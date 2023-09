The Auto Sleuth : Ioniq 5 électrique de Hyundai, mises à jour du Cadillac XT4 et plus encore

L’Ioniq 5 électrique de Hyundai reçoit le traitement de performance

La désignation N a déjà été appliquée à la berline Elantra et au modèle utilitaire compact Kona du constructeur automobile et, pour 2024, l’Ioniq 5 EV sera disponible sous le nom d’Ioniq 5 N. Bien que ce ne soit pas encore officiel – et il n’y a pas de photos du produit final – Le Sleuth apprend qu’il sera équipé des mêmes moteurs et de la même batterie que la Kia EV6 GT.

Ce modèle développe 576 chevaux et 545 livres-pied de couple, mais il y a une rumeur selon laquelle l’Ioniq 5 N en produirait un peu plus. Actuellement, le Ioniq 5 le plus chaud développe 320 chevaux.

L’Ioniq 5 N est doté d’un bouton au volant qui crée des sons de régime/changement de vitesse via les haut-parleurs du système audio. La production devrait démarrer début 2024.

Plus particulièrement, le Cadillac XT4 2024 bénéficie d’un écran de 33 pouces de large et d’une partie avant redessinée. Le moteur quatre cylindres de 235 chevaux est conservé. PHOTO : CADILLAC

Cadillac met à jour le XT4 pour 2024

Le modèle le plus abordable de la marque de luxe reçoit une mise à jour à mi-cycle, à l’intérieur comme à l’extérieur. Le changement le plus évident est une nouvelle calandre, une prise d’air plus basse et des phares qui créent une apparence plus haut de gamme.

L’habitacle révisé est mis en valeur par un seul écran incurvé de 33 pouces qui comprend un groupe d’instruments numériques et un écran d’infodivertissement. Sont inclus Apple CarPlay, Android Auto, Amazon Alexa ainsi que Google Assistant, Google Play et Google Maps.

Le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 235 chevaux du XT4 revient inchangé, entraînant les roues avant via une transmission automatique à neuf rapports. La transmission intégrale reste disponible.

Le dernier modèle à essence de Bentley est une rareté

Seuls 18 exemplaires du coupé Batur du constructeur automobile seront construits, la production commençant plus tard cette année.

Le Batur, basé sur la populaire Continental GT de Bentley, a été considérablement modifié de l’avant à l’arrière. La puissance du 12 cylindres biturbo de 6,0 litres a également changé : 740 chevaux contre 650. La puissance supplémentaire provient d’une nouvelle prise d’air et de turbocompresseurs et refroidisseurs intermédiaires modifiés.

La transmission automatique à huit rapports avec palettes au volant a également été renforcée pour gérer les chevaux supplémentaires. Parmi le contenu standard du Batur figurent un sélecteur de transmission plaqué or 18 carats, des commandes de ventilation et un insert de moyeu de volant.

Le Batur coûte environ 2 millions de dollars américains (2,7 millions de dollars canadiens), mais les 18 exemplaires ont été achetés.

La Nissan Z de base, illustrée sur la photo, sera rejointe par une version NISMO plus performante. Attendez-vous à une maniabilité plus précise, un look plus agressif et plus de puissance. PHOTO : NISSAN

Le NISMO Z arrivera bientôt

Le retour de la Nissan Z pour l’année modèle 2023 a été annoncé par les amateurs de voitures de sport du monde entier, ils devraient donc être ravis lorsque la NISMO Z arrivera plus tard cette année.

Le coupé deux places sera doté de modifications de suspension prêtes pour la piste qui amélioreront sans aucun doute la compétence dans les virages et produiront une conduite plus ferme. Les réglages extérieurs comprennent un kit de bas de caisse et un aileron arrière plus grand visant à améliorer l’aérodynamisme.

Nissan extraira très probablement plus de puissance du V6 de 3,0 litres biturbo de 400 chevaux du Z, mais la quantité supplémentaire reste un secret bien gardé.

Pour 2023, le Jeep Compass est équipé de série d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres et d’une transmission intégrale. PHOTO : FORD

Jeep perd discrètement le moteur standard de 2,4 litres du Compass

En tant que véhicule utilitaire compact, le Compass a juste la bonne taille, mais le quatre cylindres de 2,4 litres de série qui développait 177 chevaux et 172 livres-pieds de couple a été une déception.

Le quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe 200 chevaux et 221 livres-pied est pratiquement inaperçu pour l’année modèle en cours. Le moteur est une belle mise à niveau après le relooking stylistique du Compass pour 2022.

Une transmission automatique à huit rapports remplace l’ancienne à neuf rapports. La transmission intégrale est désormais de série, ce qui devrait rehausser l’image du Compass en tant que Jeep.

TENDANCE À LA BAISSE

PHOTO : MOTEURS LORDSTOWN

Lordstown Motors dépose son bilan – L’entreprise qui a acquis son usine de l’Ohio auprès de General Motors a récemment commencé à produire un pick-up électrique à batterie appelé Endurance.

Il s’agissait d’une conception unique avec un moteur électrique intégré dans chacun des quatre moyeux de roue. Avec cette faillite, Lordstown déclare avoir l’intention de vendre ses actifs restants et ses droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’un « processus de restructuration stratégique ».

TENDANCE À LA HAUSSE

PHOTO : Lamborghini Urus

L’Urus devient électrifié pour 2024 Le véhicule utilitaire de luxe et de performance de Lamborghini (le véhicule le plus vendu de la gamme de la marque) deviendra un hybride rechargeable pour l’année à venir.

Le système comprendra le même V8 biturbo de 4,0 litres développant 657 chevaux et l’assistance électrique. Et cela signifie que les acheteurs peuvent s’attendre à plus de puissance. Selon Lamborghini, un Urus entièrement électrique à batterie verra le jour d’ici 2028.

