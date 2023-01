The Auto Sleuth : mises à jour du Honda CR-V ; Walmart choisit Canoo et plus

Le Honda CR-V mis à jour est plus grand, mais les groupes motopropulseurs sont conservés

La dernière refonte majeure du véhicule utilitaire populaire du constructeur automobile a eu lieu en 2017, donc une cure de jouvence était certainement due. Le nouveau look comprend une calandre nettement plus grande et une prise d’air plus basse, tandis que l’intérieur est plus contemporain. Le CR-V 2023 est plus long d’environ 7,5 centimètres, tandis que la distance entre les roues avant et arrière augmente d’environ quatre centimètres, ce qui donne un peu plus d’espace pour les jambes à l’arrière.

Le CR-V hybride avait un peu moins d’espace de chargement que le non hybride, mais ils sont les mêmes pour 2023. Inchangé est le quatre cylindres de 1,5 litre du non hybride, qui développe 190 chevaux. Le système hybride – disponible dans les versions Sport et Sport Touring – produit 204 chevaux, contre 212, mais il gagne un peu de couple.

Les véhicules de livraison Canoo Lifestyle seront utilisés par Walmart pour les «livraisons du dernier kilomètre». Les deux sociétés sont basées à Bentonville, Ark. PHOTO : WALMART

Walmart choisit Canoo

Le géant de la vente au détail a accepté d’acheter 4 500 camionnettes électriques – appelées Lifestyle Delivery Vehicles – au constructeur automobile en démarrage Canoo. Les deux sociétés sont basées à Bentonville, Ark. Les camionnettes sont destinées à ce que Walmart appelle les «livraisons du dernier kilomètre», y compris la livraison de commandes en ligne depuis ses magasins.

Walmart dit qu’il pourrait acheter des véhicules supplémentaires à Canoo si le besoin s’en faisait sentir. La production de véhicules devrait commencer à la fin de 2022, avec des livraisons prévues pour le début de 2023. Canoo prévoit d’introduire une camionnette d’apparence similaire et une camionnette de livraison de style cube plus grande. Tous proviendront de l’usine de l’entreprise dans l’Oklahoma.

De nouveaux Mini arrivent et ils ne sont plus si mini

La marque appartenant à BMW présentera des modèles Cooper 2024 redessinés et des modèles Countryman plus grands d’ici la mi-2023. Pour ces derniers, la longueur et la largeur vont augmenter, tout comme la distance entre les roues avant et arrière. Des versions à essence et électriques à batterie seront disponibles en utilisant des composants développés pour les petits véhicules de marque BMW.

Un tout nouveau modèle Mini est également prévu pour 2024 – selon les rumeurs, il s’appellerait Traveler – qui sera plus grand que le Countryman et offrira également une propulsion EV.

Les batteries à semi-conducteurs arrivent et elles augmenteront considérablement la portée

Considérées comme l’avenir des véhicules électriques, les batteries à semi-conducteurs sont plus denses en énergie et peuvent se recharger plus rapidement que les batteries lithium-ion actuellement utilisées. En termes réels, les batteries à semi-conducteurs pourraient augmenter l’autonomie du véhicule d’environ 50 %. Ils seront également moins coûteux à produire, ce qui pourrait faire baisser le prix des VE.

VinFast, basée au Vietnam, qui commencera à vendre des véhicules électriques ici cette année, a déclaré qu’elle commencerait à installer des batteries à semi-conducteurs dans ses véhicules en 2024. Toyota, Nissan et Volkswagen sont également connus pour développer des batteries à semi-conducteurs, dans certains cas avec l’aide de fournisseurs extérieurs. Les dates d’introduction varient, mais beaucoup devraient être utilisées d’ici le milieu ou la fin des années 2020.

Avec une forte demande pour le pick-up électrique Ford F-150 Lightning (Ford a dû augmenter sa capacité de production), il est logique de construire une version électrique à batterie du plus petit Ranger, illustré. PHOTO : FORD

Y a-t-il d’autres éclairs à l’horizon ?

La rumeur veut que Ford envisage de construire des versions électriques à batterie du Ranger intermédiaire et des camionnettes compactes Maverick pour compléter le F-150 Lightning EV récemment arrivé. Les deux plus petits Lightnings devraient être commercialisés en Europe, mais des ventes en Amérique du Nord sont également probables.

Auparavant, Ford avait déclaré qu’il développait deux plates-formes de véhicules électriques distinctes pour étayer les futurs modèles – dont des versions seraient disponibles dans le monde entier – avant la fin de la décennie.

DES HAUTS ET DES BAS

Tendance: Rivian prend soin de vos animaux de compagnie – La startup EV a développé une fonctionnalité Pet Comfort pour son pick-up R1T et son véhicule utilitaire R1S, qui commenceront à arriver plus tard cette année. Lorsqu’il est activé, le logiciel maintiendra une température constante à l’intérieur du véhicule — été comme hiver — pendant que vous êtes brièvement absent.

La startup EV Rivian a développé une fonctionnalité Pet Comfort pour son pick-up R1T et son véhicule utilitaire R1S. Photo contribuée

Les véhicules à combustion interne doivent fonctionner pour alimenter leurs systèmes de climatisation, mais pour les véhicules électriques, tous les systèmes sont alimentés par batterie. Pour plus de tranquillité d’esprit, vous pouvez également vérifier à distance la température intérieure via une application sur votre téléphone portable. Un avis Pet Comfort sur l’écran d’affichage du véhicule informe les passants que vos amis à fourrure sont en sécurité.

Tendance à la hausse : Les stations de recharge Tesla seront disponibles pour d’autres marques – Le réseau de stations DC Supercharger du constructeur automobile est en cours de mise à jour pour permettre un accès plug-in pour toutes les marques de véhicules électriques. Un calendrier précis pour les installations n’a pas été annoncé, mais on s’attend à ce que le processus commence plus tard cette année.

Tesla compte environ 6 100 stations de superchargeur aux États-Unis et au Canada, avec plus de 26 000 connecteurs en service.

– écrit par Wheelbase Media

