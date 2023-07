The Ashes: Zak Crawley produit des manches spéciales pour récompenser la foi de l’Angleterre | Nouvelles du cricket

Zak Crawley n’est pas cohérent.

Au cours de ses 70 manches en tant que joueur de test de cricket, il n’a réussi que cinquante fois 13 fois et n’a marqué que quatre cents. Dans plus de la moitié de ses coups, il a été licencié pour moins de 20. Six d’entre eux étaient des canards.

Mais il peut faire quelque chose de spécial, comme en témoigneront tous ceux qui ont regardé ses 189 balles sur 182 contre l’Australie à Emirates Old Trafford – son premier siècle en 18 manches. C’était une performance qui avait des nuances de son meilleur test 267 contre le Pakistan à l’Ageas Bowl en 2020.

Le 150 de Crawley a été le plus rapide lors des tests à Emirates Old Trafford, venant de 152 livraisons



Ces coups spéciaux peuvent arriver trop rarement au goût d’un certain nombre de fans anglais, mais ils sont assez nombreux pour que la hiérarchie de l’équipe continue de lui faire confiance.

« Pour moi, c’est un talent rare », avait précédemment déclaré l’entraîneur-chef anglais Brendon McCullum à propos de Crawley. « Je ne pense pas qu’il y ait trop de gens dans le monde du cricket qui puissent jouer comme lui. »

Regardez le meilleur de l’action du deuxième jour du quatrième test des cendres alors que Chris Woakes a terminé un parcours de cinq guichets et Zak Crawley a marqué 189.



Crawley a ouvert dans chaque test sous McCullum et le capitaine Ben Stokes, période au cours de laquelle il a mélangé une pléthore de faibles scores avec une pincée de manches qui changent le jeu.

Son coup formidable à Manchester était là-haut avec le plus grand changement de jeu, aux côtés de sa tonne de 86 balles contre le Pakistan à Rawalpindi en décembre alors que l’Angleterre en accumulait 500 en une journée.

Crawley admet qu’il a eu de la chance lors de ses manches, mais estime qu’il a montré qu’il est assez bon pour jouer au niveau Test



Le siècle de 93 balles de Crawley – le deuxième plus rapide à Manchester lors des tests, derrière seulement l’effort de 81 balles de Sir Ian Botham contre l’Australie en 1981 – a été décroché lors d’une séance de l’après-midi au cours de laquelle l’Angleterre a écrasé 178 courses en 25 overs au taux de 7,12 contre leurs adversaires de plus en plus éreintés. Sur ces 178 courses, Crawley en a décroché 106.

Le jeu devant être affecté par le temps humide au cours du week-end, la vitesse à laquelle Crawley a propulsé ses courses pourrait s’avérer cruciale.

La tonne de 86 balles de Crawley contre le Pakistan en décembre a été la centaine la plus rapide par un premier joueur anglais



Crawley a attaqué l’Australie dès le départ, conformément à la mentalité d’équipe. Il était courageux et la fortune l’a favorisé. Il y avait des entraînements fous, des bords intérieurs au-delà de ses moignons, des bords extérieurs au-dessus des feuillets. Un licenciement lbw annulé le 20. C’était loin d’être sans chance.

Son pourcentage de faux tirs dans sa centaine était de 25, le sixième plus élevé pour toute tonne de test depuis 2006. L’un de ces siècles au-dessus de lui a été frappé par McCullum, dont le pourcentage de faux tirs était de 33 lorsqu’il a réussi un record de test de 54 balles contre l’Australie en 2016.

McCullum n’est pas toujours le plus émotif extérieurement, mais même il aurait eu du mal à contenir sa joie après avoir vu l’un de ses disciples montrer exactement pourquoi il a été retenu malgré une moyenne de test inférieure à 30 et continuer à discuter de sa place dans le XI.

Crawley a montré son répertoire complet de coups au fur et à mesure que ses manches progressaient.

Des entraînements fluides ont été déployés plus tard après qu’il ait repris la plupart de ses courses du côté de la jambe au début de son coup alors que l’Australie lui offrait une foule de balles frappées sur les coussinets. Nous avons vu des balayages inversés et des balayages slog, des fouets confiants à travers le midwicket.

Crawley : Je suis assez bon pour ce niveau

Crawley a dit Sky Sports Cricket: « J’ai parfois tenté ma chance – enfin, la plupart du temps – mais j’ai frappé beaucoup de bons coups en cours de route. Je doute de moi mais je dois continuer à être moi-même, continuer à soutenir mon jeu.

Crawley a terminé un siècle de 93 balles contre l’Australie, se précipitant vers son deuxième cinquante en seulement 26 livraisons



« Je vais avoir des séries de scores faibles si je prends un botté de dégagement, mais si j’essaie d’être plus constant, je n’aurai peut-être pas une journée comme aujourd’hui.

« J’ai essayé d’être cohérent et cela n’a pas fonctionné pour moi. Je préférerais de loin que ce soit ainsi. Je pense que de mon mieux, j’ai montré que je suis assez bon pour ce niveau. »

L’ancien capitaine australien Ricky Ponting a ajouté: « La frappe de balle de Crawley était exceptionnelle. Je pense que beaucoup de gens autour du cricket anglais savaient de quoi il était capable.

Crawley a frappé Travis Head pendant six, une balle après rien son demi-siècle lors du quatrième test



« Oui, ça a probablement été un peu maigre ici et là, mais Stokes veut choisir des gens avec des choses spéciales devant eux et ce que Crawley a produit ici est très spécial. »

Sky Sports’ Nasser Hussain a ajouté: « Il y a eu tellement de critiques de Crawley mais l’Angleterre est restée avec lui parce qu’ils savent qu’il peut jouer ce genre de manches. Ils veulent que quelqu’un mette la pression sur les quilleurs de qualité et il l’a fait. »

Lorsque Crawley est dans cette humeur, il regarde chaque centimètre carré du frappeur de test.

Sa grande taille et sa domination des quilleurs sont à la Kevin Pietersen. Il domine également d’excellents quilleurs – une moyenne d’une centaine contre Pat Cummins. Il peut y avoir des ouvreurs de comté avec de meilleures moyennes de première classe que lui, mais l’un d’eux pourrait-il faire ce dont il est capable de faire de son mieux? L’Angleterre ne pense certainement pas.

Et, dites-le tranquillement, mais il y a eu un élément de cohérence pour Crawley tout au long de ce Ashes. Il est maintenant le meilleur buteur de la série, mais principalement grâce à son papa de Manchester.

Image:

Steve Smith a serré la main de Crawley après que le match d’ouverture de l’Angleterre a finalement été rejeté à Manchester





Avant son 189, il n’était tombé pour des chiffres simples que deux fois en six manches, avec un demi-siècle dans un test d’Edgbaston, l’Angleterre aurait gagné si ce n’était pour une surabondance d’erreurs de terrain, puis une deuxième manche 44 dans un test de Headingley qu’ils ont gagné pour garder les cendres en vie.

Mais la cohérence n’est pas ce pour quoi il est sur le côté.

« Les compétences de Zak ne sont pas d’être un joueur de cricket constant », a déclaré McCullum l’année dernière. « Ce n’est pas ce type de joueur. Il a un jeu qui, quand il démarre, peut faire gagner des matchs à l’Angleterre. »

Cohérent? Il finira peut-être par y arriver. Spécial? Certainement.

