomie de plus de 300 miles (480 kilomètres), bien que la puissance réelle n’ait pas encore été révélée.

La Polestar 3 – qui rejoint les berlines Polestar 1 et Polestar 2 à deux portes – sera construite aux côtés du Volvo XC90 dans l’usine du constructeur automobile à Charleston, en Caroline du Sud.

***

Le Honda HR-V redessiné est basé sur la plate-forme Civic, ce qui signifie qu’il est plus grand et plus puissant qu’auparavant. PHOTO : DELOREAN MOTOR COMPANY

Le petit véhicule utilitaire HR-V mis à jour de Honda est plus grand et plus solide

Après huit années modèles, le HR-V de première génération cède la place à une version 2023 redessinée pour mieux concurrencer les modèles similaires de Hyundai, Kia, Chevrolet et autres.

Le précédent HR-V était basé sur la sous-compacte à hayon Fit retirée, de sorte que le modèle 2023 passe à la plus grande plate-forme Civic. Cela signifie plus d’espace intérieur et un plus gros moteur avec plus de puissance : un quatre cylindres de 2,0 litres de 158 chevaux et une transmission à variation continue.

Comme auparavant, la transmission intégrale est facultative. Sur une note utilitaire, le coussin de siège arrière rabattable ne sera plus disponible. Il offrait une hauteur de rangement supplémentaire pour les objets posés au sol.

***

Plus d’indices sur la Cadillac Celestiq

La division premium de General Motors a récemment révélé quelques images indescriptibles de ce qui deviendra sa berline phare. Pourtant, on ne sait pas grand-chose de la suite donnée par Cadillac au véhicule utilitaire Lyriq 2023 à batterie électrique.

La Celestiq en forme de berline fastback deviendra le modèle le plus cher de Cadillac et sera fabriquée à la main à un rythme moyen de seulement 1,2 voiture par jour. Pour le contexte, un Ford F-150 roule de la ligne chaque minute.

Une caractéristique intéressante est le toit en verre du Celestiq. Il est composé de quatre panneaux qui peuvent être ajustés individuellement de transparent à opaque. Le Celestiq utilisera très probablement le système à double moteur en option du Lyriq et la batterie Ultium d’une puissance supérieure à 500 chevaux. Une autonomie d’au moins 300 miles (480 kilomètres) est également attendue.

***

Lorsque la Hyundai Sonata de génération actuelle suivra son cours, cela pourrait être le cas pour le modèle. PHOTO : HYUNDAI

Chant du cygne pour la Hyundai Sonata ?

Word est que le modèle actuel de huitième génération, qui a été lancé pour 2020, ne sera pas remplacé lorsqu’il suivra son cours après 2025. La nouvelle n’est pas si surprenante puisque Hyundai devrait commencer à vendre la batterie Ioniq 6 de taille similaire. -berline électrique courant 2023.

L’Ioniq 6 devrait être plus haut de gamme que la Sonata et, étant électrique, coûtera également plus cher. Il n’y a aucun mot quant à l’avenir de la berline Kia K5 de même taille (Kia fait partie du groupe Hyundai) qui est construite sur la même plate-forme que la Sonata.

***

Le Chevrolet Blazer EV sera disponible avec des moteurs électriques avant ou avant et arrière. La version essence sera mise à jour pour 2023 et se poursuivra pendant encore quelques années. PHOTO : CHEVROLET

Le Blazer passe à l’électrique pour 2024 :

Une image officielle du premier véhicule électrique de la marque a fait surface, et du point de vue du design, celui-ci ressemble à un gagnant.

Le Blazer EV semble être un peu plus grand que le modèle à essence, qui a été mis à jour pour 2023 et sera disponible pendant au moins deux autres années modèles. Quant à l’EV, le modèle de base à moteur unique produira moins de puissance que la version SS à double moteur mais moins d’autonomie. L’estimation est d’au moins 480 kilomètres. Chevrolet dévoilera également un Equinox électrique – plus petit que le Blazer EV – fin 2023, quelques mois après la révélation complète du Blazer.

DES HAUTS ET DES BAS

Tendance: Un nouveau film F1 est en préparation – Le film à nommer sera réalisé par Joseph Kosinski et scénarisé par Ehren Kruger, qui ont tous deux exercé les mêmes fonctions pour Top Gun : Maverick avec Tom Cruise. Pour le film de course, Brad Pitt jouera le rôle d’un vétéran pilote de Formule 1 qui sort de sa retraite pour courir aux côtés d’un pilote débutant. Le film sera projeté dans les salles et sera également diffusé sur Apple TV+.

***

Tendance à la hausse : le « super » Raptor R de Ford se prépare pour un lancement en 2023 – Le F-150 Raptor de 450 chevaux est assez puissant, mais en termes de puissance brute, il ne fait pas le poids face au Ram TRX de 702 chevaux. Pour uniformiser les règles du jeu, le Raptor R sera équipé d’un V8 suralimenté de 5,2 litres qui provient de la Mustang Shelby GT500. Attendez-vous à plus de 750 chevaux. Une boîte automatique à 10 rapports devrait compléter le groupe motopropulseur.

– écrit par Wheelbase Media.

Si vous êtes intéressé par des véhicules neufs ou d’occasion, assurez-vous de visiter TodaysDrive.com pour trouver la voiture de vos rêves dès aujourd’hui ! Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Instagram

AutoscarsVéhicules électriquesVUSCamions