The Athletic FC : Rencontrez « Kvaradona » dans nos étoiles à 50 euros à surveiller ; L’USMNT s’excuse après la déroute

Le coup d’envoi de The Athletic pour chaque tournoi international majeur est la publication de notre fichier de reconnaissance radar. Il est en direct aujourd’hui en prévision de l’Euro 2024, et il est toujours aussi vaste et informatif.

Si vous débutez, le Radar est une répartition détaillée de 50 joueurs, tous spécialement profilés par l’équipe d’analystes de The Athletic. Nous avons fait de notre mieux pour lire les feuilles de thé : qui, selon nous, influencera le plus l’Euro 2024, qui semble destiné à un tournoi en petits groupes et qui pourrait décrocher un transfert de prune à la fin de celui-ci.

Inutile de dire que nous reviendrons avec un aperçu séparé de la Copa America à l’approche du coup d’envoi aux États-Unis.

Le radar va droit au sommet, étudiant Kylian Mbappes, Jude Bellinghams et autres, mais là où il prend tout son sens (à mes humbles yeux), c’est en signalant les étoiles les plus intrigantes à surveiller. Pour vous donner une idée, j’en ai sélectionné quelques-uns :

Jeremy Doku (Belgique, 22 ans) : Il s’est glissé dans Manchester City aussi facilement qu’une torpille dans l’eau et vous devez rire de ce graphique (ci-dessous) : Doku sur sa propre planète en accumulant les tentatives de prises de position et en se plaçant dans les cases adverses toutes les 90 minutes. Quelle machine.

Florian Wirtz (Allemagne, 21 ans) : Il existe une tradition selon laquelle les footballeurs attirent les offres des clubs grâce aux compétitions internationales (voir Karel Poborsky à Manchester United en 1996). Wirtz ne bougera probablement pas cet été car il donne un an supplémentaire au Bayer Leverkusen, mais s’il s’épanouit à l’Euro, la débandade ne sera pas loin.

Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie, 23) : Le choix du hipster et 100 pour cent dans la catégorie des joueurs de qualité qui auraient facilement pu échouer à se qualifier pour une finale majeure (comme Erling Haaland, actuellement). La Géorgie a cependant atteint l’Euro, et même si elle n’ira pas loin en Allemagne, l’ailier de Naples (Che Kvara pour ses amis) a la scène qu’il mérite.

Tour d’horizon de l’actualité 🗞️

L’équipe de Berhalter s’excuse pour la défaite de la Colombie

Il faut remonter à 2009 pour la dernière fois que l’USMNT a encaissé cinq buts en un seul match. Ou vous l’avez fait avant samedi.

C’est bien pour un entraîneur de savoir que sa maison est en ordre juste avant un événement aussi prestigieux que la Copa America. Le pauvre Gregg Berhalter doit avoir envie d’appeler les pompiers.

La défense de l’USMNT lors d’une défaite amicale 5-1 contre la Colombie a été indescriptiblement horrible. Le gardien Matt Turner s’est ensuite excusé. Berhalter l’a décrit comme « un signal d’alarme ». L’AthlétismePaul Tenorio, semble légitimement choqué.

Nous avons choisi le cinquième but du GIF Colombie mais, pour être tout à fait honnête, n’importe laquelle de ces concessions aurait résumé le désastre dont Berhalter a été témoin en défense. L’USMNT peut jouer bien mieux – mais défendre comme ils l’ont fait contre la Colombie, et les hot-dogs de la Copa dureront plus longtemps qu’eux.

« Like A Raging Bull » : en souvenir du génie de Rooney en 2004

« Son mouvement, sa vitesse… il n’était pas humain. »

Il s’agit de Dario Simic, l’ancien arrière droit croate, qui se souvient de Wayne Rooney qui s’est lancé dans l’Euro 2004 comme un taureau enragé (ou un veau, étant donné qu’il n’avait que 18 ans).

Rooney malmene Zinedine Zidane et les célébrités européennes ont souligné l’une des meilleures choses dans des compétitions comme l’Euro : les footballeurs se présentent au monde avec fanfaronnade.

L’Angleterre d’aujourd’hui aurait besoin d’une touche de ce génie après sa défaite 1-0 contre l’Islande vendredi.

Si vous recherchez une percée lors de la Copa de cet été, ne cherchez pas plus loin que le futur attaquant du Real Madrid, Endrick.

Il a porté le numéro 9 pour le Brésil ce week-end, il a marqué pour le troisième match consécutif (un joli vainqueur à la 96e minute contre le Mexique) et vous pouvez dire qu’il l’a. Restez à l’écoute.

Man Utd échoue dans les négociations avec Tuchel

L’attente continue pour savoir quoi Manchester United j’ai l’intention de faire avec le manager Erik Ten Hag . Ils ont parlé à Thomas Tuchel , sans succès. Au niveau de la planification, cela sent l’incohérence.

j’ai l’intention de faire avec le manager . Ils ont parlé à , sans succès. Au niveau de la planification, cela sent l’incohérence. Comme chaque été, de nombreux joueurs de Premier League sont sur le point d’arriver en fin de contrat. Tosin Adarabioyo est un cadeau génial pour Chelsea. Et Everton doit être ravi de perdre Le salaire hebdomadaire de 100 000 £ d’André Gomes .

est un cadeau génial pour Chelsea. Et Everton doit être ravi de perdre . Les clubs de football ont pour ordre de libérer les joueurs pour l’Euro et la Copa America, mais ils n’ont aucune obligation de faire de même pour l’Euro et la Copa America. Jeux olympiques de 2024 – ce qui peut provoquer un peu de frictions entre les clubs et les pays.

(Photo du haut : Image Photo Agency/Getty Images)