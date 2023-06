The Ashes : Stuart Broad « vidé » pour Jack Leach ; Moeen Ali retour « hypothétique » | Nouvelles du cricket

Stuart Broad dit qu’il est « éviscéré » pour Jack Leach après que le spinner anglais ait été exclu des Ashes masculins en raison d’une fracture de fatigue au bas du dos.

Leach a remporté quatre guichets lors de la victoire de 10 guichets de l’Angleterre lors de leur test unique à Lord’s la semaine dernière, où il a remporté 20 overs lors de la deuxième manche de l’Irlande samedi.

Un scanner dimanche à Londres a révélé une fracture de stress, ce qui l’empêchera de participer à la série Ashes Test qui débute à Edgbaston le vendredi 16 juin. Sports du ciel.

« Je suis personnellement dégoûté pour lui. Il fait tellement partie intégrante du vestiaire », a déclaré Broad à Sky Sports News.

« Il était un peu endolori tout au long de ce test-match, mais je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait pensé que ce serait une fracture de fatigue dans le dos.

« J’ai découvert [on Sunday evening] via le communiqué de presse. je lui ai envoyé un message [on Sunday], envoyer des SMS dans les deux sens. J’ai été dans cette situation où j’ai été blessé dans une série Ashes et c’est vraiment déchirant.

« Il reviendra plus fort, mais il n’y pensera pas pour le moment, il aura juste besoin d’un peu de temps pour l’accepter. Il sera avec nous en tant que groupe parce qu’il fait tellement partie intégrante de l’année dernière. »

Il a ajouté: « Le sport est une industrie tellement difficile. Quand quelqu’un se blesse et que quelqu’un vient vous remplacer, tout le groupe doit passer rapidement à autre chose car il ne sert à rien de se concentrer sur ce qui aurait pu être.

« Je n’aurais aucune idée de qui remplacera » Leachy « mais je sais que celui qui entrera aura un soutien incroyable de la part du groupe, comme tous les joueurs l’ont fait au cours de la dernière année.

« J’ai dit à la fin du dernier match test lorsque Josh (Tongue) avait pris cinq guichets, c’est un énorme compliment pour le joueur qui arrive pour pouvoir jouer, mais en fait, c’est un énorme compliment pour le groupe parce que les nouveaux joueurs peuvent entrer et sentir qu’ils peuvent livrer tout de suite. Nous l’avons vu avec Ben Duckett avec Harry Brook.

Moeen pourrait-il faire un retour surprise?

Liam Dawson, Rehan Ahmed et Will Jacks sont les principaux prétendants au remplacement de Leach pour l’Angleterre de Brendon McCullum.

Une possibilité extérieure serait que le polyvalent anglais Moeen Ali sorte de sa retraite, près de deux ans après sa décision d’arrêter de jouer au cricket à boule rouge.

Interrogé sur la perspective d’un retour de Moeen, Broad a déclaré: « C’est hypothétique pour le moment. Je ne sais pas si cela a été une chose ou un sujet de discussion en particulier.

« Nous savons que Mo est un joueur de cricket phénoménal et quelqu’un qui s’intégrerait parfaitement à la philosophie de Stokes et Baz. Je ne sais pas s’il est considéré par les sélectionneurs ou s’il envisagerait à nouveau le cricket à boule rouge. Mais c’est un très bon joueur de cricket. «

Broad sur Warner : Nous avons toujours une bonne bataille

La forme de David Warner sera un sujet de discussion majeur cet été et Broad pense que l’Australien, qui prévoit de se retirer du cricket l’année prochaine, est quelqu’un dont l’Angleterre doit toujours se méfier.

« Nous avons toujours une bonne bataille. Il n’y a pas beaucoup de discussions verbales entre moi et lui en particulier. Je pense qu’il y a un respect mutuel avec les batailles que nous avons eues pendant de nombreuses années », a déclaré Broad.

« Il a eu raison de moi à plusieurs reprises et je l’ai fait sortir à quelques reprises. C’est donc toujours un plaisir de jouer contre lui, nous sommes tous les deux des joueurs de cricket très compétitifs.

« Je pense que chaque fois que vous vous présentez et jouez contre un adversaire, vous faites vos recherches et vous vous concentrez principalement sur vous-même et sur votre plan de match sur ce terrain particulier.

« La dernière fois en 2019, j’ai eu un grand succès contre lui, mais c’était à la fin de l’été, après une Coupe du monde à 50, lorsque les terrains étaient très secs.

« J’imagine que ce serait un peu différent en juin et juillet et en Angleterre, donc je dois juste m’adapter et voir ce qui m’arrive, mais c’est un joueur très dangereux pour l’Australie et il l’a été pour ses 100 matchs de test ou quoi que ce soit. »