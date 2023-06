The Ashes: Stuart Broad donne l’avantage à l’Angleterre dans le classique d’Edgbaston en supprimant Marnus Labuschagne et Steve Smith | Nouvelles du cricket

Stuart Broad a récupéré les guichets cruciaux de Marnus Labuschagne et Steve Smith tard dans la quatrième journée pour donner à l’Angleterre l’avantage avant la cinquième et dernière journée d’un classique d’Edgbaston Ashes.

Broad a enlevé le frappeur de test classé n ° 1 Labuschagne (13) pour la deuxième fois dans un match absorbant, puis a fait de même avec le n ° 2 mondial Smith (6) quatre overs plus tard alors que l’Australie, set 281, pour gagner a glissé de 61-0 à 89-3 dans un Birmingham rebondissant et fermé le 107-3.

Tous les résultats restent possibles dans un match à bascule qui a opposé les Bazballers anglais aux champions australiens du World Test, les hôtes ayant besoin de sept guichets, les touristes 174 courses supplémentaires et le tirage au sort en raison d’éventuelles intempéries.

Mais l’éclatement de Broad, après qu’Ollie Robinson a renvoyé David Warner (36 ans) pour mettre fin à une belle position d’ouverture avec le centurion de la première manche Usman Khawaja (34e), a l’Angleterre comme léger favori avec le couturier mettant dans un autre affichage au box-office dans une carrière qui a été plein d’eux.

Stuart Broad décroche son deuxième guichet alors qu'il renvoie l'Australien Steve Smith, laissant les touristes le 89-3, poursuivant 281



L'Australie perd son deuxième guichet après que Marnus Labuschagne en a battu un au bowling de l'Anglais Stuart Broad



Broad avait infligé un canard doré à Labuschagne lors de la première manche avec son out-swinger et cette livraison a de nouveau représenté l’Australie n ° 3 alors que le frappeur a poussé une balle à l’extérieur de la souche – Broad a ensuite frôlé le bord de Smith avant que le veilleur de nuit Scott Boland n’ajoute un invaincu 13.

L’Australie n’a pas poursuivi une cible aussi raide pour remporter un test des cendres depuis 1948, mais un problème pour l’Angleterre pourrait être le off-spinner Moeen Ali, qui a de nouveau lutté contre la douleur d’un doigt boursouflé, soulevant des doutes quant à sa capacité à bol le dernier jour.

L’Australie – poursuivant un point de moins que les 282 qu’ils n’ont pas réussi à atteindre dans l’épopée des Ashes sur ce terrain en 2005 – a battu l’Angleterre pour 273, une manche dans laquelle Joe Root et Harry Brook ont ​​marqué avec 46 chacun, les hôtes ont ajouté 63 pour les trois derniers guichets, et Pat Cummins (4-63) et Nathan Lyon (4-80) ont joué avec le ballon.

Même si tôt dans la série, le résultat pourrait s’avérer crucial, aucune équipe n’ayant remporté les Ashes après avoir perdu le premier test depuis l’équipe d’Angleterre de 2005, qui s’est ralliée après la défaite à Lord’s pour remporter un succès 2-1.

L’Angleterre a remporté une victoire captivante en deux manches à Edgbaston il y a 18 ans pour égaliser la série à 1-1 et un autre thriller est en magasin le dernier jour de cette année – si la pluie ne gâche pas les choses.

Root en reverse-scooping aide l’Angleterre à 273 all out

L’équipe de Ben Stokes, peut-être consciente des prévisions de mardi, a marqué rapidement lundi matin après avoir repris 28-2 et mené par 35 – avec Root (46 sur 55) rapide pour éblouir la foule d’Edgbaston.

L’intention de Root était claire dès le premier ballon alors qu’il déployait le scoop inversé contre Cummins – Root n’a pas réussi à se connecter à cette occasion mais l’a fait au cours suivant, utilisant le tir pour frapper six puis quatre sur Boland à partir de livraisons successives.





L'inverse de Joe Root a récupéré Scott Boland pour six, puis quatre balles successives au début de la quatrième journée à Edgbaston



Root a continué à piloter mais a perdu son partenaire Ollie Pope (14 sur 16) lorsque le vice-capitaine anglais a été nettoyé par un yorker féroce de Cummins – le partenariat a cassé à 50 sur 47 balles.

Root a ensuite ajouté 52 balles sur 49 avec Brook (46 sur 52) avant de danser devant une livraison de Lyon qu’il voulait écraser côté jambe et a été perplexe par Alex Carey.

Une Angleterre inspirée par Root a ajouté 93 sur les 13,3 premiers overs de la journée, mais seulement 34 sur les 13 suivants avant le déjeuner alors que l’Australie mettait la pression, avec le départ de Root et Brook.





Harry Brook a suivi Root en tombant pour 46 alors que Marnus Labuschagne détenait une bonne prise basse







Le capitaine anglais Ben Stokes a été piégé par son homologue Pat Cummins, à quel point l'avance de l'équipe locale était de 217



Stokes (43 sur 66) et Bairstow (20 sur 39) ont pris la charge après la pause, tous deux frappant Cummins pour quatre successifs alors que l’Angleterre dépassait 200, avant que Bairstow ne soit inférieur à Lyon et que Cummins épingle Stokes inférieur.

Au moment du renvoi de Stokes, l’Angleterre avait 210-7 et seulement 17 points devant mais Moeen (19), Ollie Robinson (27) – un jour après avoir fait la une des journaux pour son envoi vocal à Khawaja – Stuart Broad (10no ) et James Anderson (12) ont réussi à concocter des runs vitaux.

Robinson a dirigé un stand de 27 avec Broad, tandis qu’Anderson a renversé la première livraison à laquelle il a été confronté, joué par Lyon, pendant quatre, des courses qui pourraient encore s’avérer cruciales mardi soir.

