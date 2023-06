The Ashes: Rehan Ahmed dit que la convocation de l’Angleterre pour le deuxième test « signifie tout » | Nouvelles du cricket

L’Anglais Rehan Ahmed a admis que faire partie de l’équipe des Ashes de cette semaine à Lord’s était au-delà de ses rêves les plus fous.

Ahmed, 18 ans, est devenu le plus jeune homme à jouer au test de cricket pour l’Angleterre en décembre lorsqu’il a été sélectionné lors de la série pakistanaise et a marqué ses débuts avec un superbe parcours à cinq guichets à Karachi.

La confiance du polyvalent du Leicestershire a été claire dès le départ malgré son jeune âge, mais même s’il a concédé son appel au groupe pour le deuxième test vendredi était inattendu malgré les inquiétudes concernant les blessures de Moeen Ali.

« Cela signifie tout. Je n’aurais jamais rêvé cela », a déclaré Ahmed Compte Twitter officiel de l’Angleterre.

Image:

Moeen Ali est devenu quelque peu incertain pour le deuxième test après avoir subi une ampoule au doigt à son retour au spin bowling dans des conditions de test match





« Faire partie d’une équipe des Ashes à mon âge, chez Lord également, je ne l’ai jamais vu venir, donc c’est agréable d’en faire partie.

« J’étais en fait avec mon frère quand Baz (l’entraîneur-chef Brendon McCullum) m’a appelé, mais ma mère et mon père l’ont tout de suite découvert, ainsi que quelques amis.

« Baz a dit que je rejoindrais l’équipe pour les deux prochains matchs, enfin les quatre prochains matchs. Ouais, il était tellement cool aussi mais j’étais au téléphone un peu paniqué mais juste heureux. »

Ahmed a rejoint le groupe dimanche et a eu sa première séance de filets à Lord’s un jour plus tard.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pat Cummins a frappé les quatre gagnants alors qu’il menait l’Australie à une célèbre victoire sur l’Angleterre lors du premier test des cendres à Edgbaston



Bien qu’Ahmed n’ait jamais joué à la maison du cricket, il connaît le terrain pour y avoir joué au futur capitaine Ben Stokes à l’âge de 11 ans et impressionné le regretté Shane Warne deux ans plus tard avec sa rotation des jambes.

Il a ajouté: « Lord’s est toujours un terrain spécial.

« Je n’ai jamais joué ici auparavant, je n’ai pas été sur le terrain principal non plus mais [I have] de bons souvenirs quand j’avais 13, 14 ans et que j’ai aussi joué pour l’Angleterre. »

Interrogé sur ses souvenirs de Ashes, Ahmed a admis que la première fois qu’il avait regardé entièrement cinq jours d’un test contre l’Australie était le match d’ouverture passionnant à Edgbaston la semaine dernière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez chaque guichet du premier Ashes Test où l’Australie a remporté la victoire sur l’Angleterre



Avec Moeen capable de jouer au bowling lors de la séance d’entraînement de lundi, Ahmed ne devrait pas figurer à Lord’s mais n’a pas caché à quel point il apprécie de faire partie de l’environnement que Stokes et McCullum ont créé.

« Le dernier match était probablement la première fois que je regardais l’intégralité des Ashes, des journées complètes », a révélé Ahmed.

« Je jouais un match contre Notts pour le Leicestershire et je recevais des verres tous les deux overs pour le score. Le dernier match était incroyable.

« Baz m’a appelé vendredi matin. Il m’a essentiellement dit que je viendrais rejoindre les gars. C’était incroyable.

« J’adore ça. J’aime être dans ce nouvel environnement qui a été créé. C’est incroyable. »

Regardez le deuxième test des cendres masculin, de Lord’s, en direct Sky Sports Cricket à partir de mercredi. Le montage commence à 10h avant le tirage au sort à 10h30, puis un départ à 11h.