The Ashes : Steve Smith cherche comment l’Angleterre et ‘Bazball’ font face à l’attaque de bowling de l’Australie | Nouvelles du cricket

Steve Smith a invité l’Angleterre à essayer de faire payer le « Bazball » dans les Cendres après que les quilleurs australiens aient pris le contrôle de la finale du Championnat du monde de test contre l’Inde.

L’Angleterre a passé l’année dernière à s’imposer comme l’équipe de ballon rouge la plus audacieuse du moment, marquant à un rythme effréné contre la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le Pakistan et remportant 11 victoires en 13 matchs sous la direction de Ben Stokes.

Un par un, ils se sont alignés pour viser l’approche ultra-offensive de l’Angleterre, mais Stokes et sa compagnie n’ont pas encore relâché l’accélérateur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nous examinons l’émergence de « Bazball » – la nouvelle marque anglaise de test de cricket, sous la direction de Brendon McCullum et Ben Stokes.



L’Australie a clairement envie de briser la séquence et Smith n’a vu aucune raison de douter de l’attaque de son équipe après avoir mis la pression sur l’Inde lors de la deuxième journée à l’Ovale. Les couturiers Pat Cummins, Scott Boland, Mitchell Starc et Cameron Green ont chacun pris un guichet, tout comme le fileur Nathan Lyon, l’Inde clôturant la deuxième journée avec 151-5 et 318 points derrière.

Lorsqu’on lui a demandé si le style préféré de l’Angleterre serait un succès contre ce pack de bowling, Smith a déclaré: « Je pense que je l’ai dit au départ lorsque ‘Bazball’ a commencé que je suis intrigué de voir comment cela se passe contre nos quilleurs. J’ai dit que tout le long .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Australien Steve Smith atteint 100 à The Oval contre l’Inde pour en faire 31 siècles de test.



« Je pense que ce serait difficile sur ce genre de guichet – de haut en bas et de couture – ce n’est pas facile à défendre, encore moins à sortir et à balancer. Ils ont évidemment bien réussi contre d’autres attaques, mais ils n’ont pas se heurte encore à nous, alors nous verrons.

« C’est évidemment excitant à regarder. Je dois dire que j’ai aimé regarder la façon dont ils ont joué et la façon dont je suppose qu’ils ont changé les choses au cours des 12 derniers mois environ, mais c’est oui, nous allons attendre et voyez comment cela se passe contre nous. »

Smith a joué son propre rôle important en plaçant l’Australie fermement en charge à Londres, portant son total de siècles de test à 31. Il a passé un peu plus de cinq heures et demie à compiler 121, partageant un stand de 285 avec le plus expansif. Tête de Travis (163).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la deuxième journée de la finale du Championnat du monde de test entre l’Australie et l’Inde à The Oval.



« C’était agréable de passer beaucoup de temps là-bas contre de bons quilleurs sur un guichet difficile après avoir été envoyé. Je vais en retirer beaucoup de confiance et j’espère pouvoir continuer à construire et avoir un été réussi ici », a ajouté Smith, qui a maintenant marqué sept cents dans des conditions anglaises et amassé 774 courses dans les Ashes 2019.

« Je pense qu’en termes de guichets anglais, c’est probablement aussi proche de l’Australie que possible. J’ai aimé jouer ici et c’était bien d’en marquer quelques-uns ici. »

Les Cendres – En direct



Vendredi 16 juin 9h30





Pope: l’Angleterre cherche à déstabiliser Smith

Ollie Pope admet que l’Angleterre cherche un moyen de faire éclater la bulle de Smith dans les Cendres, après que l’Australien « têtu » ait engrangé un autre siècle et écrasé les quilleurs indiens avec un méticuleux 121.

Il a fallu à l’Inde 268 livraisons et plus de cinq heures et demie pour mettre fin au coup de l’homme de 34 ans, alors que son sang-froid caractéristique revenait au premier plan, Pope croyant que trouver un moyen de faire dérailler sa célèbre concentration pourrait être la clé pour empêcher plus de la même chose cet été.

« Il adore frapper en Angleterre », a déclaré Pope. « Il est évident qu’il connaît ces conditions et qu’il connaît son jeu à fond, donc il y a beaucoup de respect pour lui. Mais il y a aussi beaucoup de quilleurs talentueux dans nos vestiaires qui ont trouvé des moyens de le défier. Je ne peux pas en dire trop, mais il y a probablement des plans légèrement différents cette fois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le vice-capitaine anglais Ollie Pope a déclaré qu’il pensait que le retour de Moeen Ali au test de cricket était une perspective excitante après deux ans sans lui.



« Il a ses routines – ses routines légèrement plus longues – avant d’affronter chaque balle et il ne sera pas prêt tant qu’il n’aura pas terminé toutes ces routines. Ce qui l’a fait réussir, c’est cet entêtement et cet entêtement pour les courses aussi. C’est exactement la bulle que nous Je dois essayer de le faire sortir de.

« Steve Smith est un frappeur hautement qualifié et marque beaucoup de points, mais je pense que pour lui, nous pourrions envisager des moyens encore plus originaux de le défier, de le tester et de le rendre aussi mal à l’aise que possible pour essayer d’obtenir son guichet. . »

Regardez The Ashes en direct Sky Sports Cricket à partir du vendredi 16 juin. La couverture d’Edgbaston commence à 9h30 avant le premier bal à 11h. Vous pouvez également suivre des clips et des commentaires textuels en cours de lecture sur les plateformes numériques de Sky Sports.