The Ashes, un guide pour débutants : Tout savoir sur le Bazball, les engoulevents et la célèbre urne en terre cuite | Nouvelles du cricket

Nouveau sur The Ashes ? Lisez ensuite notre guide pour débutants, car nous vous expliquons comment la série masculine a commencé, qui pourrait jouer cette fois-ci et les termes clés que vous devez connaître…

C’est quoi Les Cendres ?

Un des le grandes rivalités sportives. L’Angleterre contre l’Australie s’affrontent dans une série de matchs tests (ce nombre est resté constant à cinq depuis 1998) alors qu’ils se battent pour une petite urne d’un immense prestige. Bien que l’Angleterre et l’Australie se soient rencontrées pour la première fois lors d’un match test à Melbourne en 1877, les Ashes telles que nous les connaissons ont commencé avec la série 1882/83. La confrontation de cet été entre l’Angleterre rajeunie de Ben Stokes et l’Australie, détenteur des cendres de Pat Cummins, sera la 73e édition, les hôtes cherchant à remporter la série pour la première fois depuis 2015, lorsque Sir Alastair Cook était capitaine.

Pourquoi The Ashes s’appelle-t-il The Ashes ?

Bonne question. Après que l’Australie ait remporté sa première victoire au test sur le sol anglais, une courte victoire de sept points à The Oval en 1882 après avoir battu leurs hôtes pour 77, un jeune journaliste appelé Reginald Shirley Brooks a écrit une fausse nécrologie pour le cricket anglais, écrivant: « En affectueux souvenir du cricket anglais décédé à The Oval, le 29 août 1882. Profondément déploré par un large cercle d’amis et de connaissances en deuil, RIP. NB Le corps sera incinéré et les cendres emportées en Australie. Plus tard cette année-là, le capitaine anglais de l’époque, Ivo Bligh, a mené son équipe dans le but de « récupérer ces cendres » – ce qu’il a fait, alors que l’Angleterre remportait une série de trois tests 2-1.

Image:

The Ashes a commencé en 1882/82 avec la série de cet été, la 73e à être disputée





D’où vient l’urne?

L’histoire raconte qu’après avoir remporté la série, Bligh a reçu une urne par un groupe de femmes, dont l’une, Florence Morphy, allait devenir sa femme. L’urne aurait contenu les cendres d’une caution utilisée lors du troisième match – les cendres du cricket australien, si vous voulez. L’urne que les équipes soulèvent après avoir remporté une série est en fait une réplique du trophée original en terre cuite, qui mesure 10,5 cm de haut, exposé au musée du Seigneur après avoir été présenté au Marylebone Cricket Club après la mort de Bligh en 1927.

L’Australie est détenteur des Cendres, dites-vous ?

Ouais. L’Australie les a récupérés lorsqu’ils ont battu l’Angleterre 4-0 à domicile en 2017/18, les ont conservés avec un match nul 2-2 en Angleterre en 2019, puis les ont à nouveau maintenus avec une autre raclée 4-0 de leurs adversaires en 2021/ 22. Cette tournée il y a quelques hivers a été tout à fait lamentable pour l’Angleterre, qui a perdu la série en moins de temps (12 jours) qu’elle n’avait passé en quarantaine (14 jours). À ce moment-là, l’équipe était au plus bas. Maintenant, cependant, ils volent haut.

Image:

L’Australie a remporté The Ashes en 2021/22, battant l’Angleterre 4-0





Qu’est-ce qui a changé ?

Tout. Entraîneur, capitaine, directeur du cricket, état d’esprit, humeur et résultats. Depuis que Brendon McCullum est devenu entraîneur de test – le directeur du cricket Rob Key a choisi de diviser les rôles entre le cricket à balles rouges et blanches après la débâcle des Ashes – et que Ben Stokes a assumé le rôle de skipper, l’Angleterre est passée d’une victoire en 17 tests à 11 victoires en 13. Au cours de cette période, ils ont battu la Nouvelle-Zélande, l’Inde, l’Afrique du Sud, le Pakistan et l’Irlande tout en jouant à une marque de cricket ultra-agressive surnommée Bazball par ceux qui sont à l’extérieur du camp, en clin d’œil à l’entraîneur McCullum et à son surnom Baz. La politique est de divertir. L’Angleterre a livré.

Stokes est l’homme clé, n’est-ce pas ?

Indubitablement. Alors que Bazball porte le nom de McCullum et que le Néo-Zélandais décontracté a certainement aidé à libérer les joueurs, c’est le capitaine Stokes qui a joué le rôle crucial. Sous sa direction, l’équipe est devenue la première à marquer 500 points le jour de l’ouverture d’un test ; a terminé un balayage historique de 3-0 au Pakistan, s’est lancé dans sa poursuite la plus réussie – 378 contre l’Inde à Edgbaston l’été dernier – et a régulièrement vu des joueurs menacer d’éclipser le record de 76 balles de Gilbert Jessop en Angleterre. Personne ne l’a encore fait, mais cela semble n’être qu’une question de temps.

Qui sont les joueurs anglais à surveiller ?

Les Cendres, comme toujours, commencent bien avant le début des matchs avec des spéculations et des blessures qui surgissent toujours. L’Angleterre a été forcée de repenser après que le lanceur de spin Jack Leach a été exclu avec une blessure au dos et a attiré Moeen Ali hors Test retraite pour combler le vide.

En ce qui concerne le bowling, beaucoup de choses peuvent reposer sur James Anderson et Stuart largequi ont un âge combiné de 76 ans et un total combiné de guichets de test de 1 267, mais recherchez également Ollie Robinsondont les 66 guichets à ce jour sont en moyenne inférieurs à 22, et Mark Wood’s rythme.

Côté frappeur, tout le monde va fort, avec chez Harry Brook taux de frappe – le nombre de points qu’il marque pour 100 balles – un surprenant 99,03 sur les sept tests auxquels il a participé. Brook a marqué 818 points pendant cette période. Jonny Bairstow, la star du premier été de Bazball avec quatre cents, est de retour après une blessure, tandis que Joe Racineayant récemment passé 11 000 tests, est un beau frappeur à surveiller.

Comme toujours, cependant, Stokes sera au centre de l’attention, avec son capitaine agressif, sa capacité de frappeur et – l’Angleterre l’espère – ses sorts de bowling qui changent la donne. Malgré un genou gauche douteux, vous sentez que cela ne l’empêchera pas d’avoir un impact avec le ballon. L’homme est une machine absolue.

Qui sont les joueurs australiens à surveiller ?

L’attaque au bowling, bien sûr. L’Australie espère Josh Hazlewood est apte à jouer à Edgbaston après avoir raté la finale du championnat du monde de test contre l’Inde en raison d’Achille et de problèmes secondaires.

Hazlewood, autres quilleurs rapides Pat Cumminset Mitchell Starc et lanceur de spin Nathan Lyon sont un quatuor redoutable et qui pourrait encore s’avérer le plus grand test agressif de l’Angleterre à ce jour. Même si Hazlewood est absente, l’Australie a une belle remplaçante en Scott Boland, un homme qui a pris des chiffres de 6-7 contre l’Angleterre à Melbourne lors de la série 2021-22 et qui compte désormais 33 guichets en huit tests à une moyenne de 14,57. Telle a été la forme de Boland, il pourrait jouer à la place de Starc si Hazlewood est en forme.

Steve Smith et Marnus Labuschagne ne bat pas comme l’Angleterre mais leur méthode patiente s’est avérée extrêmement fructueuse. Smith se rapproche de 9 000 courses de test – dont plus de 3 000 contre l’Angleterre – tandis que Labuschagne a accumulé des courses depuis qu’il a remplacé Smith pour une commotion cérébrale lors des Ashes 2019 et est maintenant en tête du classement des frappeurs de test. Tête de Travis est le frappeur le plus agressif d’Australie et vient de terminer un siècle de 106 balles contre l’Inde lors de la finale du Championnat du monde de test de la semaine dernière.

Ensuite il y a David Warner. L’ouvreur a un immense pedigree mais un manque de courses récentes et a été licencié sept fois par Broad il y a quatre ans avec une moyenne inférieure à 10. Va-t-il tirer ou patauger cette fois?

Quand et où se déroulent les jeux ?

Premier essai (Edgbaston) – Vendredi 16 juin – Mardi 20 juin (début 11h)

– Vendredi 16 juin – Mardi 20 juin (début 11h) Deuxième test (du Seigneur) – Mercredi 28 juin – Dimanche 2 juillet (début 11h)

Mercredi 28 juin – Dimanche 2 juillet (début 11h) Troisième test (Clean Slate Headingley) – Jeudi 6 juillet – Lundi 10 juillet (début 11h)

Jeudi 6 juillet – Lundi 10 juillet (début 11h) Quatrième test (Emirates Old Trafford) – Mercredi 19 juillet – Dimanche 23 juillet (début 11h)

– Mercredi 19 juillet – Dimanche 23 juillet (début 11h) Cinquième essai (le Kia Oval) – Jeudi 27 juillet – Lundi 31 juillet (début 11h)

Lexique des cendres

Quelques termes que vous entendrez peut-être au cours des prochaines semaines…

Bazball – nous l’avons mentionné, alors qu’est-ce que c’est réellement ? Eh bien, c’est le nom donné au cricket offensif anglais, où la positivité – qui ne doit pas être confondue avec l’insouciance – est une condition préalable. Les frappeurs qui cherchent à marquer des points ne jettent pas l’ancre, les quilleurs qui cherchent à prendre des guichets sans tenir une fin, les joueurs de champ à la poursuite de chaque balle et le cricket qui garde les fans excités et impatients d’en savoir plus. Pour l’Angleterre, les résultats comptent, mais le divertissement compte davantage.

Engoulevent – un gardien de nuit traditionnel entre en fin de journée à la chute d’un guichet pour protéger un frappeur plus accompli pour le lendemain matin. L’Angleterre ne fait pas la tradition, cependant. Ils déploient un engoulevent – un veilleur de nuit sous stéroïdes qui sort en balançant sa batte, cherchant à étourdir les quilleurs. Le chef Nighthawk est large. Quand il entre, attention ! Il va siffler et rater et pourrait tomber bon marché – mais il pourrait juste faire des courses rapides.

Dessiner – vous savez ce que c’est – un concours sportif où il n’y a pas de gagnant – mais ne vous attendez pas à en voir trop cet été. Il n’y en a eu aucun dans les 13 tests que l’Angleterre a disputés sous Stokes et McCullum, avec 11 victoires et deux défaites. Le mantra de l’Angleterre est de produire des résultats, même si cela signifie que ce sont eux qui perdent.

Image:

Jimmy Ormond a perfectionné l’art de la luge lors des Ashes 2001





Luge – le nom des plaisanteries entre les équipes alors que les joueurs essaient de se mettre dans la tête les uns des autres. Parfois, cela peut aller trop loin et virer à la méchanceté, mais quand c’est bien fait, cela ajoute encore plus d’intrigue et d’humour au jeu. Un exemple notable de luge pleine d’esprit est venu de l’Anglais Jimmy Ormond lors des Ashes de 2001. Lorsque Mark Waugh – frère du capitaine australien Steve – lui a dit qu’il n’était pas assez bon pour jouer pour l’Angleterre, Ormond a répondu « Peut-être pas, mais au moins je suis le meilleur joueur de ma famille ». Un autre superbe traîneau, non-Ashes cette fois, était lorsque Tino Best des Antilles cherchait à écraser la fileuse anglaise Ashley Giles. Andrew Flintoff, sur le terrain, a crié: « Attention aux fenêtres, Tino » – après quoi Best a été perplexe en essayant de chasser Giles du parc une fois de plus!

DRS – le système de révision des décisions, que les joueurs mettent en œuvre s’ils veulent contester les appels de l’arbitre sur le terrain, généralement de lbw ou pris en retard. Les équipes perdent une révision s’il s’avère qu’elles sont incorrectes dans leur défi, mais la conservent si elles sont correctes ou si la décision reste avec l’appel initial de l’arbitre. L’appel de l’arbitre repose sur des lbws qui sont marginaux, selon l’endroit où la balle a été lancée, où elle a touché le frappeur et la quantité de souches qu’elle devait frapper.

Déclaration – c’est là qu’une équipe met fin à ses manches avant d’être éliminée, dans l’espoir d’essayer de forcer un résultat. La déclaration de Stokes lors du premier test contre le Pakistan à Rawalpindi en décembre s’est avérée être un coup de maître. Les sourcils se sont levés quand il a donné quatre séances à l’équipe locale pour marquer 343 sur les terrains les plus dociles, mais cela a également donné à l’Angleterre quatre séances pour prendre 10 guichets, qu’ils ont réussis juste avant que la lumière ne s’estompe.

Jaffa – le mot utilisé pour décrire une livraison sensationnelle d’un quilleur à un frappeur. Voir aussi snorter, crackerjack, ripper, etc. La balle de cricket elle-même a différents surnoms, donc lorsque la nouvelle est prise, vous pouvez très bien l’entendre décrite comme une noix, une graine, une conker, une cerise ou un rocher. La chauve-souris peut aussi être appelée la lame ou le saule, tandis que les gants du gardien de guichet sont souvent appelés mitaines ou gantelets. Si vous êtes ‘plumb lbw’, cela signifie qu’il n’y a pas de débat. Tu es dehors!

