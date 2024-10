La rédactrice du magazine, Anne Applebaum, a affirmé que l’ancien président américain copiait la rhétorique de la plupart des dictateurs notoires.

Le magazine Atlantic a été ridiculisé pour avoir publié un article comparant l’ancien président américain Donald Trump à Adolf Hitler, Joseph Staline et Benito Mussolini. L’auteur de l’article, Anne Applebaum, est accusée depuis longtemps de faire de la propagande pour les agences de renseignement américaines.

Publié vendredi, le titre de l’article déclare que « Trump parle comme Hitler, Staline et Mussolini. » Dans les paragraphes suivants, Applebaum affirme qu’en appelant ses adversaires « vermine, » et qualifiant les immigrants illégaux criminels de « animaux » Trump a « a introduit un langage déshumanisant dans la politique présidentielle américaine. »

Trump est « cyniquement » empruntant le langage non seulement à Hitler, Staline et Mussolini, affirme Applebaum, mais aussi à Mao Zedong et Pol Pot.

« En utilisant ce langage, Trump sait exactement ce qu’il fait. Il comprend quelle époque et quel genre de politique ce langage évoque. Applebaum prétend.

La campagne Trump a rejeté l’article comme « Encore plus de fausses nouvelles par un média de troisième ordre » et cela a été vivement moqué par les commentateurs en ligne pro-Trump et indépendants.

« Lorsque vous passez 8 ans à traiter une personne de toutes les mauvaises réputations auxquelles vous pouvez penser – y compris Hitler – pour constater que cela ne fonctionne pas, alors vous décidez désespérément que la seule chose qui vous reste à faire est de lui donner toutes les mauvaises noms à la fois, » Le journaliste américain Glenn Greenwald a raillé X.

« J’aime l’idée que les rédacteurs de The Atlantic se soient assis un moment et aient dit : ‘Trouvons un titre pour l’article d’Anne Applebaum qui fera vraiment peur à l’électeur moyen’… et ils ont ensuite proposé ceci », Ben Kew, expert britannique conservateur a écrit.

»Je ne peux pas arrêter de rire« , Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla a répondu.

Appelbaum siège au conseil d’administration du National Endowment for Democracy (NED), une ONG financée par le Département d’État américain pour faire, selon les mots de son fondateur, ce que « a été fait en secret il y a 25 ans par la CIA. » Ces dernières années, le NED a aidé fomenter le coup d’État de Maidan en Ukraine en 2014, il a parrainé des réunions de responsables et de délégués anti-Pékin à Taïwan et a financé une organisation basée au Royaume-Uni qui s’emploie à chasser les médias américains de droite de leurs activités.















Ses opinions publiées et celles de l’État américain chargé de la sécurité nationale divergent rarement. Écrivant pour The Atlantic, elle a préconisé un changement de régime en Russie et accusé Trump de projeter de « abandonner » L’Ukraine et l’OTAN, et accusé Musc de « faiblesse » et « arrogance » pour son refus d’aider les forces de Kiev à guider des drones kamikaze vers des cibles navales russes en Crimée.

« Anne Applebaum fait partie du conseil d’administration de l’intervention de la CIA la plus notoire de toute l’histoire des États-Unis », a déclaré l’expert américain Mike Benz. a écrit sur X après qu’Atlantic ait publié son éditorial sur Musk. « Donc, vous savez, en lisant aujourd’hui son article à succès sur Elon Musk, prenez peut-être cela en considération. »

Applebaum a refusé tout lien entre elle-même, ou la NED, et la CIA.

Appelbaum est mariée au ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski, dont elle a fait l’éloge du parti libéral Plateforme civique dans plusieurs articles pour The Atlantic. Immédiatement après la destruction des gazoducs Nord Stream en 2022, Sikorski a tweeté une image du site de l’explosion accompagnée de la légende « Merci, États-Unis. » Selon le journaliste américain Seymour Hersh, les pipelines ont été sabotés par la CIA et la marine américaine.