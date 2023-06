The Ashes : Vibes de 2005 alors que les Bazballers anglais cherchent à meurtrir l’Australie | Nouvelles du cricket

« Les Cendres sont bel et bien vivants à cause d’un joueur de cricket – et ce joueur de cricket est Benjamin Stokes ».

C’était la ligne de commentaires désormais emblématique de Nasser Hussain après que Stokes ait remporté en Angleterre le troisième test des cendres à Headingley en 2019. Ses 135 invaincus – alliés à l’épopée de Jack Leach ne sont pas sortis – emmenant son pays vers un remarquable triomphe à un guichet.

Stokes a alors gardé les cendres en vie – jusqu’à la fin du quatrième test, que l’Australie a remporté à Emirates Old Trafford pour conserver l’urne – et grâce à lui, les cendres de cet été, qui commencent à Edgbaston vendredi, vivent sur Sports du cielest le plus vivant depuis 2005.

Les Cendres – En direct



Vendredi 16 juin 9h30





Il y a des vibrations définitives de 2005 à l’approche de la dernière confrontation entre l’Angleterre et l’Australie.

Énorme émotion chez les fans. Une Angleterre rajeunie contre une superbe équipe d’Australie.

Un percuteur récent et extrêmement talentueux de l’ordre du milieu – Kevin Pietersen à l’époque, Harry Brook maintenant. Un talismanique polyvalent – Andrew Flintoff à l’époque, Stokes maintenant.

Un joueur fiable de Surrey laissé de côté – Graham Thorpe à l’époque, Ben Foakes maintenant. Un capitaine offensif – Michael Vaughan à l’époque, Stokes maintenant. Vaughan attaquait mais Stokes ?! Il est dans une stratosphère complètement différente.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nous regardons comment l’équipe anglaise vainqueur des Ashes en 2005 se compare à l’équipe qui a remporté une superbe victoire contre la Nouvelle-Zélande à Trent Bridge en 2022



Bazball fonctionnera-t-il? Il a jusqu’ici

Depuis qu’il a repris une équipe avec une victoire sur 17, Stokes a fait jouer à l’Angleterre une marque scintillante de cricket qui a remporté 11 victoires sur 13. Il y a un nom pour leur style. Cela commence par B…

L’Angleterre n’aime peut-être pas prononcer le mot «Bazball», mais tout le monde semble l’aimer. Cela revient dans presque toutes les conférences de presse : « Est-ce que le Bazball fonctionnera ici ? » « Est-ce que Bazball travaillera là-bas? » « Est-ce que Bazball fonctionnera dans The Ashes? »

Eh bien, cela a fonctionné ici – chez nous en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Afrique du Sud et en Irlande et cela a fonctionné là-bas – au Pakistan et en Nouvelle-Zélande.

Cela fonctionnera-t-il dans The Ashes? Personne ne le sait – mais ce sera certainement amusant de le découvrir. Et nous le saurons car il n’y a aucun moyen que l’Angleterre change. Ni pour The Ashes, ni pour personne, ni pour rien.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nous regardons l’histoire de Bazball – le style de cricket à succès et à l’épée de l’Angleterre sous Brendon McCullum et Ben Stokes



« Ce que nous avons pu faire, c’est trouver une formule qui fonctionne pour les personnes que nous avons dans le vestiaire. Cela ne changera pas à cause de l’opposition », a déclaré Stokes avant le test d’Irlande au Lord’s plus tôt ce mois-ci, que l’Angleterre gagné par 10 guichets en trois jours.

À la veille de The Ashes, il a déclaré de la même manière: « Je pense que nous avons clairement indiqué que c’est ainsi que l’Angleterre joue son cricket contre n’importe quelle opposition, quelle qu’elle soit. »

Comme en 2005, mais cette année encore plus, l’Angleterre va mettre les bouchées doubles face à l’Australie alors qu’elle cherche à regagner l’urne. Soyez les meurtriers et non les meurtris. C’est un monde loin de la timide équipe qui a perdu les Ashes en 12 jours durant l’hiver 2021/22.

À l’époque, les fans anglais regardaient derrière leurs doigts, peut-être même derrière leurs canapés, pas avec l’émerveillement qu’ils font maintenant. À l’époque, l’Angleterre avait passé cinq tests sans en marquer 300. Maintenant, c’est une équipe qui sera déçue si elle n’obtient pas 400 en une journée. Au Pakistan, en décembre, ils en fumaient 500 par jour.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du premier jour du premier test à Rawalpindi en décembre alors que l’Angleterre a marqué un record de 506-4 contre le Pakistan



Sans manquer de respect à Rory Burns et Haseeb Hameed, qui sont tous deux de bons joueurs, mais quand ils ont joué en Australie, vous avez senti que les hommes de Pat Cummins ne se souciaient pas de savoir s’ils sortaient ou restaient.

S’ils étaient renvoyés tôt, l’Australie était dans l’ordre du milieu, mais s’ils réussissaient à rester un peu, ils n’allaient pas exactement vous enlever le jeu avec un score rapide.

Courses, guichets et un leader inspirant

Les temps ont changé. Zak Crawley et Ben Duckett sont les ouvreurs les plus modernes et la bagarre ne s’arrête pas là. L’Angleterre a un top huit qui peut frapper des centaines autour d’un run-a-ball. Beaucoup d’entre eux dans beaucoup moins de balles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du siècle de 77 balles de Jonny Bairstow contre la Nouvelle-Zélande à Nottingham l’été dernier



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harry Brook a frappé le plus de points par un frappeur anglais lors d’un test lorsqu’il a emmené le batteur pakistanais Zahid Mahmood pour 27 à Rawalpindi à la fin de l’année dernière



Déjà sous Stokes, nous avons vu Jonny Bairstow frapper une tonne de 77 balles. Harry Brook l’a fait en 80. Zak Crawley 86. Ollie Pope 90. Stokes, avant que le Bazball ne soit une chose, a frappé un cent test de 85 balles et un 200 de 163 balles.

L’Angleterre a également des quilleurs qui adorent ces conditions et d’autres revitalisés par la capitainerie agressive de Stokes, attaquant les champs et se concentrant sur les guichets, pas sur les taux économiques.

Aucun lanceur de rythme n’a plus de guichets de test que James Anderson (685). Aucun Anglais n’a plus de guichets Ashes que Stuart Broad (131). Aucun quilleur ne donne à David Warner autant de cauchemars que Broad, le couturier anglais renversant le premier joueur australien sept fois dans la série 2019 et 14 fois sur 26 matchs de test au total.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le quilleur anglais Stuart Broad dit qu’il a hâte de renouveler sa rivalité avec l’Australien David Warner pendant The Ashes



Ensuite, il y a Ollie Robinson, qui a arraché ses 66 guichets de test à une moyenne de moins de 22 ans. Plus tard dans la série, l’Angleterre déchaînera sûrement l’express Mark Wood, l’une des rares réussites des Ashes à bombarder en 2021/22 alors qu’il frappait 17 fois et est devenu l’un des rares quilleurs à donner à Marnus Labuschagne un aspect humain.

L’Angleterre a les armes pour faire mal à l’Australie, avec la batte et avec le ballon. Stokes, bien sûr, est leur plus grande arme.

En tant que joueur polyvalent qui change la donne (doigts croisés), en tant que leader inspirant – le retour du spinner Moeen Ali a déclaré qu’il n’aurait probablement pas mis fin à sa retraite de test pour un autre capitaine – et en tant qu’homme qui a soutenu l’un des sports, encore moins cricket, les revirements les plus spectaculaires.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Stokes sent qu’il est dans « un très bon endroit pour pouvoir jouer au bowling » dans le match d’ouverture des Ashes



Les Cendres est le prochain défi. Le plus grand défi. Contre les champions du World Test rien de moins.

Le frappeur enhardi de l’Angleterre recevra sans doute son test le plus sévère à ce jour de Cummins, Josh Hazlewood, Scott Boland, Mitchell Starc, Nathan Lyon et Cameron Green.

Labuschagne et Steve Smith sont des hommes incroyablement difficiles à éliminer, peu importe à quel point vos plans et vos champs sont agressifs et excentriques. Travis Head est en forme au n ° 5, s’il est parfois suspect contre la balle courte. En fait, Labuschagne, Smith et Head occupent actuellement les trois premières places du classement des frappeurs de l’ICC Test.

Donc, nous demandons à nouveau : Bazball fonctionnera-t-il dans The Ashes ?

La question la plus pertinente, peut-être, est-ce que cela a même de l’importance? Le sport est une question de résultats, mais c’est aussi une question de divertissement et cette équipe d’Angleterre est fière de ce dernier et non du premier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



McCullum dit que The Ashes est la plus grande scène et que l’Angleterre doit divertir et captiver les enfants



Ils pourraient se frayer un chemin vers une victoire en série ou ils pourraient se décoller, mais s’ils perdent, vous pouvez être assuré qu’ils tomberont en panne. C’est la manière Stokes, c’est la manière Brendon McCullum et cela va vous tenir en haleine au cours de cinq tests.

Les Ashes sont bel et bien vivants, alors merci, Benjamin Stokes.

Regardez The Ashes en direct Sky Sports Cricket à partir de vendredi. La couverture commence à 9h30 avant le premier bal à 11h. Vous pouvez suivre des clips en cours de lecture et des commentaires textuels sur les plateformes numériques de Sky Sports.