The Ashes: Stuart Broad sur les bouffonneries après le licenciement controversé de Jonny Bairstow: «J’aime me battre» | Nouvelles du cricket

Stuart Broad a expliqué ses bouffonneries lors du deuxième Ashes Test après le licenciement controversé de Jonny Bairstow chez Lord’s.

Bairstow a été perplexe par Alex Carey, surpris en train de sortir de son pli à la fin d’un Cameron Green over, le troisième arbitre confirmant l’appel de l’Australie car le ballon n’était pas considéré comme « mort ».

Cependant, le guichet a suscité un énorme débat et, alors qu’un Broad enflammé prenait le pli en tant que prochain frappeur, il a clairement exprimé ses sentiments, s’assurant théâtralement que sa batte était à la fin du plus et ayant des mots avec le gardien de guichet Carey au sujet du licenciement.

Malgré une apparition héroïque de 155 points du capitaine Ben Stokes, l’Angleterre ne s’est jamais complètement rétablie et a perdu le test, bien qu’elle ait été victorieuse lors du troisième test à Headingley, alors suivez l’Australie 2-1 dans la série.

« Parfois, j’aime me battre pour moi-même », a déclaré Broad à Sky News. « Je savais que c’était un moment si important de ce match à Lord’s et je savais que j’étais mentalement prêt à faire un travail pour Ben Stokes à l’autre bout.

« Une partie de ma stratégie consistait à choisir un combat avec quelques Australiens, donc je ne me concentrais pas trop sur la technique, je me concentrais sur le ballon et je m’assurais de pouvoir y rester.

Stuart Broad décrit certaines des tactiques qu'il a utilisées pour aider Ben Stokes à atteindre 155 le dernier jour du deuxième Ashes Test et a discuté de la rivalité entre l'Angleterre et l'Australie.



« Une partie du cricket Ashes, la rivalité et l’histoire de celui-ci, est vraiment une grande bataille là-bas. Les deux équipes ont été vraiment coincées dans cette série. Beaucoup de joueurs se connaissent très bien, il y a beaucoup de discussions et de sourires , nous déjeunons dans la même pièce.

« Ce n’est pas comme s’il y avait une énorme bataille en dehors du terrain. C’est juste que vous jouez pour votre pays et je n’attendrais rien de moins que de montrer une énorme passion et fierté. »

Un Stuart Broad excité l'a emmené dans l'équipe australienne après la chute controversée de Jonny Bairstow.



Anderson « comprendra complètement » s’il rate le quatrième test des Cendres

Broad fait partie de l’équipe de 14 joueurs pour le quatrième test des cendres à Old Trafford, qui débutera le 19 juillet prochain en direct sur Sports du ciel, aux côtés du preneur de guichet le plus titré d’Angleterre, James Anderson.

Anderson, qui a raté le test de Headingley, n’est pas assuré de commencer chez lui après avoir eu du mal à impressionner lors des deux premiers tests.

« Je comprendrai parfaitement s’ils veulent rester avec l’équipe gagnante », a déclaré Anderson. « Quand vous êtes à mon stade de votre carrière, vous ne savez jamais quand aura lieu votre dernier match sur un certain terrain.

« Cela pourrait être mon dernier test à Old Trafford si je joue, qui sait? En repensant aux deux premiers matchs de la série, j’étais trop sérieux et trop intense. J’espère juste que j’aurai la chance dans les deux prochains de semaines. »

