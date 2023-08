The Ashes: Stuart Broad remporte les deux derniers guichets alors que l’Angleterre fait match nul avec une victoire palpitante de 49 points à The Oval | Nouvelles du cricket

Stuart Broad a remporté les deux derniers guichets alors que l’Angleterre en a remporté sept lors d’une dernière session passionnante de l’été Ashes pour battre l’Australie par 49 points lors du cinquième test au Kia Oval et faire match nul 2-2.

Broad (2-62) – qui a annoncé sa retraite du cricket samedi – a d’abord licencié Todd Murphy (18 ans) avant de demander à Alex Carey (28 ans) de s’en prendre à Jonny Bairstow pour le 604e et dernier guichet de test de sa carrière sensationnelle.

Chris Woakes (4-50) et Moeen Ali (3-76) avaient auparavant fait le gros des dégâts dans la session, se combinant pour prendre quatre guichets dans une rafale inspirée de quatre sur qui a vu l’Australie s’effondrer à partir d’une position solide de 264- 3, chassant 384 pour gagner, à 275-7.

Bairstow, sous d’intenses critiques pour une grande partie de cette série, a bel et bien trouvé sa forme avec les gants (et la batte) au cours des deux derniers tests et sa superbe prise réflexe à une main pour renvoyer Mitch Marsh (6) de Moeen était encore un autre point culminant d’une dernière journée captivante de ce qui a été une série vraiment inoubliable.

Mais c’est Broad qui, à juste titre, a occupé le devant de la scène une dernière fois pour l’Angleterre, récupérant d’abord Murphy immédiatement après avoir répété le « tour de caution » qui a aidé à renvoyer Marnus Labuschagne dans les premières manches avant de demander à Carey de déclencher des célébrations sauvages sur le terrain et dans les gradins de l’Ovale.

Broad a dirigé l’équipe aux côtés de Moeen, qui est lui-même sorti de sa retraite dans Test cricket pour jouer dans la série, dans des scènes émotionnelles du sud de Londres. La victoire de l’Angleterre garantit qu’elle reste invaincue dans la série Ashes à domicile depuis 2001.

La pluie avait auparavant enlevé les joueurs pendant plus de deux heures après le déjeuner alors que le temps menaçait à nouveau de contrecarrer l’Angleterre après le quatrième test tiré au sort à Emirates Old Trafford, qui a vu pratiquement les deux derniers jours perdus par la météo.

La différence à The Oval est venue du fait que l’Australie avait une réelle chance de remporter la victoire car, lorsque le déluge est arrivé, Steve Smith et Travis Head étaient au milieu d’un beau partenariat de 95 courses pour le quatrième guichet.

Pour aggraver les choses pour l’Angleterre, Ben Stokes a raté l’occasion de renvoyer Smith pour 39 en laissant tomber une prise au glissement de la jambe, le skipper perdant son emprise sur le ballon lorsque sa main est entrée en collision avec sa cuisse droite. quand il a commencé à faire la fête.

À la reprise à 16 h 20, Smith est passé à cinquante, mais Head (43) est parti pour la toute prochaine livraison de Moeen, pris par Joe Root au glissement, provoquant un sort de quatre guichets pour 11 passages au cours des quatre prochains overs – chacun accueilli par un rugissement tonitruant du fervent soutien à domicile.

L’impeccable Woakes a réclamé le guichet clé de Smith (54), Zak Crawley prenant une solide prise au deuxième glissement. Et c’est encore Crawley qui a empoché Mitchell Starc pour un canard à Woakes après l’intervention divine de Bairstow pour renvoyer Marsh.

Pat Cummins était le prochain à partir, le capitaine australien a lancé un hack plutôt disgracieux à travers la ligne vers Moeen qui a dévié vers le haut et dans les mains de Stokes, qui cette fois a tenu à ne pas célébrer prématurément.

Carey et Murphy ont brièvement creusé, ajoutant 35 points pour menacer une autre course-poursuite australienne similaire à leur victoire à deux guichets à Edgbaston qui a lancé la série avant que Broad n’intervienne et a assuré la fin d’un conte de fées à sa carrière.

Plus tôt, avec l’Australie 135-0 du jour au lendemain, le moral de l’Angleterre s’était considérablement amélioré alors que Woakes avait écarté les deux premiers sets de l’Australie dans des overs consécutifs.

Usman Khawaja (72) et David Warner (60) avaient chacun évoqué un demi-siècle le quatrième après-midi, mais un changement de balle dans ce qui serait l’avant-dernière de la journée s’est avéré décisif alors que l’Angleterre a trouvé un swing prodigieux tout au long de la cinquième journée.

Seulement cinq points ont été ajoutés au décompte de l’Australie avant que Warner ne se rende à Woakes. Khawaja – qui a été frappé sur le casque par Mark Wood pour inciter le changement de balle – a ensuite été épinglé lbw dans le prochain Woakes, utilisant une révision dans le processus.

L’Angleterre a également brûlé une première critique sur un cri de large lbw contre Labuschagne – frappé en dehors de la ligne – mais Wood (1-34) a finalement représenté le frappeur australien dans sa deuxième partie de la journée.

Sautant large dans sa foulée de livraison, Wood en a obtenu un pour s’incliner puis s’éloigner juste assez de Labuschagne (13), qui s’est envolé vers Crawley au deuxième glissement.

Le guichet a réduit l’Australie à 169-3, mais Smith et Head se sont bien reconstruits jusqu’au déjeuner, marquant également à un rythme rapide avec leur cinquante partenariat en 61 balles.

Head, certes, a bénéficié d’une bonne fortune à plus d’une occasion, jouant et manquant plusieurs fois à un Broad exaspéré, qui avait mérité une percée pour un sort impressionnant de bowling au gaucher australien.

Lui et l’Angleterre obtiendraient bel et bien leurs récompenses après l’intervention de la pluie, cependant, alors que l’Australie subissait une défaite de 49 points pour mettre fin à la série.

Stokes : Je suis incroyablement fier

Le capitaine anglais Ben Stokes :

« Je pense que 2-2 reflète fidèlement les équipes qui s’affrontent littéralement. L’Australie est championne du monde de test, c’est une équipe de qualité.

« Je ne pense pas que beaucoup d’équipes auraient pu répondre à partir de 2-0 [like we did]. Je suis incroyablement fier des efforts de chacun.

« J’ai joué avec Broady pendant très, très longtemps. Il a été un interprète incroyable pour l’Angleterre et le voir entrer et jouer comme il l’a fait, c’était écrit dans les étoiles.

« Mo est entré dans cette équipe suite à une malheureuse blessure de Jack Leach. On a dit quelques choses à son sujet mais je l’ai choisi parce que je sais ce qu’il peut faire dans ses meilleurs jours.

« Quand cela comptait vraiment, il a produit l’un de ses meilleurs jours. Il a changé le jeu pour nous. Pour lui, faire ce qu’il a fait est tout simplement incroyable. Il a été un grand serviteur de l’Angleterre. »

Broad : nous nous sommes nourris de l’énergie de la foule

Le héros anglais Stuart Broad:

« Woakesy et Moeen ont incroyablement donné le ton et quand nous avons eu quelques guichets, nous avons vraiment commencé à y croire. La foule était si bruyante et nous avons vraiment sauté sur cette énergie.

« Récupérer quelques guichets pour terminer le match test et contribuer à l’équipe était très spécial. »

« Des cendres comme un combat de poids lourds »

L’entraîneur-chef des tests d’Angleterre, Brendon McCullum:

« Quelle série incroyable de faire partie et probablement un résultat juste. Deux équipes incroyables avec des styles contrastés – un peu comme un combat de poids lourds. C’était à la hauteur de sa facture.

« Nous sommes restés fidèles à ce que nous voulions faire. Cela peut être éprouvant lorsque vous perdez 2-0 et que vous avez des opportunités de gagner, mais le skipper est convaincu de ses convictions et nous nous sommes améliorés au fil de la série. Nous sommes restés fidèles sous la pression et vraiment grandi, en s’habituant au style qu’on veut jouer.

« Il y a des moments où vous regardez en arrière et vous dites : ‘aurais-je pu faire quelque chose de différent ?’ mais je ne pense pas que nous aurions pu revenir de 2-0 si nous avions eu cet état d’esprit. C’était une question de conviction totale et sans regret. Cela a donné notre meilleur cricket.

« Ce que Broad a apporté au vestiaire est tout simplement incroyable. C’est un vrai compétiteur et il fait croire aux autres. Il écrit ses propres scripts. Il va énormément nous manquer. »

Cummins : le tirage au sort de la série est juste

Le capitaine australien Pat Cummins :

« Je pense que 2-2 [is probably fair]. Deux équipes vraiment de grande qualité. C’était une série merveilleuse à laquelle faire partie.

« Nous pouvons être extrêmement fiers de conserver The Ashes. Ce n’est pas une mince affaire face à une équipe de grande qualité dans des conditions anglaises.

« Nous étions un peu en deçà du but. Nous étions ici pour gagner les Ashes. Malheureusement, ce ne devait être qu’une belle journée. »

